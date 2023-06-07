Какие отчеты заказчик должен сдавать по исполнителям: физлицам, самозанятым и ИП

Физические лица могут быть самозанятыми, иметь статус ИП или не иметь никакого статуса. Со всеми бизнес сотрудничает по договорам гражданско-правового характера. Рассказываем, как отчитываться перед налоговой.

Отчетность по исполнителям-физлицам без статуса

С января 2023 года произошли глобальные изменения в системе социального страхования:

Объединение ПФР и ФСС в единый Социальный фонд (СФР).

Исполнители-физлица получили право на оплачиваемые больничные.

Установили тариф страховых взносов с выплат в пользу исполнителей по договорам ГПХ в размере 30%.

Эти изменения повлияли на состав отчетности, которую заказчик должен предоставить при сотрудничестве с физлицами по договору ГПХ. Теперь нужно:

удержать и перечислить в бюджет НДФЛ с суммы договора — 13%;

начислить страховые взносы на сумму вознаграждения — 30%;

сдать отчетность в контролирующие органы.

Отчетность в налоговую

Если заказчик заключил договор ГПХ с физлицом — в налоговую инспекцию нужно сдавать:

6-НДФЛ;

Расчет РСВ;

Персонифицированные сведения о физлицах.

Расчет 6-НДФЛ включает данные о доходах физлиц, уплаченных по договорам ГПХ, а также по НДФЛ с этих доходов.

Сведения об исполнителях заполняются так же, как и по штатным сотрудникам. Крайний срок сдачи отчета — 25 число месяца следующего за отчетным кварталом.

Расчет РСВ содержит сведения по страховым взносам, которые были начислены по договорам ГПХ.

С 2023 взносы начисляются по единому тарифу 30% в рамках единой предельной базы.

Когда лимит дохода превысит сумму 1 917 000 ₽, страховые взносы начисляются по тарифу 15,1%. Конечный срок сдачи отчета приходится на 25 число месяца, следующего за отчетным кварталом.

Персонифицированные сведения о физлицах — это новый отчет, аналог прежней СЗВ-М, который нужно представить в налоговую не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным.

В отчете необходимо указать ФИО физлица, которое работает по договору ГПХ, его ИНН и СНИЛС, сумму оплаты/вознаграждения за прошедший месяц.

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Отчетность в СФР

С 2023 года все работодатели должны сдавать в СФР новый отчет ЕФС-1.

При заключении или прекращении договора ГПХ заказчик формирует отчет в части сведений подраздела 1.1. Этот раздел заменил действующую до 2023 года форму СЗВ-ТД. Отчет нужно направить в СФР не позднее следующего дня, после дня подписания или окончания договора.

В отчете нужно указать такие сведения:

дату начала или окончания работ/услуг по договору ГПХ;

код мероприятия (9 — начало работы по договору ГПХ, 10 — окончание работы по ГПХ);

код выполняемой функции: ДГПХ — договор гражданско-правового характера о выполнении работ (оказании услуг); ДАВТ — договор авторского заказа; ДОИП — договор об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства; ИЗЛД — Издательский лицензионный договор; ЛДПИ — Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства, в том числе договор о передаче полномочий по управлению правами организации, коллективно управляющей правами.

наименование договора ГПХ, номер и дату.

Еще один отчет, который нужно предоставить в СФР — подраздел 1.2 формы ЕФС-1. Отчет включает данные, которые до 2023 года содержала форма СЗВ-СТАЖ.

Он подается в СФР один раз в год не позднее 25 января года, следующего за отчетным.

Если условиями договора ГПХ предусмотрено страхование исполнителя от несчастных случаев и профзаболеваний — с выплаченного вознаграждения необходимо удержать взносы на травматизм и отразить это в Разделе 2 отчета ЕФС-1.

Раздел 2 сдается в ИФНС ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Способы сдачи отчетности

Отчетность сдают в налоговую инспекцию по месту учета и территориальный СФР в электронном виде по ТКС (телекоммуникационным каналам связи).

Если в компании менее 10 человек — можно отчитаться в бумажной форме. При расчете количества учитывают как штатных сотрудников, так и исполнителей по ГПХ.

Отчетность за физлиц в бумажном виде можно сдать лично, через представителя или отправить по почте.

Отчетность по физлицам со статусом ИП

Для компании индивидуальный предприниматель — это контрагент. ИП самостоятельно платит за себя налоги и страховые взносы.

Выплаты ИП не включаются в отчетные формы РСВ и 6-НДФЛ. А сведения по договорам ГПХ с ИП не включаются в отчет ЕФС-1, так как страховые взносы на выплаченное ему вознаграждение не начисляются.

Важно. Проверяйте, чтобы услуги, которые оказывает вам ИП, соответствовали ОКВЭДам, прописанным в его ОГРНИП.

Если предприниматель оказывает вам услуги по другим видам деятельности — такое взаимодействие могут признать за сотрудничество с физлицом без статуса. Придется оплачивать все налоги и взносы как за физлицо.

Отчетность по самозанятым исполнителям

Самозанятые, как и предприниматели, сами платят налоги и за них не придется сдавать отчетность и платить страховые взносы.

Важно, чтобы на момент выплаты вознаграждения соблюдались условия:

Исполнитель имеет действующий статус самозанятого.

Самозанятый не состоит в штате компании и не был вашим работником в течение последних двух лет.

Самозанятый осуществляет деятельность, разрешенную 422-ФЗ.

Если хотя бы одно из условий нарушено, то привлечение такого исполнителя расценивается как сотрудничество с физлицом без специального статуса.

Заказчик должен будет начислить НДФЛ и страховые взносы с выплат исполнителю и включить сведения в отчетность, перечисленную в предыдущих разделах.

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