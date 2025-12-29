УСН «доходы минус расходы»: режим, который впервые за годы реально меняют

2026 год станет одним из самых сложных за последнее десятилетие. Налоговая реформа затронет каждого. Для бизнеса это означает необходимость заранее разобраться с НДС, вычетами и структурой сделок, чтобы не переплачивать и не попадать под доначисления.
Помощь по вопросам вычетов и легальной оптимизации НДС доступна в Telegram-сервисе @ProffLinkBot.
Долгие годы УСН держалась на жесткой конструкции — 44 вида расходов и ни шагу в сторону. Все, что не вписывалось в формулировки статьи, автоматически выпадало из налогообложения. Бизнесу приходилось не считать налоги от реальных затрат, а подгонять сами затраты под список.
Теперь эта конструкция ломается. В перечне появляется формулировка «иные расходы». Фактически — список перестает быть закрытым.
Закрытый перечень больше не «бетон»
Сегодня пункт 1 статьи 346.16 НК — это длинный и детальный список: основные средства, нематериальные активы, исключительные права, исследования, аренда, материалы и так далее.
Допуск расходов всегда строился на двух опорах:
расход должен быть экономически оправдан;
расход должен быть подтвержден документами.
Формально требования разумные. Но на практике они упирались в главное: если расхода нет в списке — его как бы не существует, даже если он очевиден для бизнеса.
Именно здесь система начала трещать. Модели работы усложнились, бизнес стал гибче и технологичнее, а перечень остался таким же, каким был много лет назад.
Теперь его меняют — без громких заявлений, но по сути.
Benefitsar NDS — сервис по предоставлению услуг оптимизации НДС
Откуда взялась эта поправка
Идея не родилась внезапно. С инициативой выступила «Опора России». 10 ноября президент объединения Александр Калинин направил письмо Вячеславу Володину — и предложение попало во вторую редакцию законопроекта.
Свою позицию поддержал и комитет Госдумы по бюджету и налогам. Аргумент простой и логичный: с 2025 года лимит доходов по УСН вырос до 450 млн рублей, и на режим начали переходить компании другого масштаба.
А у таких компаний расходы уже давно не укладываются в старый формальный список.
Открытый перечень — это попытка подтянуть налоговую конструкцию к реальной экономике, а не наоборот.
Почему это связано с ростом НДС
Расширение расходов — не изолированное решение. Это часть большого пакета, который должен смягчить рост налоговой нагрузки.
Параллельно государство:
поэтапно снижает лимиты для освобождения от НДС
2026 год — 20 млн рублей;
2027 год — 15 млн;
2028 год — 10 млн;
сохраняет патент для розницы и грузоперевозок в сельских и удаленных территориях;
продлевает льготы по НДС для IT-компаний при продаже прав на собственные разработки.
Картина складывается однозначная: нагрузка растет, прежде всего через НДС, и без послаблений УСН просто перестал бы работать как массовый режим.
Что это дает бизнесу на практике
Изменение не формальное — оно базовое.
Впервые за все время существования УСН появляется возможность учитывать расходы, которые раньше «выпадали» только потому, что их не было в списке. Не потому что они лишние. Не потому что фиктивные. А потому что закон их не успел назвать.
При этом правила никуда не исчезают:
расход должен быть связан с бизнесом;
расход должен быть подтвержден документами.
УСН «доходы минус расходы» становится ближе по логике к налогу на прибыль — но без всей его сложности и отчетной тяжести.
Если коротко: реальный расход наконец получает шанс стать налоговым.
Когда все заработает
Если закон успеет пройти Совет Федерации и будет подписан до 1 декабря, изменения начнут действовать уже с 1 января 2026 года.
И это тот редкий случай, когда фраза «реформа» действительно означает пересмотр правил, а не очередное ужесточение под новым названием.
Benefitsar NDS — сервис по предоставлению услуг оптимизации НДС
Как подготовиться и не потерять деньги
Чтобы не оказаться под ударом, компании уже сегодня ищут решения, которые помогут пройти реформу без потерь.
Одним из таких инструментов стал Telegram-сервис @ProffLinkBot — комплексная система консультации по безопасной оптимизации налога, вычетов и сделок. Это вам позволит легально снизить нагрузку и подготовиться к работе по новым правилам.
Узнать больше и получить персональное решение можно в @ProffLinkBot. У вас еще есть время, чтобы воспользоваться помощью специалистов.
Реклама: ООО «ЮН-ОФИС», ИНН 9713016218, erid: 2W5zFHM7jJG
Начать дискуссию