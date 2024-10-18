Что написать в резюме в разделе «О себе»

Резюме дает работодателю полное понимание о личности соискателя и его профессиональных качествах. О чем можно узнать из этого документа:

опыт работы;

профессиональные и личностные качества;

прошлое место работы;

сильные и слабые стороны;

образование;

навыки и умения.

Это стандартные блоки, которые встречаются в резюме. Их можно менять местами, по-другому называть, дополнять новыми разделами на свое усмотрение.

Один из важных разделов документа — это блок «О себе». Работодатели изучают его с особым вниманием, чтобы узнать о соискателе, как о человеке и потенциальном работнике.

В этом разделе дается информация о профессиональных и личностных характеристиках кандидата, его опыте и навыках. При необходимости здесь можно указать дополнительные сведения, например, сильные и слабые стороны.

С помощью резюме соискатель производит первое впечатление о себе, поэтому к описанию своих качеств в разделе «О себе» следует подходить со всей ответственностью.