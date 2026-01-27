Ответственность главного бухгалтера: за какие ошибки можно остаться без квартиры

КДЛ виноват по умолчанию

Практически всегда, когда компания уверенно движется к банкротству, встает вопрос о вине лица, контролирующего ее деятельность, — КДЛ.

К контролирующим лицам относится любое лицо, независимо от его статуса, которое в течение трех лет, предшествующих банкротству, напрямую управляло компанией или оказывало определяющее влияние на ее решения. Такое определение закреплено в п. 1 ст. 61.10 закона о банкротстве.

По общему правилу главный бухгалтер в силу занимаемой должности не считается КДЛ. Но на практике он может быть признан таковым, если обладает корпоративным контролем, например распоряжается более чем 50% голосующих акций или долей в уставном капитале, участвует в формировании руководства либо получает выгоду от действий управленческой команды.

Более того, КДЛом может стать вообще любой сотрудник — если по итогам изучения трудовых договоров, должностных инструкций, реального круга полномочий выяснилось, что он был в состоянии влиять на хозяйственную деятельность.

Важно. Даже если доказано, что главбух был КДЛом, заинтересованным лицам — кредиторам, налоговикам — нужно еще доказать, что банкротство наступило именно из-за его действий.

Главбух-КДЛ может быть привлечен к субсидиарной ответственности, если, например:

давал указания осуществлять убыточные операции;

согласовывал, одобрял невыгодные сделки, подписывал договоры с теми, кто априори был не в состоянии выполнить обязательства (фирмы — «прокладки», -«технички», «однодневки» и т. п.);

создал или способствовал созданию такой схемы управления, чтобы выгоду получало не управляемое общество, а какие-то другие лица (и он сам тоже).

Это основания для ответственности, сформулированные ВС (постановление Пленума ВС от 21.12.2017 № 53).

В этом документе есть еще важный момент: если вышеуказанные обстоятельства (одно и более) доказаны, то предполагается по умолчанию, что КДЛ виноват в банкротстве. Например, доказано искажение документации главбухом-КДЛ, что затрудняет процесс банкротства. Тогда по умолчанию считается, что он как КДЛ делает все, чтобы кредиторы ничего не получили. Значит, главного бухгалтера привлекут к субсидиарной ответственности.

Если главный бухгалтер — не КДЛ, а просто подчистил или уничтожил документы? В таком случае вина не предполагается, но она может быть доказана. Скажем, кредитор доказал, что документы искажены (уничтожены) главбухом по указанию директора — в этом случае субсидиарная отвтественность тоже возможна.