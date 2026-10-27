Клерк поднялся на 12-е место в рейтинге финансовых СМИ Медиалогии

Что показал рейтинг
Klerk.ru занял 12-ю строчку с индексом цитируемости 8,23. За квартал Клерк поднялся на три позиции. Рейтинг охватывает период с 1 июля по 30 сентября 2026 года, «Медиалогия» опубликовала его 27 октября.
Первые три места заняли информагентство ПРАЙМ (ИЦ 969,48), Finance.mail.ru (160,64) и Frankmedia.ru (95,76). Сразу над Клерком стоит Prosto.ru с индексом 17,70, сразу под ним Incrussia.ru с 6,63.
За квартал Клерк обошёл три ресурса, которые во II квартале стояли выше: Profinance.ru, Secrets.tbank.ru и Smart-lab.ru. В полной таблице видно, кто и насколько сдвинулся.
Как менялось место Клерка
За девять месяцев 2026 года Клерк поднялся на четыре строчки по сравнению с итогами 2025-го.
Период рейтинга
Место Клерка
2025 год (годовой рейтинг)
16
I квартал 2026
14
II квартал 2026
15
III квартал 2026
12
Во II квартале Клерк на одну позицию опустился, а в III квартале вернул её и поднялся ещё на две.
Как «Медиалогия» считает рейтинг
Рейтинг строится по индексу цитируемости (ИЦ). Это показатель качества распространения контента СМИ. Он учитывает, сколько раз на издание сослались другие СМИ и насколько влиятельны те, кто ссылается. В расчёт также входит суммарная вовлечённость материалов издания в соцсетях.
Что не влияет на индекс цитируемости
посещаемость, тираж и размер аудитории;
ссылки внутри одного медиахолдинга;
массовое и регулярное взаимное цитирование двух изданий: алгоритм исключает такие ссылки;
новостные агрегаторы, их в рейтинге не учитывают.
База «Медиалогии» включает более 113 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информагентства и интернет-СМИ. В финансовый рейтинг попадают издания о финансах, экономике и бизнесе.
Поэтому трафиком место в рейтинге не поднять. Оно растёт, только когда на материалы издания ссылаются другие СМИ, особенно влиятельные.
Что это значит для партнёров Клерка
Рейтинг измеряет цитируемость, поэтому рост на три строчки за квартал значит, что другие СМИ стали заметнее ссылаться на Клерк. Наши читатели — бухгалтеры, главбухи, финансисты и руководители компаний. Через цитаты в других изданиях материалы Клерка доходят и до тех, кто нас не читает.
Для партнёра это значит, что экспертная статья, исследование или спецпроект на Клерке могут работать не только на наших читателей. Если в материале есть новые данные или чёткая позиция эксперта, другие редакции могут сослаться на него, и тогда бренд партнёра выходит за рамки одной площадки.
Совет для спецпроекта. Заложите в него собственные цифры: опрос, расчёт, данные из практики. Такой материал другим редакциям проще цитировать.
За рекорд спасибо редакции Клерка: цитируют именно её материалы. Обсудить размещение или спецпроект можно с вашим менеджером Клерк.Бизнеса.
Источники
Финансовые СМИ: III квартал 2026, «Медиалогия», период исследования 1 июля – 30 сентября 2026 года.
Индекс цитируемости: описание показателя, «Медиалогия».
Хорошая динамика, а на 10 позицию сможете к 27 году?
Практически к юбилею, офигенно!