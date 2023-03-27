Информатор: модуль, который подсвечивает риски компании в сотрудничестве с самозанятыми

О каких рисках мы говорим и зачем это всё

Налоговая наблюдает за всеми компаниями, которые сотрудничают с самозанятыми: следят, чтобы они не маскировали трудовые отношения и не избегали налогов.

Если отношения покажутся подозрительными, то могут прийти с проверкой, а если выявят нарушения – переквалифицируют отношения в трудовые, обяжут уплатить НДФЛ и страховые взносы, а также выплатить штрафы и пени.

Нет какой-то одной ошибки, из-за которой точно вынесут решение о переквалификации. Оценивают всегда общую картину: если рисков немного, они не связаны между собой и вы сможете обосновать гражданско-правовой характер ваших отношений с исполнителем, то ничего страшного не будет.

Проблема в том, как за документами разглядеть общую картину. Особенно если в компании двести исполнителей и каждого нужно постоянно отслеживать на соответствие нескольким критериям. С этим поможет Информатор.

Как Информатор помогает оценить риски

Информатор – это специальный модуль, который можно докупить к обычному функционалу платформы. Он смотрит на правоотношения с исполнителем глазами налоговой – и показывает, что может ее заинтересовать. Чтобы подключить модуль, достаточно обратиться к своему менеджеру или написать в поддержку. Вам предложат подписать несколько документов – и Информатор начнет анализировать риски.

Информатор анализирует риски переквалификации отношений в трудовые

Он анализирует взаимоотношения с самозанятыми сразу по нескольким критериям:

Массовая регистрация. Информатор запрашивает у налоговой дату, когда исполнитель зарегистрировался в качестве самозанятого. Еще он смотрит, когда заключили договор с компанией. Если между этими датами прошло меньше семи дней, а самозанятые регистрировались с одного и того же устройства, может возникнуть риск переквалификации отношений в трудовые. Налоговая посчитает, что компания принуждает людей применять новый налоговый режим.

Единственный источник дохода. Информатор смотрит, есть ли у исполнителя другие заказчики – эти данные он тоже запрашивает у ФНС.

Периодичность выплат. Если компания переводит деньги два раза в месяц, налоговой может показаться это подозрительным. Поэтому Информатор подсвечивает всех самозанятых, выплаты которым напоминают зарплату.

Одинаковые суммы платежей. Самозанятый должен получать вознаграждение в зависимости от объема оказанных услуг. Если компания платит одну и ту же сумму несколько раз в месяц, налоговая может посчитать это сокрытием трудовых отношений. Информатор анализирует чеки и подсказывает, если выплаты вознаграждения напоминают зарплату.

Продолжительность сотрудничества. Информатор показывает, с какими самозанятыми вы сотрудничаете больше трех месяцев. Если при этом компания не ставит исполнителям письменные задания, налоговая посчитает это признаком трудовых отношений. Информатор показывает, на каких исполнителей нужно обратить внимание и проверить, все ли задания подтверждены документально.

Прежде чем запускать Информатор в работу, мы показали его налоговой. Там его одобрили и сказали, что наши специалисты движутся в верном направлении.

Информатор помогает подготовиться к приходу налоговой

Обычно компании узнают о своих проблемах по факту налоговой проверки. С Информатором достаточно кликнуть по конкретному риску, и вы сразу увидите, с какими исполнителями возникают проблемы. Их сразу можно проработать, например изменить условия договора относительно выплат вознаграждения.

Информатор покажет, при сотрудничестве с какими исполнителями возникают риски.

Аналитику можно смотреть по компании в целом, по рискам, конкретным исполнителям или по сценариям сотрудничества с самозанятыми. Например, на нашей платформе можно добавить сразу несколько сценариев с разными шаблонами договоров: для исполнителей, оказывающих услуги по доставке, для исполнителей-разработчиков и так далее. Информатор может найти риски отдельно по каждому сценарию.

Информатор показывает аналитику рисков по сценарию сотрудничества с самозанятыми.

Также можно проанализировать риски среди самозанятых по сегментам: их можно настроить по тем критериям, которые важны для компании. Например, искать риски среди тех, у кого есть проблемы с документами.

Еще Информатор показывает риски при сотрудничестве с конкретным исполнителем.

Информатор показывает все риски, которые возникают при сотрудничестве с конкретным самозанятым.

Компания может загрузить на платформу стоп-лист – и тогда система будет отслеживать исполнителей, которые раньше были работниками компании. По закону, бывшие сотрудники еще два года не могут сотрудничать с компанией в качестве самозанятых – это грозит переквалификацией отношений в трудовые.

Кстати, стоп-лист бесплатно доступен всем пользователям Консоль.Про.

Как компания YouTalk использует Информатор для аналитики рисков

YouTalk – сервис по подбору психологов. Они подключили Консоль.Про, чтобы упростить сотрудничество с самозанятыми. Сейчас через платформу зарегистрировано более 100 исполнителей, от блогеров до разработчиков. Вот что говорят об Информаторе в компании:

«Информатор мы подключили, чтобы видеть все риски. В принципе, мы и так знали проблемные места: кто из исполнителей сотрудничает только с нами, кому и как мы платим и прочее.

Но с Информатором всё стало нагляднее, и теперь легче аргументировать какие-то решения руководству. Например, почему мы каждый месяц оплачиваем разные суммы. Всё гораздо легче объяснить, когда есть красивая картинка.

Информатор помогает принимать управленческие решения по сотрудничеству с исполнителями. Например, человек жалуется, что выгорел, устал из-за сложных задач, что ему нужно время восстановиться. А Информатор показывает, что на самом деле он сотрудничает еще с тремя компаниями. И выгорел, потому что не рассчитал силы. И как только говоришь об этом исполнителю, он сразу сознается. Это очень помогает выстроить хорошие и доверительные отношения для будущего сотрудничества».

Автор: Иван Шашин

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