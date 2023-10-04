Как отразить сотрудничество с самозанятым в бухгалтерских документах

Предварительная проверка исполнителя и договора
Когда в бухгалтерию поступает договор, в котором исполнитель — самозанятый, бухгалтер должен удостовериться:
В договоре есть подписи заказчика и исполнителя, так как договор, подписанный только одной стороной, юридической силы не имеет и в случае возникновения споров не сможет служить доказательством сотрудничества. Подробнее об этом писали здесь.
У исполнителя есть регистрация в качестве плательщика НПД. Подтвердить свой статус исполнитель может справкой о регистрации из приложения «Мой налог».
Консоль.Про — платформа для взаимодействия заказчика с физлицами. Отправляйте ссылку на подключение к платформе исполнителю, а дальше всю работу на себя берет Консоль.Про: сервис автоматически проверит статус и при необходимости зарегистрирует в качестве самозанятого, выпустит электронную подпись и подготовит договор по форме заказчика.
Исполнение обязательств и оформление акта
Когда самозанятый исполнил свои обязательства, стороны должны зафиксировать результат. Согласно закону от 27.11.2018 № 422-ФЗ, оказание услуг или выполнение работ самозанятым подтверждается чеком. То есть оформлять акт не обязательно.
Однако в письме от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@ ФНС указывает, что акт — это дополнительный закрывающий документ. Плюс, подписанный сторонами акт защищает исполнителя от претензий со стороны заказчика и отказа в оплате услуг. А для заказчика акт подтвердит сдельный характер взаимоотношений и прозрачность сотрудничества. Что указать в акте — рассказали здесь.
Выплата вознаграждения
Выплачивать вознаграждение можно двумя способами:
безналичным перечислением на счет исполнителя;
наличными из кассы компании.
Разберем подробно каждый способ.
Перечисление вознаграждения на счет
Платежное поручение на перечисление денег в адрес исполнителя оформляйте в соответствии с порядком, который указан в Положении Банка России от 29.06.2021 № 762-П.
В платежке бухгалтер указывает ФИО, ИНН, расчетный счет получателя и реквизиты банка самозанятого. В поле КПП указывают 0. Можно попросить исполнителя выставить счет. Счет — это необязательный документ, но он удобен тем, что в нем представлены реквизиты и прописана услуга. Часто можно встретить счет, в верхней части которого представлен образец заполнения платежного поручения — это наглядно и удобно для бухгалтера. Если счета нет, то бухгалтер возьмет реквизиты из договора.
Помимо реквизитов получателя, заполните:
Поле 20 — кодовое обозначение назначения платежа. Для расчетов с физлицами по оплате труда, выплате вознаграждений нужно указывать код «1» (п. 4 ч. 2 ст. 4 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ, ч. 5 ст. 70, ст. 99 от 02.10.2007 № 229-ФЗ). Этот код укажет банку, что, если у него есть исполнительный документ на имя самозанятого, он вправе удержать часть выплаты в соответствии с нормами взыскания.
Поле 24 — назначение платежа. Здесь нужно максимально подробно указать, за что производится выплата, сослаться на номер договора, счета и описать услуги (приложение 1 к Положению Банка России от 19.06.2012 № 383-П).
Важно: вознаграждение самозанятого — это не зарплата, а оплата его услуг. Формулировка «зарплата» привлечет внимание контролирующих органов, которые под сотрудничеством с самозанятым могут заподозрить сокрытие трудовых отношений.
Когда сотрудничество с самозанятыми носит системный характер, исполнителей много, и регулярно появляются новые — растет риск ошибок при перечислении вознаграждений. Перевод исполнителей на взаимодействие через платформу Консоль.Про поможет избежать ошибок и сэкономит время: платежи будут генерироваться автоматически на основании подписанных актов. Заказчику остается только следить за балансом счета на платформе.
Выдача гонорара из кассы
Если заказчик — ИП, он может снять деньги с бизнес-карты и расплатиться ими с исполнителем.
Если же заказчик — юрлицо, то выплату вознаграждения наличными должен сделать кассир из кассы организации и с соблюдением требований пункта 6.2 указаний ЦБ от 11.03.2014 № 3210-У. Для этого нужно:
Выписать расходный кассовый ордер (РКО) на унифицированном бланке № КО-2 (утвержден постановлением Госкомстата от 18.08.1998 № 88). В РКО укажите наименование организации, дату составления ордера, ФИО и сведения документа, удостоверяющего личность, по которому исполнитель получает вознаграждение. Сумму в РКО нужно указать дважды: цифрами — в табличной части и прописью — в поле «Сумма». В поле «Основание» нужно дать ссылку на номер и дату договора с самозанятым. При получении денег исполнитель ставит подпись в РКО.
Зарегистрировать РКО в журнале приходных и расходных кассовых ордеров (форма № КО-3) и кассовой книге (форма № КО-4) из постановления Госкомстата от 18.08.1998 № 88.
Важно: если самозанятый зарегистрирован в качестве ИП, то выплата наличными по одному договору не может превышать 100 тыс. руб. (п. 4 указания Банка России от 09.12.2019 № 5348-У).
Если после выплаты гонорара годовой доход исполнителя превысит лимит в 2,4 млн рублей, он не сможет выдать чек заказчику. Поэтому перед выплатой, особенно в конце года, бухгалтеру лучше дополнительно проверить на сайте ФНС, не утратил ли статус самозанятый.
Платформа Консоль.Про проводит автоматическую проверку статуса самозанятого в момент заключения договора и перед каждой выплатой и заблокирует выплату вознаграждения, если после отправки платежа будет превышен допустимый для самозанятости порог доходов.
Чек
Чек от самозанятого — это обязательный документ вне зависимости от того, как заказчик расплатился с исполнителем: наличными или по безналу. Без него заказчик не сможет принять расходы в налоговом учете (письмо ФНС от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@).
При наличии чека принять расходы можно двумя способами, в зависимости от того, какое событие произошло раньше — оформлен акт или выбит чек:
По предоплате. Когда дата чека раньше даты акта, расходы принимаются датой акта.
По постоплате. Когда дата акта раньше даты чека, расходы признаются на дату чека.
Когда чек от самозанятого получен, необходимо убедиться в корректности его оформления. Все, что нужно знать бухгалтеру про чеки, есть здесь.
Консоль.Про автоматически задекларирует доходы самозанятых и выдаст чеки к каждому акту и платежу.
Отражение сотрудничества с самозанятым в бухгалтерском учете
Учет расчетов с самозанятыми ведут на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» в корреспонденции со счетами затрат: 08, 20, 23, 25, 26, 29, 44, 91-2. Выбор счета затрат зависит от характера работ или услуг и целей их приобретения. Например, если компания привлекла самозанятого к работам по созданию основного средства, затраты нужно учесть на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». Услуги самозанятого по проведению рекламной кампании — на счете 44 как расходы на продажу, а ремонт компьютера — на счете 26 как общепроизводственные расходы.
Бухгалтерские проводки расчетов без участия онлайн-платформ выглядят так:
Дебет
Кредит
Содержание операции
08, 20, 23, 25, 26, 29, 44, 91-2
76
Самозанятый оказал услуги
76
50, 51
Самозанятому выплатили вознаграждение
Расчеты с самозанятыми через онлайн-платформу отражаются в бухгалтерском учете иначе, так как платформа — это посредник, а заказчик пополняет счет сервиса и не перечисляет деньги исполнителю напрямую. Расчеты с посредниками ведут с использованием счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет «Расчеты с посредником». Бухгалтерские записи будут следующими:
Дебет
Кредит
Содержание операции
08, 20, 23, 25, 26, 29, 44, 91-2
76
Самозанятый оказал услуги
76 субсчет «Расчеты с посредником»
51
Пополнен баланс счета онлайн-платформы
76
76 субсчет «Расчеты с посредником»
Со счета онлайн-платформы перечислено вознаграждение самозанятому
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