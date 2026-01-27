Ответственность главного бухгалтера: за какие ошибки можно остаться без квартиры

Самое главное:
Статус КДЛ не ограничивается должностью. Главного бухгалтера могут привлечь к субсидиарной ответственности.
Согласование сделок, участие в схемах, искажение учета могут стать основанием для ответственности.
Исполнение указаний руководства не освобождает от вины, в том числе если они были даны письменно.
В ряде случаев защититься от субсидиарной ответственности помогут правильно составленный трудовой договор и должностные инструкции.
Для примера — типовая ситуация. Главный бухгалтер проживает в единственной квартире, откладывает на образование детей, внуков... И вдруг получает повестку в суд, а в ходе разбирательства выясняется, что ему вменяются миллионные долги по субсидиарной ответственности.
А поводом становятся решения и действия, которые в момент их принятия не выглядели рискованными или значимыми: согласие стать учредителем за квартиру от фирмы, формальное согласование договоров, отказ от детальной проверки отдельных операций, участие в схемах, предлагаемых руководством. Именно к этим эпизодам впоследствии возвращается суд, оценивая степень контроля и вины главного бухгалтера.
КДЛ виноват по умолчанию
Практически всегда, когда компания уверенно движется к банкротству, встает вопрос о вине лица, контролирующего ее деятельность, — КДЛ.
К контролирующим лицам относится любое лицо, независимо от его статуса, которое в течение трех лет, предшествующих банкротству, напрямую управляло компанией или оказывало определяющее влияние на ее решения. Такое определение закреплено в п. 1 ст. 61.10 закона о банкротстве.
По общему правилу главный бухгалтер в силу занимаемой должности не считается КДЛ. Но на практике он может быть признан таковым, если обладает корпоративным контролем, например распоряжается более чем 50% голосующих акций или долей в уставном капитале, участвует в формировании руководства либо получает выгоду от действий управленческой команды.
Более того, КДЛом может стать вообще любой сотрудник — если по итогам изучения трудовых договоров, должностных инструкций, реального круга полномочий выяснилось, что он был в состоянии влиять на хозяйственную деятельность.
Важно. Даже если доказано, что главбух был КДЛом, заинтересованным лицам — кредиторам, налоговикам — нужно еще доказать, что банкротство наступило именно из-за его действий.
Главбух-КДЛ может быть привлечен к субсидиарной ответственности, если, например:
давал указания осуществлять убыточные операции;
согласовывал, одобрял невыгодные сделки, подписывал договоры с теми, кто априори был не в состоянии выполнить обязательства (фирмы — «прокладки», -«технички», «однодневки» и т. п.);
создал или способствовал созданию такой схемы управления, чтобы выгоду получало не управляемое общество, а какие-то другие лица (и он сам тоже).
Это основания для ответственности, сформулированные ВС (постановление Пленума ВС от 21.12.2017 № 53).
В этом документе есть еще важный момент: если вышеуказанные обстоятельства (одно и более) доказаны, то предполагается по умолчанию, что КДЛ виноват в банкротстве. Например, доказано искажение документации главбухом-КДЛ, что затрудняет процесс банкротства. Тогда по умолчанию считается, что он как КДЛ делает все, чтобы кредиторы ничего не получили. Значит, главного бухгалтера привлекут к субсидиарной ответственности.
Если главный бухгалтер — не КДЛ, а просто подчистил или уничтожил документы? В таком случае вина не предполагается, но она может быть доказана. Скажем, кредитор доказал, что документы искажены (уничтожены) главбухом по указанию директора — в этом случае субсидиарная отвтественность тоже возможна.
Субсидиарная ответственность редко становится неожиданностью «на пустом месте». Чаще всего это следствие работы в компании, где системно нарушаются правила, а риски перекладываются на сотрудников. Поэтому один из главных способов защиты — изначально выбирать добросовестного работодателя.
Клерк.Работа — сервис для бухгалтеров и финансовых специалистов, где работодатели и соискатели находят друг друга в профессиональной среде.
Посмотреть вакансии и разместить резюме можно здесь.
Примеры из реальной практики
Бытует мнение, что привлечение главных бухгалтеров к субсидиарной ответственности — скорее теория, чем реальная практика. Но это не так. Хотя главбухов привлекают реже, чем генеральных директоров, ответственность может быть возложена не только на действующих сотрудников, но и на уволенных, а также на специалистов на аутсорсинге.
Например, бывший главный бухгалтер был привлечен к субсидиарной ответственности вместе с бывшим генеральным директором. Общая сумма требований составила 97 млн рублей. Причина в том, что главный бухгалтер вносил заведомо недостоверные сведения в налоговые и бухгалтерские регистры и на их основании формировал налоговые декларации, регулярно отражая в учете искаженные данные (кейс ООО «Спринклер», дело № А40-161770/2014).
В другом деле главный бухгалтер — не КДЛ — искажал бухгалтерскую документацию и частично уничтожал ее. Несмотря на то что действия совершались по указанию генерального директора, это не стало основанием для освобождения от ответственности. Установив, что такие действия затруднили проведение процедур банкротства, суды привлекли главного бухгалтера к субсидиарной ответственности (кейс ЗАО ФСК «Гарант», дело № А63-577/2015).
Даже статус аутсорсера не гарантирует защиту от субсидиарной ответственности. Так, было установлено, что у аутсорсеров был ключ от личного кабинета общества, они и сдавали искаженную отчетность — налоговую и бухгалтерскую. Тем самым бухгалтерия усложнила банкротные процедуры — это стало основанием для субсидиарной ответственности (кейс ООО «Сансар», дело № А40-33003/17).
Клерк.Работа помогает найти лучших специалистов в бухгалтерии и финансах
Как избежать субсидиарной ответственности
Нужно тщательно вести учет, формировать достоверную отчетность и обеспечивать сохранность документов, включая собственный архив. Не менее важно не поддаваться на незаконные требования руководства и учитывать, что даже исполнение письменных указаний не освобождает от ответственности.
Чтобы снизить риск попасть под субсидиарную ответственность, важно выбирать надежного работодателя.
Разместите резюме или начните поиск вакансий уже сегодня. А если ваше резюме уже размещено на hh. ru, его можно быстро перенести в Клерк.Работа и сразу начать поиск.
Большое значение имеет и внимательное отношение к документам, предлагаемым к подписанию, — трудовому договору, должностным инструкциям и другим локальным актам. В ряде случаев именно их положения позволяют избежать привлечения к субсидиарной ответственности.
В качестве доказательства — еще один пример из практики. Бывшего главбуха (не КДЛ) обвинили в том, что она допускала выдачу кредитов, которые никто возвращать не собирался. Но от субсидиарной ответственности на сумму 605 569 663, 68 руб. спасли именно трудовой договор и должностные инструкции.
Суд указал, что у главного бухгалтера не было никаких полномочий определять условия сделки, давать указания — заключать ту или иную сделку или не заключать. К тому же не было доказано, что главбух вообще извлекла какую-то выгоду из подобных сделок (кейс АО КБ «Межотраслевая банковская корпорация», дело № А40-151891/2014).
Главный бухгалтер не всегда может повлиять на судьбу компании, но способен повлиять на собственные риски. И начать стоит задолго до банкротства — с выбора работодателя и условий работы.
