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Законопроекты

Электронные юридические адреса — полезная новинка от Госдумы

Опубликовали законопроект, который предлагает регистрировать юридические лица и индивидуальных предпринимателей на виртуальный электронный адрес вместо обычного физического.
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Электронные юридические адреса — полезная новинка от Госдумы
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Адрес будет сформирован при создании учетной записи в специальной государственной информационной системе, которая позволит получать юридически значимые сообщения (законопроект №399525-8).

При этом в информационной системе должно быть указано место нахождения постоянно действующего исполнительного органа юрлица или его законного представителя (для ИП — место жительства) — населенный пункт (муниципальное образование), а не конкретный адрес.

В пояснительной записке говорится, что поправки были разработаны «с учетом запроса малого и среднего бизнеса на сокращение издержек, связанных в первую очередь с содержанием офисных помещений, которые многими организациями, работающими удаленно, фактически не используются».

Официальный электронный адрес будет указываться в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Юрлица смогут поменять обычный юридический адрес на электронный, а также совершить обратную замену.

Вступление в силу изменений предполагается с 1 января 2024 года.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
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