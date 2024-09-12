Как описывать свои сильные и слабые стороны в резюме 

Как начать описывать сильные и слабые стороны
При устройстве на работу подготовка резюме — это не формальность, а важный этап, на котором нужно постараться выделиться среди остальных соискателей.
Недостаточно указать ФИО и список прошлых работодателей. Вашему новому начальнику интересно узнать, какие у вас сильные и слабые стороны, как действуете при больших нагрузках, как проявляете себя в нестандартных ситуациях.
И здесь главное — соблюсти баланс:
если перечислить одни только положительные качества, то вас заподозрят в неискренности, ведь у каждого человека есть слабые стороны характера (в этом нет ничего стыдного);
если перегнуть со слабыми сторонами, то могут отказать в трудоустройстве.
Описание сильных сторон воспринимается многими людьми как самохвальство, поэтому им тяжело говорить о себе только хорошее. О слабых сторонах тоже нужно уметь писать, иначе работодатель отложит резюме в сторону и забудет про него.
С чего начать?
Возьмите лист бумаги и запишите на нем свои сильные стороны. Это всего лишь черновик, поэтому не углубляйтесь в детали. Например, напишите: творческий, ответственный, инициативный, коммуникабельный.
Вспомните, в каких ситуациях у вас проявились эти качества. Например, на прошлом месте работы ваша компания чуть не потеряла хорошего поставщика, потому что ваш коллега не смог его убедить в успехе проекта. Но потом на переговоры отправили вас, и вы смогли найти нужные слова, чтобы поставщик продолжил работать с вашей компанией, да еще и сделал скидку 20% на весь товар. В этой ситуации вы проявили качества переговорщика.
Спросите у друзей и знакомых, какие у вас сильные и слабые стороны. Если вам сложно ругать или хвалить себя, то людям со стороны виднее. С их помощью вы добавите несколько хороших примеров для резюме. Например, коллега с прошлого места работы может сказать, что всегда был уверен, что вы доведете проект до конца. Так вы узнаете, что люди ценят в вас ответственность.
Это три простых шага, которые помогут вам начать описывать свои стороны в резюме.
Легко и быстро создать резюме, которое привлечет внимание потенциального работодателя можно здесь. Достаточно заполнить поля в удобном конструкторе, а если есть готовое резюме на hh.ru — просто перенесите его, нажав одну кнопку.
Правила описания сильных и слабых сторон
Четких правил описания сильных и слабых сторон в резюме не существует. Все зависит от самого соискателя — его умения преподносить свои качества. Но на что точно обратят внимание работодатели, так это на конкретику, творческий подход, искренность и, возможно, чувство юмора.
Как бы это странно ни звучало, но в резюме нужно себя продать — заинтересовать работодателя и выделиться среди других кандидатов. Преподносите свои стороны характера в резюме в выгодном свете.
Обычно в резюме нет специального места для описания своих качеств. Поэтому пишите их в любом удобном разделе — «О себе», «Опыт работы» или «Профессиональные навыки».
Первое впечатление о себе можно сформировать у работодателя в сопроводительном письме. Если есть возможность к резюме приложить такое письмо, то не игнорируйте.
Сильные стороны
Список сильных сторон:
Честность — способность действовать открыто и честно в любых ситуациях.
Ответственность — готовность принимать на себя обязательства и выполнять их качественно и в срок.
Прилежность и организованность — умение планировать и структурировать свою работу, поддерживать порядок в делах.
Этические принципы и лояльность — следование моральным нормам и ценностям, преданность своей работе и компании.
Пунктуальность — соблюдение сроков и договоренностей, точность в выполнении задач.
Гибкость — способность адаптироваться к изменениям и новым условиям, находить нестандартные решения.
Умение работать в команде — способность эффективно взаимодействовать с коллегами, участвовать в командной работе.
Техническая подкованность — знание и умение применять современные технологии и инструменты в работе.
Креативность — способность мыслить творчески, предлагать новые идеи и подходы к решению задач.
Умение находить решения проблем — аналитические способности, умение выявлять проблемы и разрабатывать эффективные решения.
Сильные стороны в резюме — это ваши положительные качества, профессиональные навыки. А также умения, с помощью которых вы решаете рабочие задачи и находите выход из нестандартных ситуаций.
Как их описать?
Не используйте прилагательные. В крупных компаниях отделы по подбору персонала просматривают десятки и сотни резюме. У них замыливается взгляд от всех этих «ответственный», «пунктуальный», «трудолюбивый». Конечно, у вас есть эти качества, но работодателей интересуют конкретные примеры.
Не обманывайте. Понятно, что при устройстве на новую работу хочется выгодно себя описать, а иногда даже прихвастнуть. Но работодатели ценят искренность. Не преувеличивайте свои сильные качества в резюме. Опишите так, как есть на самом деле. Если на прошлом месте работы вы смогли увеличить продажи на 5%, то не нужно писать, что на 50%.
Не забывайте про примеры. Допустим, вы работали бухгалтером. Не нужно писать, что вы ответственный и трудолюбивый. Вспомните свои конкретные заслуги. Возможно, вашей компании грозила серьезная аудиторская проверка. Вы идеально подготовили всю документацию, и когда пришли контрольные органы, им не удалось найти ни единой ошибки.
Не будьте навязчивы. Размер хорошего резюме — не более 1–2 страниц печатного текста. Если вас просят привести пример своего одного сильного качества, то не нужно писать автобиографию на несколько десятков страниц. Опытный рекрутер сможет оценить вас по одной конкретной ситуации.
Это не универсальные советы. Вы всегда можете их адаптировать или придумать что-то новое.
Резюме
Клерк.Работа помогает найти лучших специалистов в бухгалтерии и финансах
Слабые стороны
Список слабых сторон:
Недоверие к людям — осторожность при принятии решений, связанная с необходимостью тщательной проверки информации.
Прямолинейность — склонность высказывать свое мнение прямо и без обиняков, что иногда может восприниматься как резкость.
Импульсивность — реакция на раздражители без предварительного обдумывания, что может приводить к поспешным действиям.
Зацикленность на работе — стремление к совершенству и перфекционизм, что иногда может мешать переключению внимания на другие аспекты жизни.
Трудности в работе в команде — предпочтение индивидуальной работы, что может затруднять взаимодействие с коллегами.
Чрезмерная активность — стремление к действию и принятию решений, что иногда может приводить к недостатку усидчивости и концентрации.
Излишняя прямота — выражение мыслей и чувств без учета возможных последствий, что может вызывать конфликты.
Перфекционизм — стремление к идеальному результату, что иногда может замедлять рабочий процесс.
Погружение в детали — сосредоточенность на мелочах, что может отвлекать от основной задачи.
Наглость — уверенность в себе и решительность, которые могут быть восприняты как наглость в некоторых ситуациях.
Слабые стороны в резюме — это отрицательные качества человека, которые, порой, мешают ему в работе. Возникает вопрос: а стоит ли их тогда вообще описывать? Однозначно — да, но делать это разумно. Иногда при правильном подходе слабые стороны можно превратить в сильные качества.
Правила описания слабых сторон такие же, как и для сильных сторон — конкретика, искренность, без перегибов.
О чем еще следует помнить?
Не жалуйтесь. Скорее всего, если вы ушли с прошлого места работы, то вам что-то не понравилось, например, не нашли общий язык с управляющим отделом или самим директором. Не нужно опускаться до их обсуждения и обливания грязью. Это покажет вас не в хорошем свете.
Не скрывайте. Если вы конфликтный человек, то не утаивайте эту черту характера. Подумайте, как лучше ее преподнести. Напишите, что вы любите справедливость и всегда отстаиваете свою позицию. Иногда вашим коллегам это не нравится, поэтому вы можете с ними поспорить. Согласитесь, что так звучит интереснее?
Переведите на шутку (если это уместно). Например, у вас недостаточно опыта для этой вакансии, но вы очень хотите ее получить. Напишите, что вы — быстрый и находчивый, но из-за этого часто допускаете ошибки. Или наоборот, вы делаете все медленно, взвешиваете за и против, но зато делаете на отлично. Такая искренность обезоружит и заставит улыбнуться большинство рекрутеров.
И, наконец, не говорите лишнее. Если вас не просят описывать слабые стороны, то и не делайте этого. Но если от вас хотят услышать про негативные качества, то преподнесите их мягко. Покажите, что вы готовы меняться ради нового места работы.
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Пример того, как можно описать сильные и слабые стороны в резюме
Разберем несколько примеров описания сильных и слабых сторон в резюме для конкретных профессий. Не копируйте их, а возьмите за основу. Адаптируйте под свою профессию и добавьте новое.
Сильные стороны
Бухгалтер
Я умею анализировать большие объемы данных, выявлять закономерности и оптимизировать налоговые расчеты.
На предыдущем месте работы, благодаря моему аналитическому подходу, удалось выявить ошибки в расчетах НДС. Компания сэкономила денежные средства в размере 10% от общего объема налоговых платежей.
Был еще интересный случай. В процессе подготовки годовой отчетности обнаружил ошибку в расчете амортизации основных средств, которая могла привести к искажению финансового результата. Я очень внимателен к деталям, поэтому смог найти и исправить ошибку еще до подачи отчетности.
Менеджер по продажам
Умею легко устанавливать контакт с клиентами.
На предыдущем месте работы успешно провел переговоры с крупным клиентом, результатом которых стал контракт на сумму 5 млн рублей. Несмотря на первоначальные отказы, сумел убедить клиента приобрести наш продукт, что привело к увеличению продаж на 20%.
Во время кризиса на рынке сумел сохранить ключевых клиентов и привлечь новых, благодаря гибкости и адаптивности к меняющимся условиям.
Маркетолог
Я умею анализировать рынок, конкурентов и поведение потребителей, чтобы разрабатывать эффективные маркетинговые стратегии и кампании.
На предыдущем месте работы провел исследование рынка, которое выявило новые возможности для расширения ассортимента продукции компании.
Разработал уникальную концепцию рекламной кампании, которая привлекла внимание широкой аудитории и увеличила узнаваемость бренда.
Слабые стороны
При описании слабых сторон действуйте аккуратно, чтобы не разочаровать будущего работодателя. Постарайтесь превратить свой недостаток в преимущество.
Оператор call-центра
Я слишком много времени уделяю деталям. Иногда я настолько сосредотачиваюсь на мелочах, что упускаю общую картину. Например, однажды я так долго анализировал детали одного звонка, что упустил возможность предложить клиенту дополнительную услугу, которая могла бы увеличить его лояльность. Но я активно работаю над тем, чтобы научиться видеть общую картину и принимать решения на основе всей доступной информации. Кроме того, я осознаю, что моя способность замечать мелкие детали может быть полезна в работе оператора call-центра. Например, я могу заметить нюансы в голосе клиента, которые помогут мне лучше понять его потребности и предложить более персонализированный сервис.
Тестировщик QA
Иногда я настолько тщательно выполняю тестирование, что это приводит к задержкам в выполнении задач. Но я осознаю, что моя склонность к тщательному тестированию может быть полезна в работе тестировщика QA. Например, я могу обнаружить скрытые ошибки и уязвимости, которые другие тестировщики могли пропустить.
Финансовый директор
Я слишком глубоко погружаюсь в финансовые процессы, что может привести к упущению общей картины и стратегических целей компании. В прошлом я сталкивался с ситуациями, когда мое стремление к глубокому анализу финансовых данных мешало мне быстро принимать решения. Но я осознаю, что моя способность к детальному анализу финансовых данных может быть полезна в работе финансового директора. Например, я могу заметить нюансы в финансовых показателях компании, которые помогут мне лучше понять ее финансовое состояние и принять более обоснованные решения.
Подведем итоги
Описание сильных и слабых сторон в резюме — это умение выгодно преподнести не только свои преимущества, но и недостатки. Здесь главное найти баланс — быть искренним и не перегибать с описанием слабых сторон.
При трудоустройстве, скорее всего, вас попросят привести примеры, как проявились ваши сильные и слабые стороны на прошлом месте работы. Составьте заранее черновик всех своих качеств и подкрепите их конкретными ситуациями. Если не можете вспомнить, то спросите у бывших коллег или знакомых — они подскажут.
Всегда к резюме прикладывайте сопроводительное письмо — это ваша первая возможность рассказать о себе работодателю. А первые впечатления — самые запоминающиеся.
И помните, что работодатели любят уверенных людей, которые сами себя ценят. Не забывайте и про чувство юмора — если ситуация позволяет, то разрядите обстановку легкой шуткой.
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Резюме
Клерк.Работа помогает найти лучших специалистов в бухгалтерии и финансах
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