Как снизить риски при сотрудничестве с самозанятыми — бывшими работниками 

Сотрудничество с самозанятым, который ранее числился у заказчика в штате, несет в себе определенные риски. При этом не имеет значения, сколько лет прошло с момента увольнения. Разберем, какие риски несет сотрудничество с самозанятым — бывшим работником, и как их избежать.

Сотрудничество с самозанятым – бывшим работником. О чем говорит закон

Запрет на перевод работников в самозанятые прямо прописан в законе от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

Согласно пп. 8 ст. 6 закона 422-ФЗ, доход, который самозанятый получил от своего бывшего работодателя-заказчика, не подпадает под НПД, если с момента увольнения исполнителя прошло менее двух лет.

Несмотря на то что в статье указан конкретный срок, в течение которого доход от бывшего работодателя не подпадает под НПД, даже после этого сотрудничество с таким исполнителем может негативно отразиться на заказчике.

Риски заказчика напрямую зависят от того, какой статус имеет исполнитель на момент получения дохода:

ИП.

Физлицо без статуса ИП.

Рассмотрим, какие есть риски при сотрудничестве заказчика с самозанятым-бывшим работником, если с момента увольнения прошло менее или более двух лет.

Риски сотрудничества с бывшим работником, если с момента увольнения прошло более двух лет

Прямых рисков для заказчика в этой ситуации нет. Но негативную роль такое сотрудничество сыграть может. В каких случаях это возможно?

Взаимоотношения между заказчиком и исполнителем налоговая оценивает по алгоритму. Вначале происходит автоматический отбор «подозрительных» заказчиков, а после этого — ручная проверка. Автоматический отбор — это проверка организаций и ИП, которые сотрудничают с самозанятыми по системе риск-баллов. Эти риск-баллы находятся в свободном доступе и размещены на сайте ФНС. Ранее про них рассказывали в этой статье.

Если заказчик будет отвечать нескольким критериям, налоговая перейдет к ручной проверке.

Налоговый инспектор запросит у заказчика пояснения по факту сотрудничества с конкретным исполнителем или в целом со всеми внештатниками. Затем он может затребовать все документы, которыми оформлено такое сотрудничество. После изучения всей этой информации проверяющие примут решение о наличии или отсутствии признаков переквалификации.

Даже если с момента увольнения бывшего работника прошло более двух лет, сотрудничество с ним в качестве самозанятого может принести негативные последствия при решении вопроса о переквалификации отношений. Поэтому прежде чем привлекать к сотрудничеству такого исполнителя, необходимо тщательно проверить риски возможной переквалификации.

Анализ рисков желательно делать даже тем организациям и ИП, которые не планируют привлекать бывших работников к сотрудничеству. Это поможет снизить вероятность возникновения споров с проверяющими и сведет шанс возможной переквалификации практически до нуля.

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Риски сотрудничества с бывшими работниками, если с момента увольнения прошло менее двух лет

Так как запрет на сотрудничество с бывшими работниками приведен в ст. 6 закона 422-ФЗ, само по себе перечисление дохода таким исполнителям не лишает их права на применение НПД. То есть исполнитель свой статус самозанятого сохраняет, но доход, который он получил от заказчика – бывшего работодателя, под НПД уже не подпадает.

Если налоговая узнает о сотрудничестве компании или ИП с бывшим работником и признает доход не подпадающим под НПД, заказчику придется:

Уплатить НДФЛ и, в ряде случаев, страховые взносы с такого дохода.

Включить этот доход в отчетность и сдать ее в налоговую инспекцию и Социальный фонд России.

Это значит, что заказчик станет налоговым агентом в отношении такого самозанятого со всеми вытекающими последствиями.

Единственное исключение, при котором у заказчика не возникнут указанные выше риски – сотрудничество с исполнителем в статусе ИП. Но у такого индивидуального предпринимателя должны быть ОКВЭД по соответствующим видам деятельности.

Имеет ли значение вид деятельности, по которой получен доход

Вид деятельности, по которой исполнитель получил доход, не подпадающий под НПД, значения не имеет. Запрет в этом случае установлен на любой вид дохода. Например:

Как минимизировать риски при сотрудничестве с исполнителями – бывшими работниками

Избежать рисков при сотрудничестве с бывшими работниками можно при соблюдении правил:

Проверяйте самозанятого перед началом сотрудничества.

Проверить статус самозанятого можно на сайте ФНС в специальном сервисе.

Проверка статуса исполнителя на платформе Консоль.Про проводится перед началом сотрудничества и перед каждой выплатой. Поэтому риск перечислить деньги самозанятому, который утратил статус плательщика НПД, сводится к минимуму.

Кроме статуса самозанятого, перед началом сотрудничества уточните, числился ли раньше такой исполнитель в штате заказчика, и сколько времени прошло с момента его увольнения.

Проверяйте ОКВЭД исполнителя-ИП.

Уточните перечень кодов ОКВЭД исполнителя-ИП в выписке из ЕГРИП. Скачать ее можно на сайте ФНС, в специальном сервисе.

Проверяйте наличие рисков возможной переквалификации отношений.

Сделать это нужно перед началом сотрудничества: проанализируйте информацию о риск-баллах или доверьте это специалистам Консоль.Про.

Правильно оформляйте документы, которые подтверждают сотрудничество с самозанятым.

Сотрудничество с любым исполнителем должно быть оформлено документально. Минимальный пакет документов состоит из договора, акта об оказанных услугах и чека от самозанятого. Дополнительно можно составить задание к договору, в котором будет конкретизирован перечень услуг или работ для выполнения, и счет на оплату, где самозанятый укажет свои реквизиты, чтобы перечислить вознаграждение в безналичной форме.

Договор, акт и чек нужно составлять правильно:

В них не должно быть терминологии и условий, характерных для трудовых отношений.

В договор включите все ключевые условия о сотрудничестве: предмет договора, стоимость работ или услуг, порядок их выполнения, сдачи, приемки и оплаты, ответственность сторон и порядок урегулирования споров.

Чек должен быть сформирован в установленный законом срок: сразу при получении наличных денег исполнителем или до 9 числа следующего месяца, если оплата прошла по безналу.

Сотрудничество с исполнителями в разных статусах создает большую нагрузку на бухгалтерию заказчика и требует постоянного внимания к деталям. Делегируйте взаимодействие с исполнителями по гражданско-правовым договорам платформе Консоль.Про и разгрузите бухгалтерию: все закрывающие документы будут оформлены правильно и в срок.

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