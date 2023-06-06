Исполнители-нерезиденты: все, что компании нужно знать про налоги, миграционный учет и расчеты

Как сотрудничать с исполнителями нерезидентами? Рассказали, с какими нюансами сталкиваются компании и как взаимодействовать с нерезидентами ИП, самозанятыми и физлицами.

Когда лицо теряет статус налогового резидента РФ

Есть два вида резидентов: налоговые и валютные. Для налогового резидентства имеет значение количество дней нахождения на территории РФ, а для валютного резидентства ключевое значение имеет гражданство и наличие ВНЖ для иностранцев.

Налоговым нерезидентом РФ может быть россиянин, гражданин другой страны и лицо без гражданства:

Граждане РФ теряют статус резидента и становятся нерезидентами, если за последние 12 месяцев подряд они провели в России менее 183 календарных дней.

Для граждан стран ЕАЭС — Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии применяется то же правило.

Иностранные граждане, как и лица без гражданства, изначально имеют статус нерезидента. Статус меняется, если за 12 месяцев они находятся в России 183 дня и больше.

Важно. Есть три основных исключения, когда время нахождения гражданина РФ за границей не делает его нерезидентом:

военная служба за границей;

командировка за границу для госслужащего;

лечение и обучение за пределами РФ на период до шести месяцев.

Подтвердить налоговый статус исполнителя можно копиями страниц загранпаспорта с отметками о въезде и выезде из РФ, данными миграционных карт.

Факт лечения или обучения за границей подтвердят специальные визы и договоры с иностранной медицинской или образовательной организацией.

Какие налоги платить по договору с нерезидентом

Договор ГПХ с физлицом

По договору ГПХ компания, от которой физическое лицо получает доход, обязана исполнять роль налогового агента. Это значит, что нужно удерживать НДФЛ, а данные об этом включать в отчет 6-НДФЛ.

Ставка НДФЛ.

К доходам нерезидента применяется ставка НДФЛ 30% вместо 13% за резидента.

Ставку в размере 30% нужно применять к исполнителю независимо от его гражданства, если он пробыл за пределами России больше 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев.

Окончательный статус исполнителя определяйте на конец календарного года. Если к этому моменту по количеству дней в РФ исполнитель стал резидентом или наоборот, пересчитайте НДФЛ по ставке 13% или 30% соответственно.

Когда НДФЛ удержать невозможно, сообщите об этом в налоговую инспекцию и самому исполнителю (письмо ФНС от 12.08.2022 № 03-04-05/78614).

Налоговые вычеты.

У налоговых нерезидентов нет права на вычеты по НДФЛ (п. 3, 4 ст. 210 НК). Если в конце года необходимо пересчитать налог по ставке 30%, исключите с начала календарного года стандартные вычеты.

Для имущественных вычетов налоговый статус важен в году, когда заявлен вычет, а не когда были понесены расходы.

Страховые взносы.

Их нужно перечислять независимо от того, является исполнитель резидентом или нет. По договору ГПХ выплаты нужно перечислить в СФР.

На вознаграждения по ГПХ заказчики обязаны начислять взносы по единому тарифу в размере 30%.

Всех таких исполнителей-нерезидентов нужно включить в отчеты РСВ, персонифицированные сведения и ЕФС-1.

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Исполнитель в статусе ИП

Если у вас договор с ИП, то платить налоги и взносы исполнитель будет самостоятельно. Заказчику не придется ни платить налоги, ни сдавать отчеты. Переживать, является ли такой исполнитель нерезидентом, тоже не нужно.

Проследите, чтобы в договоре был отражен статус исполнителя — «Индивидуальный предприниматель» и его регистрационный номер (ОГРНИП).

Важно. Проверяйте, чтобы услуги, которые оказывает компании ИП, совпадали с видами экономической деятельности — ОКВЭД, указанными в ОГРНИП. Сотрудничество по другим видам деятельности может быть приравнено к сотрудничеству с физлицом без статуса ИП.

Для справки: ИП-нерезиденты платят налог только с доходов от источников в России. ИП-резидент на ОСНО платит НДФЛ 13%, а нерезидент — 30% и не имеет права на налоговые вычеты.

Для ИП на других системах налогообложения (УСН, ПСН, ЕСХН и НПД) резидентство на размер налога не влияет. Они уплачивают его по стандартным ставкам.

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Самозанятые

Самозанятыми могут быть граждане России, стран ЕАЭС и Украины. Неважно, резиденты они или нет: платить налог на профессиональный доход должен сам самозанятый. Ставка по данному налогу в зависимости от наличия или отсутствия резидентства не меняется.

Проследите, чтобы в договоре с самозанятым были пункты:

Доход, полученный по договору, не облагается НДФЛ в связи с применением исполнителем НПД.

Самозанятый обязуется сформировать и передать заказчику чек после получения вознаграждения.

Самозанятый обязан предупредить заказчика об утрате статуса плательщика НПД и о смене системы налогообложения.

В случае утраты статуса плательщика НПД исполнитель может действовать как ИП или продолжать оказывать услуги как физлицо. Если сотрудничество с исполнителем в новом статусе заказчика не устраивает, договор можно расторгнуть в одностороннем порядке, если эта возможность в договоре прописана.

Платформа Консоль.Про автоматически проверяет исполнителей по базе ФНС до подписания договора и перед каждой оплатой. Платформа заблокирует выплату вознаграждения, если после его выплаты лимит доходов самозанятого будет превышен.

Уведомление МВД о заключении договора с иностранцем

Заказчик услуг обязан уведомить органы МВД о заключении или прекращении действия гражданско-правового договора с иностранцем, если он оказывает услуги на территории РФ, вне зависимости от того, резидентом какого государства он является.

Срок уведомления — 3 рабочих дня с даты заключения или расторжения договора. Форма уведомления утверждена приказом МВД от 30.07.2020 № 536.

Нарушение срока или попытка обойти закон повлекут штрафы по п. 3 и 4 ст. 18.15 КоАП:

на должностное лицо — от 35 до 50 тыс. рублей;

на юрлицо и ИП — от 400 до 800 тыс. рублей или приостановку деятельности на срок от двух недель до 90 суток.

В Московской и Ленинградской областях, Москве и Санкт-Петербурге штрафы больше: до 70 тыс. и 1 млн рублей соответственно.

Консоль.Про помогает сэкономить время и не допустить нарушения. Сервис автоматически создает заполненную форму уведомления о каждом самозанятом-иностранце. Подробная инструкция по миграционному учету для заказчика услуг самозанятого-иностранца здесь.

Если иностранный исполнитель будет проживать на территории заказчика его потребуется поставить на миграционный учет. Сделать это нужно в течение 7 дней с даты его прибытия или получения временного удостоверения личности.

Как рассчитываться с нерезидентами

От гражданства и места резиденции исполнителя зависит, как оплачивать оказанные услуги.

Нерезидент-иностранец

Иностранцы, которые работают в России, у которых нет вида на жительство — валютные нерезиденты. Единственный способ рассчитаться с иностранцем-нерезидентом — перечислить вознаграждение на его счет или карту.

Наличные расчеты с иностранными гражданами, которые резидентами России не являются, запрещены (ст. 14 закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ).

Наличие гражданства стран ЕАЭС или статуса высококвалифицированного специалиста роли не играет.

Игнорирование запрета грозит штрафами по ст. 15.25 КоАП:

для организаций — от 75% до 100% выплаченной суммы ;

для должностных лиц — от 20 до 30 тыс. руб.

Любой безналичный перевод нерезиденту-иностранцу будет считаться валютной операцией и подпадает под валютный контроль. Вам придется:

Предоставить документы и поставить на учет контракты, превышающие 3 млн рублей.

Уведомить банк о коде валютной операции для контрактов стоимостью до 600 тыс. рублей.

Указывать код валютной операции в назначении платежного поручения, например VO70060 — расчеты, связанные с выплатой резидентом нерезиденту заработной платы и других видов оплаты труда.

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