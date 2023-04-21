Гайд по сотрудничеству с самозанятыми: что нужно учесть

Самозанятые: плюсы и минусы сотрудничества

Решая вопрос о сотрудничестве с самозанятым, заказчик должен учесть все плюсы и минусы таких взаимоотношений.

К плюсам можно отнести:

Отсутствие налоговой нагрузки. За самозанятых не нужно платить НДФЛ и страховые взносы, а также оплачивать им больничные, отпускные и прочие выплаты, которые предусмотрены ТК.

Отсутствие отчетности. За самозанятых не нужно сдавать отчетность в СФР и ИФНС.

Отсутствие кадрового учета. Для сотрудничества с такими исполнителями не нужно разрабатывать локальные нормативные акты, вести трудовые книжки, личные карточки и прочие кадровые документы.

Нет необходимости организовывать рабочее место. Самозанятый может работать там, где ему удобно, не ставя об этом в известность своего заказчика.

Основной минус — риск переквалификации отношений из гражданско-правовых в трудовые. Чтобы этого не произошло, нужно учесть следующие важные моменты.

Что нужно учесть при сотрудничестве с исполнителями по договору ГПХ

Чтобы сотрудничество с самозанятым было безболезненным и взаимовыгодным, нужно:

Узнать об основных запретах, которые связаны с самозанятыми.

Проверить статус исполнителя перед заключением договора и перед каждой выплатой вознаграждения.

Составить договор, который не содержит положений, свойственных трудовым отношениям.

Согласовать и подписать акт выполненных работ и услуг.

Получить и проверить чек от самозанятого.

Запреты для самозанятых, о которых заказчик должен знать

Запрет на сотрудничество с бывшими работниками.

Закон № 422-ФЗ запрещает компаниям сотрудничать с исполнителями на НПД, если с момента их увольнения прошло менее двух лет. Точнее, не прямо запрещает, а указывает, что доходы от такого сотрудничества не подпадают под НПД, а значит, заказчику с них нужно перечислить НДФЛ и страховые взносы.

Запрет на представление чужих интересов.

Самозанятые не могут представлять чужие интересы по агентским договорам, а также договорам комиссии и поручения. Если налоговая инспекция узнает об этом, она снимет самозанятого с учета, а с выплаченного ему дохода потребует уплатить в бюджет НДФЛ и страховые взносы, а также сдать отчетность.

Запрет на работу в качестве курьера.

Самозанятый не может доставлять товар и принимать за него оплату от своего имени. Исключение сделано только для случаев, когда самозанятый принимает оплату и выдает чек с кассы, которая зарегистрирована на продавца.

Запрет на продажу определенных товаров.

Самозанятые не могут перепродавать готовые товары, подакцизные товары, а также товары, которые подлежат обязательной маркировке.

Проверка статуса самозанятого

Проверять статус своего исполнителя заказчик не обязан. Но сделать это нужно, чтобы обезопасить себя от риска перечисления средств физлицу, который утратил статус самозанятого. Ведь в этом случае заказчик должен будет перечислить в бюджет НДФЛ и страховые взносы с таких выплат.

Проверить статус можно несколькими способами:

на сайте ФНС,

запросить у самозанятого справку о постановке на учет в налоговом органе.

С помощью платформы Консоль.Про можно забыть о ручной проверке статуса исполнителя на НПД. Платформа автоматически проверяет исполнителей по базе ФНС до подписания договора и перед каждой оплатой. Это исключает риск перечисления средств исполнителю без статуса самозанятого.

Составление договора ГПХ

Договор ГПХ, который заключается с самозанятым, не должен содержать положений, свойственных трудовым отношениям. Например, в нем не должно быть упоминания о графике работы и должностных обязанностях. Предметом договора должен быть результат работы, а не трудовая функция.

В договоре не нужно употреблять фразы и слова «выплата зарплаты», «оклад перечисляется», «график работы», «работник и работодатель» и т. д. Желательно в договоре прописать, что исполнитель применяет режим НПД, и указать ответственность за несообщение заказчику об утрате статуса самозанятого.

О том, как правильно заключить договор с самозанятым, читайте здесь.

Составление и согласование акта выполненных работ

Этот необязательный документ, но он может обезопасить обе стороны, подтвердив факт сдачи и приемки выполненных работ (оказанных услуг), их сроки и произведенную оплату. Также акт послужит дополнительным документом, который подтверждает правомерность включения выплаты самозанятому в состав расходов.

Акт составляется по факту выполнения работ (оказания услуг) и подписывается обеими сторонами. После подписания акта производится расчет с исполнителем.

Получение чека от самозанятого

Чек — главный документ, который подтверждает расходы заказчика на выплату вознаграждения исполнителю и тот факт, что самозанятый внес указанный доход в приложение «Мой налог». Без чека заказчик не сможет учесть эти затраты в составе расходов.

Кроме этого, с дохода, который самозанятый не внес в приложение «Мой налог», налоговая может обязать заказчика перечислить в бюджет НДФЛ и страховые взносы.

Как поступить в ситуации, когда исполнитель не выдал чек, читайте здесь.

Сотрудничайте с исполнителями на платформе Консоль.Про: автоматизированные выплаты самозанятым, формирование закрывающих документов и выдача чеков. Доверьте это профессионалам!

Реклама: ООО «КОНСОЛЬ.ПРО», ИНН: 7707418148, erid: LjN8KWvnX