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Самозанятые

Как отразить сотрудничество с самозанятым в бухгалтерских документах

Грамотное оформление документов и корректное отражение в учете услуг самозанятого защитят компанию от претензий со стороны налоговой инспекции. Расскажем, как бухгалтеру вести учет при сотрудничестве с плательщиком НПД и какие документы оформлять на каждом этапе.
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Как отразить сотрудничество с самозанятым в бухгалтерских документах
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Предварительная проверка исполнителя и договора

Когда в бухгалтерию поступает договор, в котором исполнитель — самозанятый, бухгалтер должен удостовериться:

  • В договоре есть подписи заказчика и исполнителя, так как договор, подписанный только одной стороной, юридической силы не имеет и в случае возникновения споров не сможет служить доказательством сотрудничества. Подробнее об этом писали здесь.

  • У исполнителя есть регистрация в качестве плательщика НПД. Подтвердить свой статус исполнитель может справкой о регистрации из приложения «Мой налог».

Консоль.Про — платформа для взаимодействия заказчика с физлицами. Отправляйте ссылку на подключение к платформе исполнителю, а дальше всю работу на себя берет Консоль.Про: сервис автоматически проверит статус и при необходимости зарегистрирует в качестве самозанятого, выпустит электронную подпись и подготовит договор по форме заказчика.

Исполнение обязательств и оформление акта

Когда самозанятый исполнил свои обязательства, стороны должны зафиксировать результат. Согласно закону от 27.11.2018 № 422-ФЗ, оказание услуг или выполнение работ самозанятым подтверждается чеком. То есть оформлять акт не обязательно. 

Однако в письме от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@ ФНС указывает, что акт — это дополнительный закрывающий документ. Плюс, подписанный сторонами акт защищает исполнителя от претензий со стороны заказчика и отказа в оплате услуг.  А для заказчика акт подтвердит сдельный характер взаимоотношений и прозрачность сотрудничества. Что указать в акте — рассказали здесь.

Выплата вознаграждения

Выплачивать вознаграждение можно двумя способами:

  • безналичным перечислением на счет исполнителя;

  • наличными из кассы компании.

Разберем подробно каждый способ.

Перечисление вознаграждения на счет

Платежное поручение на перечисление денег в адрес исполнителя оформляйте в соответствии с порядком, который указан в Положении Банка России от 29.06.2021 № 762-П.

В платежке бухгалтер указывает ФИО, ИНН, расчетный счет получателя и реквизиты банка самозанятого. В поле КПП указывают 0. Можно попросить исполнителя выставить счет. Счет — это необязательный документ, но он удобен тем, что в нем представлены реквизиты и прописана услуга. Часто можно встретить счет, в верхней части которого представлен образец заполнения платежного поручения — это наглядно и удобно для бухгалтера. Если счета нет, то бухгалтер возьмет реквизиты из договора.

Помимо реквизитов получателя, заполните:

Важно: вознаграждение самозанятого — это не зарплата, а оплата его услуг. Формулировка «зарплата» привлечет внимание контролирующих органов, которые под сотрудничеством с самозанятым могут заподозрить сокрытие трудовых отношений.

Когда сотрудничество с самозанятыми носит системный характер, исполнителей много, и регулярно появляются новые — растет риск ошибок при перечислении вознаграждений. Перевод исполнителей на взаимодействие через платформу Консоль.Про поможет избежать ошибок и сэкономит время: платежи будут генерироваться автоматически на основании подписанных актов. Заказчику остается только следить за балансом счета на платформе.

Выдача гонорара из кассы

Если заказчик — ИП, он может снять деньги с бизнес-карты и расплатиться ими с исполнителем.

Если же заказчик — юрлицо, то выплату вознаграждения наличными должен сделать кассир из кассы организации и с соблюдением требований пункта 6.2 указаний ЦБ от 11.03.2014 № 3210-У. Для этого нужно:

  • Выписать расходный кассовый ордер (РКО) на унифицированном бланке № КО-2 (утвержден постановлением Госкомстата от 18.08.1998 № 88). В РКО укажите наименование организации, дату составления ордера, ФИО и сведения документа, удостоверяющего личность, по которому исполнитель получает вознаграждение. Сумму в РКО нужно указать дважды: цифрами — в табличной части и прописью — в поле «Сумма». В поле «Основание» нужно дать ссылку на номер и дату договора с самозанятым. При получении денег исполнитель ставит подпись в РКО.

  • Зарегистрировать РКО в журнале приходных и расходных кассовых ордеров (форма № КО-3) и кассовой книге (форма № КО-4) из постановления Госкомстата от 18.08.1998 № 88.

Важно: если самозанятый зарегистрирован в качестве ИП, то выплата наличными по одному договору не может превышать 100 тыс. руб. (п. 4 указания Банка России от 09.12.2019 № 5348-У).

Если после выплаты гонорара годовой доход исполнителя превысит лимит в 2,4 млн рублей, он не сможет выдать чек заказчику. Поэтому перед выплатой, особенно в конце года, бухгалтеру лучше дополнительно проверить на сайте ФНС, не утратил ли статус самозанятый. 

Платформа Консоль.Про проводит автоматическую проверку статуса самозанятого в момент заключения договора и перед каждой выплатой и заблокирует выплату вознаграждения, если после отправки платежа будет превышен допустимый для самозанятости порог доходов.

Чек

Чек от самозанятого — это обязательный документ вне зависимости от того, как заказчик расплатился с исполнителем: наличными или по безналу. Без него заказчик не сможет принять расходы в налоговом учете (письмо ФНС от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@).

При наличии чека принять расходы можно двумя способами, в зависимости от того, какое событие произошло раньше — оформлен акт или выбит чек:

  • По предоплате. Когда дата чека раньше даты акта, расходы принимаются датой акта.

  • По постоплате. Когда дата акта раньше даты чека, расходы признаются на дату чека.

Когда чек от самозанятого получен, необходимо убедиться в корректности его оформления. Все, что нужно знать бухгалтеру про чеки, есть здесь.

Консоль.Про автоматически задекларирует доходы самозанятых и выдаст чеки к каждому акту и платежу.

Отражение сотрудничества с самозанятым в бухгалтерском учете

Учет расчетов с самозанятыми ведут на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» в корреспонденции со счетами затрат: 08, 20, 23, 25, 26, 29, 44, 91-2. Выбор счета затрат зависит от характера работ или услуг и целей их приобретения. Например, если компания привлекла самозанятого к работам по созданию основного средства, затраты нужно учесть на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». Услуги самозанятого по проведению рекламной кампании — на счете 44 как расходы на продажу, а ремонт компьютера — на счете 26 как общепроизводственные расходы.

Бухгалтерские проводки расчетов без участия онлайн-платформ выглядят так:

Дебет

Кредит

Содержание операции

08, 20, 23, 25, 26, 29, 44, 91-2

76

Самозанятый оказал услуги

76

50, 51

Самозанятому выплатили вознаграждение

Расчеты с самозанятыми через онлайн-платформу отражаются в бухгалтерском учете иначе, так как платформа — это посредник, а заказчик пополняет счет сервиса и не перечисляет деньги исполнителю напрямую. Расчеты с посредниками ведут с использованием счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет «Расчеты с посредником». Бухгалтерские записи будут следующими:

Дебет

Кредит

Содержание операции

08, 20, 23, 25, 26, 29, 44, 91-2

76

Самозанятый оказал услуги

76 субсчет «Расчеты с посредником»

51

Пополнен баланс счета онлайн-платформы

76

76 субсчет «Расчеты с посредником»

Со счета онлайн-платформы перечислено вознаграждение самозанятому

Самозанятый аннулировал чек, что делать компании?

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