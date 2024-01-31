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Трудовые отношения

Противодействие нелегальной занятости в 2024 году: последствия для заказчика, если выплаты самозанятым превышают 50 000 руб. 

Контроль за нелегальной занятостью ужесточился. Разберем, что изменится в 2024 году и чем рискуют заказчики, которые сотрудничают с самозанятыми и перечисляют им вознаграждение от 50 000 руб. в месяц.
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Противодействие нелегальной занятости в 2024 году: последствия для заказчика, если выплаты самозанятым превышают 50 000 руб. 
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Новый закон о занятости и как он усложнит жизнь заказчикам

1 января 2024 года вступил в силу закон от 12.12.2023 № 565-ФЗ «О занятости населения в РФ». Изменения, которые утвердил этот правовой акт, затронут не только безработных и тех, кто устраивается на работу, но и заказчиков, привлекающих к сотрудничеству физлиц по договорам ГПХ. Теперь им нужно быть еще более внимательными и осмотрительным при выстраивании взаимоотношений с внештатниками.

Чем же новый закон о занятости усложнит жизнь заказчикам

Изменений несколько:

  • Для контроля за незаконной занятостью в регионах появятся межведомственные комиссии.

Основное назначение этих комиссий будет заключаться в сборе информации о случаях нелегальной занятости и расследованию их. Они получат право запрашивать данные в налоговых инспекциях, включая даже те, что составляют налоговую тайну.

То есть появится еще один контролирующий орган, помимо ИФНС и трудовой инспекции, который будет зорко следить за взаимоотношениями заказчиков и их исполнителей.

  • Определен перечень сведений, которые ИФНС будет предоставлять межведомственным комиссиям.

Перечень сведений, которые комиссия будет получать от налоговиков, определен не в самом законе, а в разработанном в соответствии с ним проектом Минтруда. Ознакомиться с ним можно здесь.

Положения закона о занятости, которые касаются деятельности межведомственных комиссий, вступят в силу с 1 марта 2024 года.

Какие данные налоговая будет направлять в межведомственные комиссии

Особенности деятельности межведомственных комиссий будет определять Правительство в специально разработанном документе. Пока соответствующий правовой акт еще не утвержден, но Минтруд уже разработал проект, в котором подробно прописано, какие сведения налоговики будут перенаправлять в комиссии.

К ним относится информация

  • О работодателях, которые начисляли как минимум 10 своим работникам зарплату ниже МРОТ при условии, что доля этих лиц в компании превышает 10% от общего числа работников.

  • О заказчиках, по которым выявлены признаки возможной переквалификации гражданско-правовых отношений в трудовые.

  • Об организациях и ИП, которые сотрудничают более чем с 10 самозанятыми и выплачивают им доход от 50 000 руб. в месяц.

  • О работодателях, которые выплачивают своим сотрудникам зарплату, если ее размер отклоняется от среднеотраслевой более чем на 35%.

  • Об организациях и ИП, которые применяют онлайн-кассы.

Информацию, которая указана выше, кроме последних двух пунктов, налоговики будут передавать в комиссии на постоянной основе — до 25 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом. То есть информацию за 9 месяцев 2024 года ИФНС должна будет передать межведомственной комиссии до 25 ноября 2024 года.

Что же касается данных о работодателях, которые перечисляют своим работникам зарплату ниже отраслевой, и о владельцах ККТ, то такая информация будет передаваться в комиссии только по прямому запросу.

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Как указанные изменения повлияют на заказчиков

В первую очередь ужесточится контроль за взаимоотношениями между заказчиками и внештатниками. Во-вторых, существенно увеличится риск переквалификации гражданско-правовых отношений в трудовые.

Но сам по себе факт сотрудничества с 10 и более самозанятыми и перечисление им вознаграждения от 50 000 руб. не повлечет автоматическую переквалификацию отношений. Внимание контролирующих органов заказчик может привлечь даже при идеально выстроенном сотрудничестве с внештатниками, и к этому нужно быть готовым всегда.

К проверкам налоговиков и межведомственных комиссий нужно относиться как к данности и не бояться их. Ведь если сотрудничество с внештатными исполнителями прозрачно, в документах нет нарушений, и отношения не подменяют гражданско-правовые, то беспокоиться не о чем. 

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Что нужно сделать заказчику, чтобы обезопасить себя и снизить риск переквалификации

  • Привлекать к сотрудничеству самозанятых только на проектные или разовые работы, а при рамочном договоре грамотно оформлять задания.

  • Не допускать включения в договор с внештатником трудовой терминологии или условий, характерных для трудовых отношений.

  • Проверять самозанятых перед началом сотрудничества и перед каждой выплатой дохода.

  • Оформлять полный пакет закрывающих документов и своевременно получать чеки на выплаченное самозанятым вознаграждение.

  • Взаимодействовать с внештатными исполнителями с помощью специальных платформ занятости, которые снижают риск переквалификации практически до 0. Например, на платформе Консоль.Про сотрудничество с исполнителями автоматизировано и упрощено. Система подготовит правильный и юридически корректный договор, сформирует пакет закрывающих документов, проверит исполнителя на всех этапах сотрудничества и перечислит ему вознаграждение.

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