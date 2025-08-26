Как собрать досье на конкурента законно

1. Юридический профиль
ЕГРЮЛ/ЕГРИП: наименование, ИНН/ОГРН, адреса (история изменений), ОКВЭД, учредители и директора.
«Прозрачный бизнес» ФНС: статус, спецрежимы, признаки рисков, массовые адреса.
Реестр дисквалифицированных лиц: запреты на управление.
2. Отчетность и масштабы
Бухгалтерская отчетность (публичная): выручка, прибыль, активы, долговая нагрузка.
Реестр субъектов МСП: принадлежность к категории, динамика статуса.
Публичные закупки/продажи на маркетплейсах: оценка оборота по SKU и ценам (если B2C).
3. Судебные и долговые риски
Арбитражные дела: споры с контрагентами, налоги, поставки, неустойки.
Суды общей юрисдикции: трудовые, иные гражданские споры.
ФССП (исполнительные производства): взыскания, суммы, динамика.
Федресурс: банкротства, ликвидации, существенные факты, залоги.
4. Поставщики и клиенты
Реестр контрактов на госзакупках: кто поставляет конкуренту и кому он поставляет (контракты, цены, спецификации).
Арбитраж и претензии: по текстам решений часто видны реальные контрагенты и условия поставок.
Прайс-листы и каталоги на сайте, карточки товара/кейсы, пресс-релизы и новости: упоминания клиентов и партнеров.
5. Лицензии, СРО и отраслевые реестры
Профильные лицензии (по отрасли): действуют ли, не приостановлены ли.
Реестры СРО (строительство, проектирование и т. п.): виды работ, уровни ответственности.
Сертификация/декларации соответствия: номенклатура, производители, импортеры.
6. Активы и обременения
Недвижимость: публичная кадастровая карта (объекты, характеристики); выписка ЕГРН оформляется законно по регламенту.
Транспорт: проверка по VIN/госномеру в открытых сервисах; реестр уведомлений о залоге движимого имущества.
Залоговые реестры и сведения о бенефициарных владениях из публичных раскрытий.
7. Импорт/экспорт и логистика
Таможенные бюллетени/официальные статистические публикации (по ТН ВЭД и странам): оценка направлений ВЭД.
Документы закупок и тендеров: условия поставки (Incoterms), переторжки, спецификации.
8. «Цифровой след»
Домены и инфраструктура: whois, прозрачность сертификатов (история доменов, подписи, связанные юрлица).
Архивы сайта (Web Archive): старые прайс-листы, списки клиентов, страницы «Проекты».
Вакансии и карьерные профили: стек технологий, расширение отделов, новые города присутствия.
Соцсети/карты (VK, Telegram-каналы, 2ГИС/Яндекс Карты): отзывы, фотографии, упоминания партнеров, география точек.
9. Сигналы и интерпретация
Несоответствие оборотов и численности в отчетности.
Частая смена адресов/директоров, массовые адреса.
Серии однотипных судебных споров (неисполнение поставок, штрафы).
Резкие скачки выручки без новостей о крупных контрактах.
Обилие залогов и исполнительных производств.
10. Как фиксировать результаты
Храните скриншоты и ссылки (дата/время), выгрузки из реестров, номера дел и контрактов.
Делите материалы на блоки: «Юрпрофиль», «Финансы», «Суды», «Поставщики/Клиенты», «Активы», «Лицензии».
Отдельно помечайте первичные источники (официальные реестры) и вторичные (агрегаторы). Для спорных фактов — только первичные.
Правовые границы
Используйте только информацию, которую владелец сделал публичной или которая раскрывается по закону.
Не собирайте персональные данные сверх объема, необходимого для проверки деловой благонадежности.
Не пытайтесь получить доступ к закрытым системам и коммерческой/налоговой тайне.
Мини-шаблон запроса (чтобы не распыляться)
ИНН/ОГРН конкурента и ключевые юрлица (ФИО).
Отрасль/товар и предполагаемые каналы сбыта.
Период интереса (например, последние 2 года).
Цель: найти поставщиков, крупных клиентов, риски и активы.
С таким чек-листом вы за 1–2 рабочих дня соберете юридически корректную картину: структуру бизнеса, ключевые связи и слабые места — без рекламы и без «серых» инструментов.
