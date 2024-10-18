Что написать в резюме в разделе «О себе»

Что представляет из себя раздел «О себе» и почему он важен
Резюме дает работодателю полное понимание о личности соискателя и его профессиональных качествах. О чем можно узнать из этого документа:
опыт работы;
профессиональные и личностные качества;
прошлое место работы;
сильные и слабые стороны;
образование;
навыки и умения.
Это стандартные блоки, которые встречаются в резюме. Их можно менять местами, по-другому называть, дополнять новыми разделами на свое усмотрение.
Один из важных разделов документа — это блок «О себе». Работодатели изучают его с особым вниманием, чтобы узнать о соискателе, как о человеке и потенциальном работнике.
В этом разделе дается информация о профессиональных и личностных характеристиках кандидата, его опыте и навыках. При необходимости здесь можно указать дополнительные сведения, например, сильные и слабые стороны.
С помощью резюме соискатель производит первое впечатление о себе, поэтому к описанию своих качеств в разделе «О себе» следует подходить со всей ответственностью.
Легко и быстро создать резюме, которое привлечет внимание потенциального работодателя можно здесь. Достаточно заполнить поля в удобном конструкторе, а если есть готовое резюме на hh.ru — просто перенесите его, нажав одну кнопку.
Что работодатель хочет увидеть в этом разделе
Раздел «О себе» используется в резюме не случайно — он помогает рекрутерам оценить личностные качества кандидата и лучше понять, что это за человек и каким работником он может стать.
Для работодателей важны навыки будущего специалиста, которые делятся на профессиональные и гибкие скиллы.
Профессиональные качества (hard skills). К ним относится профессиональное знание своей области: умение пользоваться сервисами и программами, заполнять отчеты, работать в команде, выполнять планы продаж, вести аналитику и т.д.
Гибкие качества (soft skills). Например, это тайм-менеджмент (умение настраивать режим работы и управлять своим рабочим временем), отсутствие синдрома самозванца, хорошо поставленная речь, стрессоустойчивость и т.д.
Раздел «О себе» — это маленький элемент большого пазла, который работодатель складывает о будущем работнике.
Советы по заполнению
В крупных компаниях эйчары просматривают десятки резюме ежедневно. Соискателю трудно чем-то заинтересовать работодателя. Задача резюме — завладеть вниманием работодателя и выделиться на всеобщем фоне.
Как раз вызвать интерес можно в сопроводительном письме или с помощью правильно заполненного раздела «О себе». В ход идут все возможные способы — обаяние, креатив, нестандартность. Работодатели чутко улавливают настроение и качества кандидата даже через текст.
Как произвести положительное впечатление:
Пишите коротко. Работодатели не станут читать объемное сочинение в нескольких томах. Уместите описание своих качеств в 1–2 небольших абзацах. Раскройте не более пяти своих главных качеств. Используйте юмор только если это уместно, иначе вас воспримут как человека со странностями, мягко говоря.
Не обманывайте. Не скрывайте, если у вас нет достаточного опыта или вы — любитель поспорить с коллегами. Используйте гибкие формулировки, которые даже в ваших отрицательных качествах покажут, что вы амбициозный и ответственный человек. Нехватку опыта можно сгладить активностью и желанием развиваться, а ваша любовь к спорам — это отстаивание справедливости.
Подтверждайте примерами. Не пишите одними только прилагательными, по типу «ответственный», «пунктуальный», «многозадачный». Лучше расскажите, как эти качества проявлялись у вас на прошлом месте работы, за что вас ценили коллеги. Например, вместо слова “многозадачный” напишите о том, как, работая бухгалтером в прошлой компании, вы взяли на себя задачи финансового директора, когда тот был в отпуске.
В разделе «О себе» можно указать любую информацию, но здесь важно не перегнуть с описанием. Рассказывайте только о тех качествах, которые подходят под конкретную вакансию. Попробуйте подойти к описанию нестандартно, чтобы выделиться среди других резюме.
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Какие личные качества указать в резюме
В большинстве случаев при заполнении резюме соискатели не подключают свои творческие способности, а действуют стандартно — берут и скачивают документ из интернета. Это провальный подход — работодатель может расценить ваш поступок как безразличие и откажет в собеседовании.
Иногда полезно поломать шаблоны, но не перестараться. Нестандартное описание в разделе «О себе», конечно, привлечет внимание, но может нанести и вред соискателю.
Чрезмерный креатив в описании собственных качеств чаще всего оправдан для творческих профессий, в остальных случаях лучше соблюдать границы.
Как рассказать о своих качествах? Разберем на примере соискателя, который хочет получить должность бухгалтера в крупной компании.
Ответственность: «На прошлом месте работы я вел бухгалтерский, кадровый и налоговый учет в компании. Однажды при отправке отчетности в налоговую инспекцию я обнаружил ошибку в декларации по НДС. Это могло привести к проблемам с налоговой и штрафам для компании. Я сразу сообщил об этом руководителю и предложил пути решения проблемы. В итоге мы оперативно исправили ошибку и отправили уточненную декларацию до того, как ее обнаружили бы налоговые органы».
Обучаемость: «На прошлом месте работы я столкнулся с необходимостью освоить новый программный продукт для ведения бухгалтерского учета. Это было связано с переходом компании на более современную и функциональную систему. Несмотря на то, что ранее я не работал с этой программой, я начал изучать ее самостоятельно. Я потратил много времени на изучение документации, просмотр обучающих видео и общение с коллегами, которые уже имели опыт работы с этой программой. В результате я успешно освоил новый инструмент и смог эффективно применять его в своей работе».
Коммуникабельность (умение вести переговоры): «На прошлом месте работы мне нужно было согласовать с поставщиком условия договора на поставку оборудования. В процессе переговоров выяснилось, что у нас есть разногласия по некоторым пунктам договора. Я внимательно выслушал все предложения поставщика и объяснил позицию компании. Мы обсудили возможные варианты решения проблемы и пришли к компромиссу, который устраивал обе стороны».
При описании своих качеств обязательно приводите примеры с прошлого места работы. Работодатели любят конкретику, а не односложные прилагательные.
Резюме
Клерк.Работа помогает найти лучших специалистов в бухгалтерии и финансах
Чего точно не стоит упоминать в разделе «О себе»
При заполнении раздела «О себе» следует придерживаться негласных правил. Это «маячки», на которые обязательно обратит внимание работодатель и сделает о вас выводы.
Не указывайте качества, которые не относятся к вакансии. Если устраиваетесь на должность бухгалтера, то не нужно говорить, что вы умеете делать скворечники или искусно владеете оригами. Лучше сделайте упор на ваше умение работать с программными продуктами, заполнять сложные отчеты, вести переговоры.
Не указывайте недостоверную информацию. Не преувеличивайте свой опыт или умения. Иногда работодатели созваниваются, чтобы узнать о соискателе как можно больше. Обман сразу откроется, а вам придется краснеть. Говорите правду, какой бы она ни была. Работодатель обязательно оценит вашу честность.
Не скрывайте. Отрицательные качества есть у любого человека, в этом нет ничего такого. Иногда недостаток можно преподнести как преимущество. Например, вы медленно выполняете поставленные задачи. Лучше скажите, что вы внимательны к мелочам, делаете не быстро, но зато качественно и без ошибок.
Раздел «О себе» — это своеобразный тест, который устраивают рекрутеры. А пройдет его соискатель или нет — зависит от него самого.
Примеры заполнения раздела «О себе»
Как заполнить раздел «О себе» так, чтобы остаться в душе у работодателя? Для каждой профессии есть список качеств, которые можно взять себе на вооружение. Это примеры, которые вы можете взять и по-своему составить резюме.
Администратор:
позитивное общение с людьми;
сглаживание конфликтов;
индивидуальный подход к каждому человеку;
решение нестандартных ситуаций.
Бухгалтер:
знание специализированных онлайн-сервисов и программ;
умение работать с большими объемами документов;
знание законодательства и НПА;
анализ финансовых показателей.
Менеджер по продажам:
выполнение планов продаж;
презентация продукта;
знание психологии покупателей;
убеждение и коммуникабельность.
Секретарь:
уверенный пользователь ПК (Word, Excel, Google Docs);
четкое выполнение поручений руководителя;
владение факсом;
скоропечатание.
Управляющий торговой сети:
знание корпоративной политики;
владение внутренними сервисами;
управление большим коллективом;
организаторские способности;
Заполнить раздел «О себе» можно так: «Меня зовут [ваше имя], и я являюсь [укажите свою должность или род деятельности]. За время работы приобрел глубокие знания в области [перечислите ключевые навыки, связанные с вашей профессией] и научился эффективно применять их на практике. Я обладаю отличными коммуникативными навыками, что позволяет мне легко находить общий язык с коллегами и клиентами [пример]. Также владею современными программными продуктами, необходимыми для выполнения моих обязанностей [пример]. Моя цель — работать в команде, где мои навыки и опыт будут востребованы и оценены по достоинству. Я готов к новым вызовам и уверен, что смогу внести свой вклад в успех компании».
Заключение
Раздел «О себе» — это шанс для соискателя произвести первое впечатление на работодателя (эйчара, рекрутера) и выделиться среди остальных.
Нет четких правил по его заполнению. Вы можете взять какой-нибудь шаблон, но обязательно адаптируйте его под свою вакансию и дополните конкретикой — приведите примеры с прошлого места работы.
В этом блоке можно рассказать о своих личностных качествах, опыте, интересах, пройденном обучении.
Не пишите слишком много. Сделайте упор на тех качествах, которые точно убедят работодателя, что ему подходите именно вы.
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Резюме
Клерк.Работа помогает найти лучших специалистов в бухгалтерии и финансах
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