Электронные юридические адреса — полезная новинка от Госдумы

Адрес будет сформирован при создании учетной записи в специальной государственной информационной системе, которая позволит получать юридически значимые сообщения (законопроект №399525-8).
При этом в информационной системе должно быть указано место нахождения постоянно действующего исполнительного органа юрлица или его законного представителя (для ИП — место жительства) — населенный пункт (муниципальное образование), а не конкретный адрес.
В пояснительной записке говорится, что поправки были разработаны «с учетом запроса малого и среднего бизнеса на сокращение издержек, связанных в первую очередь с содержанием офисных помещений, которые многими организациями, работающими удаленно, фактически не используются».
Официальный электронный адрес будет указываться в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Юрлица смогут поменять обычный юридический адрес на электронный, а также совершить обратную замену.
Вступление в силу изменений предполагается с 1 января 2024 года.
Получите бесплатный чек-лист по сотрудничеству с самозанятыми
Защитите себя от финансовых рисков
Укажите ваш e-mail - на него пришлем чек-лист:
Реклама: ООО «КОНСОЛЬ.ПРО», ИНН: 7707418148, erid: LjN8K9kqh
Комментарии