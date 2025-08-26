ЦОК КПП УУ 26.08 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Как бухгалтеру вырасти до финансового директора →
КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА
Проверка контрагентов
Как собрать досье на конкурента законно

Как собрать досье на конкурента законно

Перед вами краткий чек-лист по открытым реестрам и документам. Все, что перечислено, доступно публично и не требует «особых доступов».

1. Юридический профиль

  • ЕГРЮЛ/ЕГРИП: наименование, ИНН/ОГРН, адреса (история изменений), ОКВЭД, учредители и директора.

  • «Прозрачный бизнес» ФНС: статус, спецрежимы, признаки рисков, массовые адреса.

  • Реестр дисквалифицированных лиц: запреты на управление.

2. Отчетность и масштабы

  • Бухгалтерская отчетность (публичная): выручка, прибыль, активы, долговая нагрузка.

  • Реестр субъектов МСП: принадлежность к категории, динамика статуса.

  • Публичные закупки/продажи на маркетплейсах: оценка оборота по SKU и ценам (если B2C).

3. Судебные и долговые риски

  • Арбитражные дела: споры с контрагентами, налоги, поставки, неустойки.

  • Суды общей юрисдикции: трудовые, иные гражданские споры.

  • ФССП (исполнительные производства): взыскания, суммы, динамика.

  • Федресурс: банкротства, ликвидации, существенные факты, залоги.

4. Поставщики и клиенты

  • Реестр контрактов на госзакупках: кто поставляет конкуренту и кому он поставляет (контракты, цены, спецификации).

  • Арбитраж и претензии: по текстам решений часто видны реальные контрагенты и условия поставок.

  • Прайс-листы и каталоги на сайте, карточки товара/кейсы, пресс-релизы и новости: упоминания клиентов и партнеров.

5. Лицензии, СРО и отраслевые реестры

  • Профильные лицензии (по отрасли): действуют ли, не приостановлены ли.

  • Реестры СРО (строительство, проектирование и т. п.): виды работ, уровни ответственности.

  • Сертификация/декларации соответствия: номенклатура, производители, импортеры.

6. Активы и обременения

  • Недвижимость: публичная кадастровая карта (объекты, характеристики); выписка ЕГРН оформляется законно по регламенту.

  • Транспорт: проверка по VIN/госномеру в открытых сервисах; реестр уведомлений о залоге движимого имущества.

  • Залоговые реестры и сведения о бенефициарных владениях из публичных раскрытий.

Benefitsar INFO

Benefitsar INFO — сервис для получения информации из закрытых источников

7. Импорт/экспорт и логистика

  • Таможенные бюллетени/официальные статистические публикации (по ТН ВЭД и странам): оценка направлений ВЭД.

  • Документы закупок и тендеров: условия поставки (Incoterms), переторжки, спецификации.

8. «Цифровой след»

  • Домены и инфраструктура: whois, прозрачность сертификатов (история доменов, подписи, связанные юрлица).

  • Архивы сайта (Web Archive): старые прайс-листы, списки клиентов, страницы «Проекты».

  • Вакансии и карьерные профили: стек технологий, расширение отделов, новые города присутствия.

  • Соцсети/карты (VK, Telegram-каналы, 2ГИС/Яндекс Карты): отзывы, фотографии, упоминания партнеров, география точек.

9. Сигналы и интерпретация

  • Несоответствие оборотов и численности в отчетности.

  • Частая смена адресов/директоров, массовые адреса.

  • Серии однотипных судебных споров (неисполнение поставок, штрафы).

  • Резкие скачки выручки без новостей о крупных контрактах.

  • Обилие залогов и исполнительных производств.

10. Как фиксировать результаты

  • Храните скриншоты и ссылки (дата/время), выгрузки из реестров, номера дел и контрактов.

  • Делите материалы на блоки: «Юрпрофиль», «Финансы», «Суды», «Поставщики/Клиенты», «Активы», «Лицензии».

  • Отдельно помечайте первичные источники (официальные реестры) и вторичные (агрегаторы). Для спорных фактов — только первичные.

Правовые границы

  • Используйте только информацию, которую владелец сделал публичной или которая раскрывается по закону.

  • Не собирайте персональные данные сверх объема, необходимого для проверки деловой благонадежности.

  • Не пытайтесь получить доступ к закрытым системам и коммерческой/налоговой тайне.

Мини-шаблон запроса (чтобы не распыляться)

  1. ИНН/ОГРН конкурента и ключевые юрлица (ФИО).

  2. Отрасль/товар и предполагаемые каналы сбыта.

  3. Период интереса (например, последние 2 года).

  4. Цель: найти поставщиков, крупных клиентов, риски и активы.

С таким чек-листом вы за 1–2 рабочих дня соберете юридически корректную картину: структуру бизнеса, ключевые связи и слабые места — без рекламы и без «серых» инструментов.

Как проверить конкурента одним запросом

Хотите глубже и быстрее — без ручного копания по десяткам реестров. Benefitsar INFO собирает данные в одном окне: достаточно ИНН/ОГРН.

Что получите за один запрос

  • Консолидированное досье: юрпрофиль, финансы, суды и ФССП, Федресурс, госзакупки, лицензии/СРО, активы и обременения, контрагенты из решений, «цифровой след» (домены, вакансии, публичные упоминания).

  • Живые ссылки на первоисточники и артефакты (номера дел, выписки) — удобно для проверки и передачи в безопасность/комплаенс.

  • Фильтры и метки рисков (массовые адреса, частая смена директоров, нетипичная динамика выручки).

  • Выгрузка отчета для внутреннего согласования.

Попробуйте сейчас. Введите ИНН конкурента — получите досье одним запросом.

Benefitsar INFO

Сервис для получения информации из закрытых источников

Реклама: ООО «ЮН-ОФИС», ИНН 9713016218, erid: 2W5zFGYyyh2

Информации об авторе

КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА

КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА

Коммерческая тайна — всё, что должен знать бизнес, чтобы выжить в России

170 подписчиков3 поста

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO Премиум