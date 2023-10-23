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Отчетность в СФР

Как заполнить ЕФС-1 при заключении и прекращении договора ГПХ

Если заказчик заключает или прекращает действие договора ГПХ с физлицом без особого статуса ИП или самозанятого, он обязан уведомить об этом Социальный фонд России. Для этого нужно сдать отчет ЕФС-1. Разберем, как заполнить эту форму с учетом последних рекомендаций Минтруда.
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Как заполнить ЕФС-1 при заключении и прекращении договора ГПХ
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Отчет ЕФС-1 при заключении и прекращении договора ГПХ. Вкратце о главном

ЕФС-1 объединил в себе несколько отчетных форм, которые утратили свою силу с 2023 года. В этой статье рассмотрим порядок и особенности заполнения этого документа только при заключении и прекращении действия договора ГПХ. 

Что нужно знать про ЕФС-1

  • ЕФС-1 включает сведения упраздненного в 2023 году отчета СЗВ-ТД.

  • Отчет нужно сдавать в территориальное отделение Социального фонда России (СФР) по месту учета заказчика.

  • Если сдаете отчет на бумаге, воспользуйтесь формой, которая утверждена постановлением Правления ПФР от 31.10.2022 № 245п.

  • Если составляете отчет в электронном виде, нужно руководствоваться форматом, который приведен в постановлении Правления ПФР № 246п от 31.10.2022.

  • Срок сдачи отчета — не позднее следующего рабочего дня после заключения или прекращения действия договора ГПХ.

  • Форма сдачи — на бумаге или в электронном виде.

Если в организации или ИП общее количество работников и исполнителей по договорам ГПХ не превышает 10 человек, отчитаться можно одним из способов: на бумаге или электронно. Если больше 10 человек — только в электронной форме. Обратите внимание, что в расчет берутся только застрахованные лица, то есть те работники или исполнители, за которых заказчик платит в бюджет страховые взносы. Самозанятые и ИП не считаются.

  • Отчет нужно сдавать не по всем ГПД, а только если заключаете / прекращаете действие договора оказания услуг, выполнения работ, авторского заказа, лицензионного договора и договора об отчуждении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.

На платформе Консоль.Про вы можете воспользоваться готовыми шаблонами договоров с внештатными исполнителями, а также загрузить свой вариант этого документа или доработать размещенный на платформе шаблон под себя.

Как заполнить ЕФС-1 при заключении / прекращении договора ГПХ

Начните заполнять отчет с Титульного листа.

Как заполнить титульный лист

На титульном листе нужно указать следующие сведения:

  • Регистрационный номер.

Внесите действующий регистрационный номер страхователя, который был ранее получен в ПФР. Для тех организаций и ИП, которые зарегистрировались в 2023 году, этот номер можно посмотреть в выписке из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

  • Полное или сокращенное наименование организации / ИП.

Укажите название организации в соответствии с учредительными документами или ФИО индивидуального предпринимателя без аббревиатуры ИП.

  • ИНН/ КПП.

Организации заполняют обе строки, а ИП только одну — ИНН. Так как ИНН юридического лица состоит из 10, а не из 12 знаков, в оставшихся двух ячейках нужно поставить прочерки.

  • ОКФС, ОКОГУ ОКПО.

Заполняют только государственные и муниципальные учреждения, которые сдают подраздел 1.3. формы. Коммерческие организации и ИП здесь ничего не пишут.

  • Код по ОКВЭД.

Его можно посмотреть в выписке из ЕГРИП/ ЕГРЮЛ.

  • ОГРН/ ОГРНИП.

Укажите основной государственный регистрационный номер организации или ИП. Его также можно посмотреть в выписке из государственного реестра.

  • Номер телефона, адрес электронной почты.

Укажите актуальные контактные данные, чтобы проверяющие могли связаться с заказчиком для уточнения информации.

  • Сведения о страхователе, за которого представляются сведения.

Эту строку заполняют только правопреемники организаций, которые уже перестали существовать. Заказчики, которые отчитываются о заключении или прекращении действия договора ГПХ, заполнять этот блок не должны.

В самом низу Титульного листа руководитель организации / ИП должен указать свою должность, поставить подпись, расшифровку и дату заполнения отчета.

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После того, как Титульный лист будет заполнен, можно переходить к Разделу 1 и его подразделам.

Как заполнить сведения об исполнителе по ГПХ в отчете ЕФС-1. Пошаговая инструкция

Заполняем подраздел 1

В этот раздел нужно внести основные персональные данные исполнителя, по которому сдаете отчет, а именно:

  • СНИЛС.

Номер исполнителя должен состоять из 11 цифр в формате ХХХ-ХХХ-ХХХ-ХХ или ХХХ-ХХХ-ХХХ ХХ.

  • ИНН.

Номер ИНН можно узнать у исполнителя или пробить его по базе ФНС, введя паспортные данные, ФИО и дату рождения исполнителя.

  • ФИО.

Укажите данные исполнителя на русском языке в именительном падеже без сокращений, например, Иванов Иван Иванович.

  • Дату рождения.

Дата указывается в формате: день, месяц, год. Месяц можно прописать полностью или указать только его номер. Например, эту строку можно заполнить так: «26 октября 2023 г.», или так: «26.10.2023 г.». 

  • Статус застрахованного лица.

В поле статус застрахованного лица нужно указать один из пяти кодов, которые приведены в таблице из п. 3.6 Порядка заполнения отчета. По гражданам РФ указывается код «ГРФ».

  • Гражданство — код страны.

Код страны нужно указать в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. Если подаете отчет по исполнителю-гражданину РФ, нужно указать код «643», если в отношении лица без гражданства — код «000».

Заполняем Подраздел 1.1 Подраздела 1

Заказчику необходимо заполнить только таблицу. Первые две строки подраздела, в которых указывается информация о подаче заявления на ведение трудовой книжки или о представлении сведений о трудовой деятельности, заполнять не нужно.

  • Графа 1.

Укажите порядковый номер записи. Если подаете отчет сразу по нескольким событиям, например, одновременно о заключении и прекращении договора или в отношении нескольких исполнителей, то номера укажите в порядке их возрастания, без пропусков.

  • Графа 2.

Укажите дату начала или окончания работ по договору. Если период работы не определен, указывается дата договора — при подаче отчета о заключении ГПД или дата акта выполненных работ — если отчет заполняется при прекращении договора ГПХ. Подробнее особенности заполнения граф 2 и 9 в различных ситуациях рассмотрим ниже.

  • Графа 3.

Укажите основание, по которому сдаете отчет. Если заключаете договор ГПХ, укажите «НАЧАЛО ДОГОВОРА ГПХ», при прекращении его действия — «ОКОНЧАНИЕ ДОГОВОРА ГПХ».

  • Графа 4.

Заполните этот столбец, если сдаете отчет по внештатнику, который оказывает услуги или выполняет работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.

  • Графа 5.

Заполнять не нужно.

  • Графа 6.

Укажите код, который соответствует выполняемой внештатником функции. Его нужно взять из Общероссийского классификатора занятий, который утвержден приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2020-ст.  Он указывается в формате ХХХХ.Х. Кроме кода, нужно указать сокращенное название договора ГПХ. Перечень всех сокращений по договорам ГПХ приведен в таблице из п.4.7 Порядка заполнение отчета.

Например, если заключаете договор на оказание услуг по разработке программного обеспечения с IT-специалистом, графу 6 нужно заполнить следующим образом:

«2512.1 ДГПХ».

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  • Графа 7.

Заполнять не нужно.

  • Графа 8.

Укажите название документа, на основании которого составляется отчет. В большинстве случаев это сам договор ГПХ, в некоторых — акт об оказанных услугах / выполненных работах.

  • Графа 9.

Укажите дату документа, на основании которого заполняется отчет: договора ГПХ или акта об оказанных услугах.

  • Графа 10.

Отразите номер документа, на основании которого составляете отчет.

Особенности заполнения граф 2 и 9 при заключении и прекращении договора ГПХ

Условие

Пример

Заполнение графы № 2

Заполнение графы № 9

Заключение договора ГПХ

Исполнитель начал оказывать услуги до заключения договора

Исполнитель приступил к оказанию услуг 30 октября, договор ГПХ заключен 12 ноября

30.10.2023

12.11.2023

Исполнитель начал оказывать услуги по договору послеего заключения

Договор с исполнителем заключен 18 ноября, работы выполнены 1 декабря

01.12.2023

18.11.2023

Срок оказания услуг в договоре не указан 

Заказчик 2 декабря заключил с исполнителем договор об оказании услуг сроком на 3 месяца. Точный срок оказания услуг и их период в договоре не прописаны. Фактически услуги оказаны 28 декабря 

02.12.2023

02.12.2023

Прекращение договора ГПХ

В договоре прописан конкретный срок прекращения договора ГПХ 

Договор действует до 30 ноября. Фактически услуги оказаны 30 ноября 

30.11.2023

30.11.2023

В договоре не прописан срок окончания действия договора, но указан период оказания услуг

Срок окончания действия договора прямо в нем не прописан, но указано, что услуги должны быть оказаны исполнителем в период с 1 августа по 30 ноября

30.11.2023

30.11.2023

В договоре указан срок его действия, но дата или период оказания услуг не определены

Срок действия договора: с 01.01.2023 по 31.12.2023. Период и срок оказания услуг не указаны. Фактически они оказаны 26 октября, а приняты заказчиком по акту 27 октября

27.10.2023

27.10.2023

Разъяснение Минтруда по заполнению ЕФС-1

В начале апреля Минтруд выпустил подробные разъяснения по порядку заполнения ЕФС-1 при заключении / прекращении договора ГПХ. В них ведомство рассказало, как заполнять отчет (письмо от 04.04.2023 № 14-1/10/В-4784):

  • Если исполнитель начал оказывать услуги до или после заключения договора.

  • Если в договоре не указан срок его действия, а также даты начала и окончания оказания услуг.

  • Если в договоре не прописан срок, на который он заключается, но отражен период оказания услуг.

Отдельно ведомство высказалось по поводу необходимости сдачи ЕФС-1, если исполнитель утратил статус самозанятого в период действия договора.

Нужно ли сдавать ЕФС-1, если исполнитель утратил статус самозанятого в период действия договора

Да, нужно. Минтруд указал на то, что если внештатник утратил статус плательщика НПД — это существенное условие, которое становится причиной расторжения старого договора ГПХ и необходимости заключения нового. 

По новому договору, который будет заключен с таким исполнителем уже в статусе физлица, а не самозанятого, нужно отчитаться в СФР о его заключении и прекращении.

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