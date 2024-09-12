Как описывать свои сильные и слабые стороны в резюме 

Четких правил описания сильных и слабых сторон в резюме не существует. Все зависит от самого соискателя — его умения преподносить свои качества. Но на что точно обратят внимание работодатели, так это на конкретику, творческий подход, искренность и, возможно, чувство юмора.

Как бы это странно ни звучало, но в резюме нужно себя продать — заинтересовать работодателя и выделиться среди других кандидатов. Преподносите свои стороны характера в резюме в выгодном свете.

Обычно в резюме нет специального места для описания своих качеств. Поэтому пишите их в любом удобном разделе — «О себе», «Опыт работы» или «Профессиональные навыки».

Первое впечатление о себе можно сформировать у работодателя в сопроводительном письме. Если есть возможность к резюме приложить такое письмо, то не игнорируйте.