Незаконная оптимизация. Что нельзя делать при сотрудничестве с самозанятыми

Компания, которая заключает договоры с самозанятыми, может привлечь повышенное внимание ФНС. Налоговая инспекция следит за тем, чтобы самозанятых привлекали не с целью сэкономить на налогах, а сотрудничали с ними законно. Расскажем, как не попасть под подозрения в незаконной оптимизации.

Почему налоговая уделяет внимание отношениям компании с самозанятыми

Заказчикам выгодно сотрудничать с самозанятыми. Исполнитель самостоятельно уплачивает 6% от вознаграждения, полученного от юрлиц, и 4% — от вознаграждения с физлиц. Заказчику налоги за самозанятого платить не нужно.

Этим могут воспользоваться недобросовестные работодатели. Они привлекают самозанятого по договору ГПХ, а по факту исполнитель выполняет трудовую функцию. Такая ситуация считается маскировкой трудовых отношений и влечет переквалификацию договора в трудовой. Тогда заказчику нужно будет уплатить все налоги и взносы за сотрудника, а еще пени за просрочку уплаты налогов и штрафы до 40% от суммы неуплаченных налогов (ст. 4.1.2, 5.27 КоАП, п. 24 постановления Пленума ВС от 29.05.2018 № 15, п. 15 Обзора судебной практики ВС).

Налоговая разработала скоринговую модель, которая в режиме реального времени позволяет выявлять компании, подменяющие трудовые отношения договорами с самозанятыми. Оценка отношений исполнителя и заказчика начинается именно с такой оценки. Риск-баллы можно посмотреть в свободном доступе.

Заказчик должен быть заинтересован только в том, чтобы работы выполнялись в срок и в надлежащем качестве. Он может контролировать результат, а не процесс. Иные условия между заказчиком и самозанятым укажут на то, что компания или предприниматель применяют противозаконные схемы, чтобы платить меньше налогов.

Разберем подробнее, что не нужно делать заказчику при сотрудничестве с самозанятыми и что налоговая может посчитать признаком незаконной оптимизации налогов.

1. Обязывать самозанятого выполнять трудовую функцию и платить за нее, а не за результат

Сотрудничество с самозанятым начинается с заключения договора. Нельзя указывать в нем должность и трудовые функции исполнителя. Вознаграждение тоже не может быть привязано к функциям, его нужно платить за результат.

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2. Перечислять вознаграждение исполнителю в одинаковом размере в одно и то же время

Если заказчик прописал в договоре, что платежи исполнителю будет проводить, к примеру, 5 и 20 числа ежемесячно, налоговые органы могут счесть такой договор трудовым. Особое внимание они обратят на одинаковую сумму выплат.

Для того, чтобы избежать подозрений и проверок налоговой, вознаграждение нужно привязывать строго к объему оказанных услуг. Перечислять деньги можно как предоплатой, так и по факту выполненных работ. Стоит определить способ оплаты: наличными, безналичным расчетом, электронным или почтовым переводом.

3. Переводить вознаграждение исполнителю, который утратил статус самозанятого

Прежде чем перечислять оплату, заказчик должен проверить статус исполнителя — плательщика налога на профдоход. Исполнитель мог утратить статус и не сказать об этом сознательно или просто не знать. Причина может быть в том, что доход превысил 2,4 млн руб. в год или самозанятый совмещает налоговые режимы.

Проверить статус исполнителя можно так:

До каждого перевода денег требовать от исполнителя справку о самозанятости из приложения «Мой налог».

Уточнять статус самозанятого на сайте ФНС.

Защитить заказчика поможет договор. В нем нужно прописать, что у исполнителя есть статус плательщика НПД, а также ответственность самозанятого, если тот не сообщил об утрате статуса. Иначе получится, что заказчик сотрудничает с физлицом и за него нужно уплачивать 13% НДФЛ и 30% страховых взносов.

Если самозанятый — индивидуальный предприниматель, то потеря статуса на заказчика не влияет. Даже если он больше не применяет НПД и переходит на ОСН или упрощенку, то уплата налогов и взносов — ответственность ИП, а не заказчика.

При сотрудничестве с самозанятым ИП нужно проверять его ОКВЭД, чтобы код соответствовал тем работам, к которым предпринимателя привлекает заказчик.

Не у всех компаний есть возможность каждый раз проверять, сохранил ли исполнитель свой статус самозанятого. Чтобы не переживать за это, сотрудничайте с исполнителями на платформе Консоль.Про. Перед выплатой система проверяет проверяет статус исполнителя, а значит, у вас не возникнет риска перевести деньги физлицу без статуса самозанятого.

4. Сотрудничать с самозанятым без чеков

Самозанятый обязан внести полученную от заказчика сумму в приложение «Мой налог», затем — сформировать чек и отправить его заказчику. Далее исполнитель платит с этого дохода налог. Если самозанятый не выдал чек, то, возможно, и налог платить не намерен. В таком случае заказчик станет налоговым агентом и обязан перечислить НДФЛ и страховые взносы.

Даже после выдачи чека самозанятый может аннулировать его — санкций закон за это не предусматривает. Если заказчик об аннулировании не знает, это не освобождает его от ответственности: налоги за исполнителя без статуса плательщика НПД придется платить заказчику.

Обезопасить себя он может с помощью грамотного договора. В нем нужно указать условие, что исполнитель обязан предоставить чек сразу же после поступления денег, иначе его ждут штрафные санкции.

5. Использовать в договоре трудовые термины

Договор с самозанятым не может включать термины, характерные для трудовых отношений: работа, зарплата, оклад, отпуск, правила внутреннего трудового распорядка. Если в документе они есть, риск переквалификации отношений в трудовые растет.

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6. Устанавливать график работы, материальную ответственность, подписывать ЛНА

Во-первых, стоит снова обратить внимание на договор с самозанятым. Риск переквалификации есть, если он предусматривает:

подчинение исполнителя внутреннему трудовому распорядку;

выполнение распоряжений работодателя, за отступление от которых исполнитель несет дисциплинарную ответственность.

Во-вторых, налоговая может посчитать доказательствами подмены:

выданный исполнителю пропуск на территорию заказчика;

подписанные самозанятым кадровые документы — график работы, договор о материальной ответственности, документы по охране труда;

расчетные листы, оформленные на исполнителя;

товарные накладные, счета-фактуры, доверенности на получение ТМЦ, которые заполнены и подписаны исполнителем;

При этом заказчик может контролировать только результат — качественные работы или услуги, которые выполнены исполнителем в установленный срок. Как и когда самозанятый проводит работы, компания или ИП контролировать не могут. Например, в такой ситуации договор могут переквалифицировать:

Компания подписала договор с дизайнером. Согласно документу, исполнитель должен разработать для организации 15 рекламных макетов за две недели. Стороны договорились, что дизайнер выполняет работы в будние дни с 10 до 19 часов. Это рабочее время заказчика, поэтому ему удобнее согласовывать макеты именно в это время. При этом менеджер компании ежедневно контролирует процесс создания макетов, а также договорился с дизайнером, что с 14 до 15 они уходят на перерыв и не отвечают на сообщения друг друга.

7. Предоставлять социальные гарантии

Заказчик не перечисляет за самозанятого исполнителя страховые взносы. Следовательно, и соцгарантии давать не может. Отпуска, оплачиваемые больничные и декретные для исполнителя не предусмотрены и их не нужно указывать в договоре. Исполнитель может добровольно платить взносы в Соцфонд, но заказчик в этом участия не принимает.

Приведем пример, который может вызвать подозрения налоговой в подмене трудовых отношений, а значит, и незаконной оптимизации.

Агентство заключило договор с самозанятым редактором. Тот предупредил, что каждый год берет месячный отпуск, и уточнил, может ли агентство его оплатить. Компания хотела сотрудничать с редактором, поэтому согласилась на такое условие и добавила в договор пункт об оплачиваемом ежегодном отпуске.

8. Заключать договор ГПХ с самозанятым, который работал по трудовому договору у заказчика меньше 2 лет назад

По закону № 422-ФЗ исполнитель не может оказывать услуги бывшему работодателю в качестве самозанятого в течение двух лет после расторжения трудового договора. Иначе налоговая может заподозрить, что компания уходит от налогов и специально переводит сотрудников в статус самозанятых исполнителей.

Однако исполнитель вправе оказывать услуги бывшему работодателю. Можно заключить договор ГПХ с физлицом и платить за него НДФЛ и страховые взносы.

Заключение

Чтобы налоговая не заподозрила заказчика в незаконной оптимизации налоговой нагрузки, при сотрудничестве с самозанятыми следует соблюдать несколько правил.

Не обязывайте самозанятого выполнять трудовую функцию. Указывайте в договоре результат работ.

Перечисляйте вознаграждение исполнителю в разные дни месяца и в разном размере, который зависит от объема выполненных работ.

Проверяйте статус самозанятого перед выплатами.

Получайте чек от самозанятых после каждой оплаты — это требование укажите в договоре.

Избегайте трудовых терминов в договоре.

Не устанавливайте график работы самозанятому, не включайте в договор условие о материальной ответственности. Не подписывайте с самозанятым ЛНА и не обещайте соцгарантии. Также нельзя предоставлять самозанятому оборудование компании и выделять рабочее место.

Не сотрудничайте как с плательщиком НПД с бывшим сотрудником, который уволился меньше двух лет назад.

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