Как заключить договор с самозанятым курьером

Сотрудничество с самозанятыми курьерами имеет свои нюансы при заключении договора. Разберем, что нужно учесть при заключении соглашения с курьером, применяющим НПД, какие пункты должен включать в себя договор и на что следует обратить особое внимание.

Может ли курьер быть самозанятым

Закон 422-ФЗ, который регулирует деятельность самозанятых, не запрещает им оказывать услуги по доставке товаров при соблюдении следующих условий:

Доход самозанятого не превышает 2,4 млн руб.

После превышения лимита плательщик НПД должен платить налоги, как обычное физлицо. Если точнее, то заказчику нужно удерживать из его вознаграждения НДФЛ и уплачивать страховые взносы.

При сотрудничестве с самозанятыми на платформе Консоль.Про риск, когда исполнитель утратил свой статус из-за превышения доходов, полностью исключен. Статус самозанятого автоматически проверяется перед заключением договора и каждой выплатой дохода. Если сервис «увидит», что при выплате вознаграждения лимит самозанятого по доходу будет превышен, заказчику придет уведомление об этом и деньги не будет перечислены.

Отсутствие трудовых отношений с заказчиком в течении последних двух лет.

Если самозанятый курьер ранее был сотрудником заказчика, и с момента увольнения прошло менее двух лет, то налоговая переквалифицирует отношения в трудовые обратно.

Принимать оплату и выдавать чек можно только с кассы продавца.

Самозанятый курьер не может выдавать чеки от своего имени. Прямой запрет на это прописан в пп. 6 п. 2 ст. 2 закона № 422-ФЗ.

Какие особенности учесть при сотрудничестве с самозанятым курьером

Сотрудничество с курьером на НПД оформляют договором ГПХ. Чаще используют договор возмездного оказания услуг. При составлении соглашения необходимо руководствоваться гл. 27, 28, 29 ГК и законом № 422-ФЗ.

Оформляя отношения с курьером-самозанятым, заказчику нужно учесть следующее:

Предоставление транспорта и материалов.

Самозанятому курьеру нельзя предоставлять транспорт и инвентарь бесплатно. Но можно давать их в аренду. Передачу указанного имущества нужно оформить отдельным договором, например, договором аренды, а факт передачи – актом приема-передачи с указанием стоимости имущества.

Если предоставить транспорт и инвентарь на безвозмездной основе, налоговая расценит это как признак трудовых отношений.

Передача ККТ.

Передачу контрольно-кассового аппарата самозанятому необходимо оформить доверенностью. В договоре не нужно прописывать порядок передачи курьеру ККТ.

Компенсация расходов.

Когда курьер выполняет заказы на собственном транспорте или транспорте заказчика, он оплачивает бензин и парковку. Компенсировать эти расходы отдельно заказчик не может, как и включать условие об этом в договор. Но самозанятый вправе включить стоимость таких расходов в размер своего вознаграждения.

Советы по минимизации рисков при сотрудничестве с самозанятыми Собрали советы, которые помогут правильно оформлять правоотношения с самозанятыми, чтобы не попасть под штрафы от ФНС Получить советы

Использование брендированных вещей заказчика.

Если курьер одет в брендированную одежду от заказчика, либо использует иные вещи с брендом компании, налоговая может расценить это как признак подмены трудовых отношений.

Чтобы снизить риск возникновения претензий со стороны налоговиков, нужно оформить предоставление брендированных вещей, как рекламных продуктов. Курьер перемещается по городу в одежде и с аксессуарами, на которые нанесен логотип заказчика, тем самым рекламируя его. При этом самозанятый получает за это небольшую оплату, как за оказание рекламных услуг. Отдельный договор для этого составлять не нужно, а условие об оказании рекламных услуг можно включить в договор ГПХ, заключаемый с курьером.

Услуга по анализу рисков на платформе Консоль.Про позволит минимизировать риски при сотрудничестве с самозанятыми. Наши специалисты тщательно проверят все документы, которыми оформляется сотрудничество с исполнителями, и подготовят юридическое заключение с описанием выявленных рисков и рекомендациями по работе с ними.

Что включить в договор с самозанятым курьером

Договор ГПХ, заключаемый с курьером, применяющим НПД, должен содержать следующие разделы:

Преамбулу.

В ней необходимо указать, кто выступает сторонами договора: продавец товаров – заказчик, а плательщик НПД – исполнитель. Также необходимо указать вид договора ГПХ: договор возмездного оказания услуг.

Обязательно пропишите, что исполнитель является самозанятым лицом и применяет в своей деятельности специальный режим налогообложения НПД.

Предмет договора.

В этом разделе необходимо подробно описать объем и состав услуг. Если адреса доставки товаров известны заранее, можно также их указать в этом разделе или в задании, составленном к договору.

Необходимо конкретизировать результат сотрудничества: просто указать, что исполнителем оказываются курьерские услуги недостаточно. Если в договор невозможно вписать адреса доставок — пропишите, где и каким способом курьер будет получать задания.

Стоимость услуг и порядок оплаты.

В этом разделе можно прописать стоимость оказанных услуг и порядок ее расчета, а также повышающий и понижающий коэффициенты. Например, повышающий коэффициент за использование транспортных средств.

Пропишите, как и в какие сроки курьер будет получать вознаграждение. Не платите самозанятым дважды в месяц, как штатным сотрудникам — налоговая может расценить это, как признак трудовых отношений.

Сроки оказания услуг.

В этом разделе нужно прописать конкретный срок окончания договора. Например, договор может быть заключен на одну поставку или на периодическое оказание услуг, в этом случае на каждую услугу необходимо составить подробное задание к договору Также в этот раздел можно включить обязанность и сроки формирования акта об оказании услуг.

Права и обязанности сторон.

В этот раздел следует включить:

Обязанность курьера по доставке товаров в целости и сохранности в указанный срок. Уведомление заказчика об утрате статуса самозанятого. Обязанность формирования чека после получения вознаграждения. Срок формирования чека тоже нужно указать, например, в течение одного рабочего дня после перечисления вознаграждения на счет курьера при безналичном платеже.

Пропишите обязанность заказчика об оплате услуг курьера по факту оказанного объема услуг на основании акта.

Ответственность сторон.

В этом разделе необходимо прописать ответственность для обеих сторон договора. Например, неустойку для исполнителя, если он не предоставил чек и не сообщил об утрате статуса самозанятого, испортил товар или не выполнил доставку в срок.

Для заказчика можно указать ответственность за просрочку выплаты вознаграждения самозанятому и за иные нарушения условий договора.

Расторжение договора и урегулирование споров.

Необходимо прописать способы расторжения договора и конкретные условия прекращения сотрудничества. Регулирование споров должно обеспечиваться в первую очередь в досудебном порядке. Соответственно, в этом разделе необходимо указать, в какой срок одна сторона направляет претензию другой стороне и на какой адрес. Также следует указать, как определяется подсудность при разрешении спора в судебном порядке.

Заключительные положения.

В этом разделе можно прописать порядок внесения изменений и дополнений в договор, условия о конфиденциальности и о признании официальными адресов электронной почты, телефонных номеров и мессенджеров, указанных в реквизитах сторон.

Договор стоит дополнить согласием сторон на обмен электронными документами, например, через специализированную платформу.

Правильно составленный договор значительно снижает риск переквалификации гражданско-правовых отношений в трудовые. Так же он может послужить доказательством при возникновении спорных ситуаций между сторонами.

На платформе Консоль.Про вы можете воспользоваться готовыми шаблонами договоров с самозанятыми курьерами, а также загрузить свой вариант этого документа или доработать размещенный на платформе шаблон под себя. Попробуйте, как работает Консоль.Про в бесплатной демоверсии.

Советы по минимизации рисков при сотрудничестве с самозанятыми Собрали советы, которые помогут правильно оформлять правоотношения с самозанятыми, чтобы не попасть под штрафы от ФНС Получить советы

Реклама: ООО «КОНСОЛЬ.ПРО», ИНН: 7707418148, erid: