Клерк поднялся на 12-е место в рейтинге финансовых СМИ Медиалогии

Что показал рейтинг

Klerk.ru занял 12-ю строчку с индексом цитируемости 8,23. За квартал Клерк поднялся на три позиции. Рейтинг охватывает период с 1 июля по 30 сентября 2026 года, «Медиалогия» опубликовала его 27 октября.

Позиции с 9-й по 15-ю. Скриншот: mlg.ru

Первые три места заняли информагентство ПРАЙМ (ИЦ 969,48), Finance.mail.ru (160,64) и Frankmedia.ru (95,76). Сразу над Клерком стоит Prosto.ru с индексом 17,70, сразу под ним Incrussia.ru с 6,63.

За квартал Клерк обошёл три ресурса, которые во II квартале стояли выше: Profinance.ru, Secrets.tbank.ru и Smart-lab.ru. В полной таблице видно, кто и насколько сдвинулся.