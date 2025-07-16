Оптимизация налогов: инструкция для тех, кто не хочет доначислений и допросов

Универсальных решений не существует

Забудьте миф про волшебную кнопку «оптимизировать все сразу». Единственное, что можно назвать универсальным, — это агрессивное налоговое планирование. Да, оно дает эффект. Но цена вопроса — уголовная ответственность.

Сейчас такие схемы:

легко выявляются ФНС (через алгоритмы и сверки);

формально незаконны;

часто заканчиваются приговорами.

Вывод: любая легальная оптимизация должна учитывать специфику бизнеса и быть прописана в учетной политике. Все, что выходит за рамки — повод для проверки.