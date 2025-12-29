УСН «доходы минус расходы»: режим, который впервые за годы реально меняют

2026 год станет одним из самых сложных за последнее десятилетие. Налоговая реформа затронет каждого. Для бизнеса это означает необходимость заранее разобраться с НДС, вычетами и структурой сделок, чтобы не переплачивать и не попадать под доначисления.

Долгие годы УСН держалась на жесткой конструкции — 44 вида расходов и ни шагу в сторону. Все, что не вписывалось в формулировки статьи, автоматически выпадало из налогообложения. Бизнесу приходилось не считать налоги от реальных затрат, а подгонять сами затраты под список.

Теперь эта конструкция ломается. В перечне появляется формулировка «иные расходы». Фактически — список перестает быть закрытым.