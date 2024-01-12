Номинальный счет: что это такое и как работает

С помощью номинального счета удобно автоматизировать выплаты самозанятым исполнителям. Но иногда у компаний возникают сомнения, стоит ли им пользоваться и насколько это безопасно. Разбираемся, в чем суть понятия и чем номинальный счет отличается от расчетного.

Что такое номинальный счет: основные понятия

Номинальный счет — это банковский счет, права на которые юридически находятся у другого лица — бенефициара. Владелец счета может проводить по нему операции с деньгами. Понятие номинального счета устанавливает п. 1 ст. 860.1 ГК.

Чтобы разобраться в терминах, приведем пример.

Предприниматель Андрей — владелец курьерской службы — собирается автоматизировать выплаты самозанятым курьерам с помощью Консоль.Про. Для взаиморасчетов сервис подключает ему номинальный счет.

Консоль.Про в данном случае выступает как владелец счета. Платформа открывает и закрывает его, формирует отчетность и совершает операции.

Андрей — бенефициар. Он владеет деньгами на счете и распоряжается ими. Здесь он единственный бенефициар, но их может быть и больше. Каждый владеет только определенной суммой, которая хранится на счете. Они пополняют его, а владелец общается с банком, формирует платежные поручения, переводит деньги — то есть совершает все действия, но только по волеизъявлению бенефициаров.

Волеизъявление — распоряжение бенефициара, которое позволяет провести транзакцию по счету. Оно необходимо перед каждой операцией. При работе с Консоль.Про — это подписанный сторонами акт выполненных работ и нажатие кнопки «Оплатить».

Как работает номинальный счет

Схема работы довольно проста:

Заказчик-бенефициар и исполнитель оформили сделку. Заказчик перечисляет нужную сумму на номинальный счет, открытый на платформе — например, Консоль. Про. Площадка списывает комиссию за посредничество. Деньги находятся на счете до тех пор, пока исполнитель не выполнит свои обязательства. После выполнения задачи Консоль. Про переводит оплату исполнителю. Время от времени заказчику необходимо пополнять баланс счета и нажимать кнопку «Оплатить».

Консоль.Про помогает среднему и крупному бизнесу снизить издержки и избежать рисков при сотрудничестве с большим количеством самозанятых исполнителей.

Почему номинальный счет — это безопасно

Не стоит бояться работать с таким счетом: деньги бенефициаров надежно защищены, их невозможно арестовать или заморозить. Даже если расчетный счет компании заблокируют, то деньги на номинальном счете все равно неприкосновенны. А значит, исполнители получат свое вознаграждение.

Средства бенефициаров могли бы быть в опасности, если по условиям договора банк мог бы списать их в счет оплаты своих услуг при кредитовании счета.

С Консоль.Про такого риска нет: обязательства платформы привязаны к ее расчетному счету. Соответственно, банк не вправе списать долги с номинального счета.

Какие компании часто пользуются номинальным счетом

Некоторые компании по закону обязаны работать через сводные (номинальные) или эскроу счета. Это:

компании, которые являются эскроу-агентами — например, хранят деньги дольщиков до окончания строительства жилья;

агентства недвижимости и участники лизинговых сделок;

организации из реестра операторов информационных систем и инвестиционных платформ.

В целом, такой счет нужен платформам и сервисам, которые распоряжаются деньгами других лиц, — к таким компаниям относятся маркетплейсы, организаторы безопасных сделок, онлайн-платформы для работы с самозанятыми.

Для чего нужен номинальный счет при расчетах с самозанятыми

Бизнес, который использует такой счет:

Снижает затраты труда и времени своих сотрудников.

Бухгалтеры бенефициара должны проводить только одну операцию — переводить деньги на баланс расчетного счета. Если есть интеграция с «1С», транзакции выгружаются в автоматическом режиме.

Дальше, когда исполнитель выполнил задачу, с ним подписывают акт выполненных работ. В Консоль.Про заказчик может поставить галочку, чтобы средства после подписания перечислили исполнителю автоматически. Больше заказчику за процессом перевода денег можно даже не следить.

Защищает исполнителей и покупателей.

Банки контролируют действия владельца счета — в том числе платформы. То есть она может переводить деньги только с согласия бенефициара. И к тому же средства неприкосновенны даже при блокировке расчетного счета — исполнители или покупатели всегда получат причитающуюся им оплату.

Автоматизирует выплату вознаграждения и упрощает ведение учета.

Деньгами, которые хранятся на номинальном счете, владеет бенефициар, это его оборот. То есть учет этих средств компании-бенефициару вести все равно нужно, но операций по счету она проводит меньше.

Для учета движения денег бухгалтер использует счета:

51 — счет, на котором отражает движение средств между своими расчетными счетами;

Дт 76 — Кт 51 — оплата услуг контрагента с номинального счета.

Кроме того, Консоль.Про каждый месяц формирует для своих клиентов отчет Роялти-2. В нем видно все движения денег по номинальному счету:

сколько клиент зачислил на баланс;

сколько потратил;

какую комиссию получила платформа;

сколько денег осталось на счете.

В отчете также перечислены исполнители и их вознаграждения. Такой отчет — это первичный документ, который можно применять для задач бухгалтерского учета и предоставлять при необходимости в ИФНС.

Освобождает сотрудников от общения с банком при возникновении трудностей.

Бывает, что возникают проблемы с операциями или с банком, иногда приходится менять банк. В этом случае общается с кредитной организацией и решает такие вопросы платформа Консоль.Про.

Автоматизирует уплату налогов самозанятых исполнителей.

У Консоль.Про есть Налоговая копилка — по сути это номинальный счет, куда в автоматическом режиме переводятся деньги, которые затем поступают в ФНС в качестве налогов.

Чем различаются расчетный и номинальный счет

Перечислять выплаты через платформу компания-заказчик может несколькими способами. Отличия между ними наглядно представили в таблице.

Способ выплаты самозанятым Через номинальный счет Через расчетный счет платформы Через расчетный счет компании-клиента платформы, который интегрирован в платформу Как работать со счетом Бенефициар только переводит деньги на баланс номинального счета Учитывают деньги и проводят операции бухгалтеры платформы Бухгалтеры клиента платформы учитывают расходы и составляют отчеты, но формируют меньше платежек Кто владелец денег Бенефициар — клиент Консоль.Про Платформа, когда деньги зачислены на ее расчетный счет Компания-клиент платформы Кто принимает решение по переводам средств Владелец счета (Консоль.Про), но по распоряжению бенефициара Консоль.Про Компания-клиент платформы Кто открывает счет Владелец счета (Консоль.Про) самостостоятельно Консоль.Про Компания-клиент открывает счет в банке-партнере платформы, а Консоль.Про интегрирует его Кто контактирует с банком С банком общается Консоль.Про, а бенефициар распоряжается деньгами с помощью кнопки «Оплатить» Консоль.Про Если есть ошибки в платежных поручениях или не прошла операция по счету, контактирует с банком компания-клиент платформы Какие есть риски При долгах платформы банку деньги могут списать со счета, если такое условие есть в договоре. Если долг появился у компании-бенефициара, то средства могут списать по решению суда При долгах платформы деньги могут списать со счета. При задолженности компании-клиента деньги списать нельзя, так как фактически права на них ей не принадлежат Долги компании-клиента могут списать с расчетного счета

Заключение

Номинальный счет позволяет бизнесу автоматизировать выплаты исполнителям, ускорить работу бухгалтера и обеспечить безопасность денег.

Деньги, которые хранятся на счете, принадлежат бенефициару. Без его волеизъявления платформа — владелец счета — не может распоряжаться средствами.

Статьи 860.1–860.6 ГК ограничивают полномочия владельца счета и банка и закрепляют права бенефициара.

Владелец имеет право закрыть счет, но при этом он должен уведомить бенефициара.

Если бенефициар хочет закрыть счет, самостоятельно сделать он это не сможет. Он должен сообщить о своем решении владельцу счета и запросить обратный перевод денег на расчетный счет в своем банке.

Консоль. Про автоматизирует весь цикл сотрудничества с исполнителями — от поиска и оформления до уплаты налогов. С номинальным счетом, открытым через платформу, ваши деньги будут надежно защищены, а вы упростите расчеты и ускорите работу бухгалтерии.

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