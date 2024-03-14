Консоль.Про
Самозанятые

Незаконная оптимизация. Что нельзя делать при сотрудничестве с самозанятыми

Компания, которая заключает договоры с самозанятыми, может привлечь повышенное внимание ФНС. Налоговая инспекция следит за тем, чтобы самозанятых привлекали не с целью сэкономить на налогах, а сотрудничали с ними законно. Расскажем, как не попасть под подозрения в незаконной оптимизации.
51 12
Незаконная оптимизация. Что нельзя делать при сотрудничестве с самозанятыми
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Почему налоговая уделяет внимание отношениям компании с самозанятыми

Заказчикам выгодно сотрудничать с самозанятыми. Исполнитель самостоятельно уплачивает 6% от вознаграждения, полученного от юрлиц, и 4% — от вознаграждения с физлиц. Заказчику налоги за самозанятого платить не нужно.

Этим могут воспользоваться недобросовестные работодатели. Они привлекают самозанятого по договору ГПХ, а по факту исполнитель выполняет трудовую функцию. Такая ситуация считается маскировкой трудовых отношений и влечет переквалификацию договора в трудовой. Тогда заказчику нужно будет уплатить все налоги и взносы за сотрудника, а еще пени за просрочку уплаты налогов и штрафы до 40% от суммы неуплаченных налогов (ст. 4.1.2, 5.27 КоАП, п. 24 постановления Пленума ВС от 29.05.2018 № 15, п. 15 Обзора судебной практики ВС).

Налоговая разработала скоринговую модель, которая в режиме реального времени позволяет выявлять компании, подменяющие трудовые отношения договорами с самозанятыми. Оценка отношений исполнителя и заказчика начинается именно с такой оценки. Риск-баллы можно посмотреть в свободном доступе.

Заказчик должен быть заинтересован только в том, чтобы работы выполнялись в срок и в надлежащем качестве. Он может контролировать результат, а не процесс. Иные условия между заказчиком и самозанятым укажут на то, что компания или предприниматель применяют противозаконные схемы, чтобы платить меньше налогов.

Разберем подробнее, что не нужно делать заказчику при сотрудничестве с самозанятыми и что налоговая может посчитать признаком незаконной оптимизации налогов.

1. Обязывать самозанятого выполнять трудовую функцию и платить за нее, а не за результат

Сотрудничество с самозанятым начинается с заключения договора. Нельзя указывать в нем должность и трудовые функции исполнителя. Вознаграждение тоже не может быть привязано к функциям, его нужно платить за результат.

Неправильные формулировки

Корректные формулировки

Копирайтер, который ведет блог компании.

Написание 10 статей в блог на сайте заказчика к 1 апреля 2024 года.

Бухгалтер, который ведет налоговый учет компании.

Формирование и отправка налоговой отчетности компании в ФНС за 2023 год.

2. Перечислять вознаграждение исполнителю в одинаковом размере в одно и то же время

Если заказчик прописал в договоре, что платежи исполнителю будет проводить, к примеру, 5 и 20 числа ежемесячно, налоговые органы могут счесть такой договор трудовым. Особое внимание они обратят на одинаковую сумму выплат.

Для того, чтобы избежать подозрений и проверок налоговой, вознаграждение нужно привязывать строго к объему оказанных услуг. Перечислять деньги можно как предоплатой, так и по факту выполненных работ. Стоит определить способ оплаты: наличными, безналичным расчетом, электронным или почтовым переводом.

3. Переводить вознаграждение исполнителю, который утратил статус самозанятого

Прежде чем перечислять оплату, заказчик должен проверить статус исполнителя — плательщика налога на профдоход. Исполнитель мог утратить статус и не сказать об этом сознательно или просто не знать. Причина может быть в том, что доход превысил 2,4 млн руб. в год или самозанятый совмещает налоговые режимы.

Проверить статус исполнителя можно так:

  • До каждого перевода денег требовать от исполнителя справку о самозанятости из приложения «Мой налог». 

  • Уточнять статус самозанятого на сайте ФНС.

Защитить заказчика поможет договор. В нем нужно прописать, что у исполнителя есть статус плательщика НПД, а также ответственность самозанятого, если тот не сообщил об утрате статуса. Иначе получится, что заказчик сотрудничает с физлицом и за него нужно уплачивать 13% НДФЛ и 30% страховых взносов.

Если самозанятый — индивидуальный предприниматель, то потеря статуса на заказчика не влияет. Даже если он больше не применяет НПД и переходит на ОСН или упрощенку, то уплата налогов и взносов — ответственность ИП, а не заказчика.

При сотрудничестве с самозанятым ИП нужно проверять его ОКВЭД, чтобы код соответствовал тем работам, к которым предпринимателя привлекает заказчик.

Не у всех компаний есть возможность каждый раз проверять, сохранил ли исполнитель свой статус самозанятого. Чтобы не переживать за это, сотрудничайте с исполнителями на платформе Консоль.Про. Перед выплатой система проверяет проверяет статус исполнителя, а значит, у вас не возникнет риска перевести деньги физлицу без статуса самозанятого. 

4. Сотрудничать с самозанятым без чеков

Самозанятый обязан внести полученную от заказчика сумму в приложение «Мой налог», затем — сформировать чек и отправить его заказчику. Далее исполнитель платит с этого дохода налог. Если самозанятый не выдал чек, то, возможно, и налог платить не намерен. В таком случае заказчик станет налоговым агентом и обязан перечислить НДФЛ и страховые взносы.

Даже после выдачи чека самозанятый может аннулировать его — санкций закон за это не предусматривает. Если заказчик об аннулировании не знает, это не освобождает его от ответственности: налоги за исполнителя без статуса плательщика НПД придется платить заказчику. 

Обезопасить себя он может с помощью грамотного договора. В нем нужно указать условие, что исполнитель обязан предоставить чек сразу же после поступления денег, иначе его ждут штрафные санкции.

5. Использовать в договоре трудовые термины

Договор с самозанятым не может включать термины, характерные для трудовых отношений: работа, зарплата, оклад, отпуск, правила внутреннего трудового распорядка. Если в документе они есть, риск переквалификации отношений в трудовые растет.

Используйте бесплатный онлайн-сервис «Трудоголик» от Консоль.Про, чтобы проверить свои договоры с самозанятыми и найти трудовые термины, которых в документе быть не должно.

6. Устанавливать график работы, материальную ответственность, подписывать ЛНА

Во-первых, стоит снова обратить внимание на договор с самозанятым. Риск переквалификации есть, если он предусматривает: 

  • подчинение исполнителя внутреннему трудовому распорядку;

  • выполнение распоряжений работодателя, за отступление от которых исполнитель несет дисциплинарную ответственность.

Во-вторых, налоговая может посчитать доказательствами подмены:

  • выданный исполнителю пропуск на территорию заказчика;

  • подписанные самозанятым кадровые документы — график работы, договор о материальной ответственности, документы по охране труда;

  • расчетные листы, оформленные на исполнителя;

  • товарные накладные, счета-фактуры, доверенности на получение ТМЦ, которые заполнены и подписаны исполнителем;

При этом заказчик может контролировать только результат — качественные работы или услуги, которые выполнены исполнителем в установленный срок. Как и когда самозанятый проводит работы, компания или ИП контролировать не могут. Например, в такой ситуации договор могут переквалифицировать:

Компания подписала договор с дизайнером. Согласно документу, исполнитель должен разработать для организации 15 рекламных макетов за две недели. Стороны договорились, что дизайнер выполняет работы в будние дни с 10 до 19 часов. Это рабочее время заказчика, поэтому ему удобнее согласовывать макеты именно в это время. При этом менеджер компании ежедневно контролирует процесс создания макетов, а также договорился с дизайнером, что с 14 до 15 они уходят на перерыв и не отвечают на сообщения друг друга.

7. Предоставлять социальные гарантии

Заказчик не перечисляет за самозанятого исполнителя страховые взносы. Следовательно, и соцгарантии давать не может. Отпуска, оплачиваемые больничные и декретные для исполнителя не предусмотрены и их не нужно указывать в договоре. Исполнитель может добровольно платить взносы в Соцфонд, но заказчик в этом участия не принимает. 

Приведем пример, который может вызвать подозрения налоговой в подмене трудовых отношений, а значит, и незаконной оптимизации.

Агентство заключило договор с самозанятым редактором. Тот предупредил, что каждый год берет месячный отпуск, и уточнил, может ли агентство его оплатить. Компания хотела сотрудничать с редактором, поэтому согласилась на такое условие и добавила в договор пункт об оплачиваемом ежегодном отпуске.

8. Заключать договор ГПХ с самозанятым, который работал по трудовому договору у заказчика меньше 2 лет назад

По закону № 422-ФЗ исполнитель не может оказывать услуги бывшему работодателю в качестве самозанятого в течение двух лет после расторжения трудового договора. Иначе налоговая может заподозрить, что компания уходит от налогов и специально переводит сотрудников в статус самозанятых исполнителей.

Однако исполнитель вправе оказывать услуги бывшему работодателю. Можно заключить договор ГПХ с физлицом и платить за него НДФЛ и страховые взносы.

Заключение

Чтобы налоговая не заподозрила заказчика в незаконной оптимизации налоговой нагрузки, при сотрудничестве с самозанятыми следует соблюдать несколько правил.

  • Не обязывайте самозанятого выполнять трудовую функцию. Указывайте в договоре результат работ.

  • Перечисляйте вознаграждение исполнителю в разные дни месяца и в разном размере, который зависит от объема выполненных работ.

  • Проверяйте статус самозанятого перед выплатами.

  • Получайте чек от самозанятых после каждой оплаты — это требование укажите в договоре.

  • Избегайте трудовых терминов в договоре.

  • Не устанавливайте график работы самозанятому, не включайте в договор условие о материальной ответственности. Не подписывайте с самозанятым ЛНА и не обещайте соцгарантии. Также нельзя предоставлять самозанятому оборудование компании и выделять рабочее место.

  • Не сотрудничайте как с плательщиком НПД с бывшим сотрудником, который уволился меньше двух лет назад.

Сотрудничайте с самозанятым на платформе Консоль.Про и минимизируйте риски переквалификации. Создавайте документы автоматически и отправляйте платежи в адрес исполнителей. Также платформа задекларирует доходы самозанятых и приложит чеки к каждому акту и платежу.

Запреты при сотрудничестве с самозанятыми

Поможем избежать проблем с ФНС при сотрудничестве с самозанятыми

Забирайте подробный гайд по законодательным запретам бесплатно!

Заполните форму ниже и мы пришлем гайд на ваш e-mail:

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Реклама: ООО «КОНСОЛЬ.ПРО», ИНН: 7707418148, erid: LjN8KTsdz

Начать дискуссию

ОВИОНТ ИНФОРМ
ЭДО

Сдали бухгалтерскую отчетность? Как теперь хранить эти документы?

Бумага или цифра – всё в архив!

Сдали бухгалтерскую отчетность? Как теперь хранить эти документы?
14

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Самозанятые

Работодатели боятся теперь работать с самозанятыми. Эксперт считает, что не нужно беспокоиться. Проверки — всего лишь формальность

С 1 марта ФНС будет передавать в специальные комиссии данные о компаниях, которые сотрудничают с 10 самозанятыми более 3 месяцев и платят им свыше 20 тысяч рублей в месяц. Эксперт по работе с самозанятыми на конференции «Клерка» успокоил работодателей.

Работодатели боятся теперь работать с самозанятыми. Эксперт считает, что не нужно беспокоиться. Проверки — всего лишь формальность
21
Первая Экспертная Бухгалтерия
Кадровые документы

Штрафы до 800 000 ₽ и приостановление деятельности: какие ошибки кадровика дорого обойдутся компании

Какие ошибки с кадровыми документами в 2024 году могут привести к штрафам в сотни тысяч рублей, приостановлению деятельности компании или к дисквалификации специалиста на три года? Собрали все возможные нарушения и их последствия.

Штрафы до 800 000 ₽ и приостановление деятельности: какие ошибки кадровика дорого обойдутся компании
32

Календарь вебинаров

21
Лучшие спикеры, новый каждый день
НДС

ФНС: 10 регионов вернули больше НДС, чем они уплатили в бюджет

Отрицательное сальдо по НДС у 10 региональных бюджетов составило 184,9 млрд рублей. Самое большое отрицательное сальдо у Мурманской области.

27
Мошенничество

Мошенники крадут у пользователей eSIM и получают доступ к онлайн-банкингу

Мобильные номера пользователей третьи лица переносят на свои устройства, которые поддерживают eSIM. Так мошенники узнают коды доступа двухфакторной аутентификации к банкам и мессенджерам.

65
Трудовые отношения

Роструд: сколько договоров по совместительству можно заключить

Начальник отдела надзора и контроля в сфере охраны труда Роструда Олег Шестаков разъяснил, сколько договоров по совместительству можно заключить одновременно.

77

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
УСН

ИП может уменьшить аванс по УСН за 1 квартал 2024 года на все годовые взносы, а не только на 1/4

Чтобы уменьшить налог по УСН «доходы» на фиксированные взносы, не нужно платить эти взносы или высчитывать часть за квартал.

50
Вклады

Для накопления первоначального взноса создадут жилищные вклады

Центробанк поддерживает идею запустить жилищные депозиты, которые помогут вкладчикам накопить средства на первоначальный взнос по ипотеке.

29
Налоговые изменения 2024

Прямая трансляция с IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»

Собираем самое важное из конференции в этот пост. Внимательно следите за его обновлением. Все главное об изменениях в налогах, отчетности, воинском учете, проверках, кадрах и зарплате в 2024 году.

Прямая трансляция с IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»
69
Елена Балаклицкая
Бухгалтеры

Что бухгалтеры обсуждают в соцсетях: проблемы в 1С из-за ЕНС, слет со спецрежимов посреди года, маркировку и доставучее руководство

Проблемы в 1С по учету налогов и взносов, маркировку, которая даром не сдалась малому бизнесу, утрату права на АУСН — вот, что обсуждают бухгалтеры, а еще просто приходят к нам на каналы поворчать, пожаловаться и посмеяться над профессиональными мемами.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
21
Трудовые проверки

Роструд: эффективность проверок превысила 88%

Риск-ориентированный подход в 5 раз сократил число проверок, но их эффективность увеличилась. Инспекторы нашли нарушения в 9 из 10 проверок.

1
45
Бухгалтерская отчетность

Как бухгалтеры ошибаются в бухочетности

Топ-6 типичных ошибок в заполнении форм годовой бухгалтерской отчетности озвучила кандидат экономических наук, доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России Вера Сокуренко.

Как бухгалтеры ошибаются в бухочетности
2
109

Разборы законов

1 204
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Бухгалтерская отчетность

Когда и куда сдавать бухгалтерскую отчетность

На конференции «Клерка» эксперт Вера Сокуренко объяснила, в какие сроки компании нужно сдавать бухгалтерскую отчетность.

44
«Мои самозанятые»
Самозанятые

Ответственность самозанятого. Как правильно зафиксировать ее в договоре, и что это даст заказчику

Сотрудничество с внештатниками — это всегда риск. Самозанятый не выполнил работы в срок, некачественно оказал услуги, не выдал чек — вот лишь часть проблем, с которыми может столкнуться заказчик. Обезопасить себя он может, только если подробно пропишет в договоре ответственность исполнителя в разных ситуациях. 

Ответственность самозанятого. Как правильно зафиксировать ее в договоре, и что это даст заказчику
33
Красный уголок бухгалтера

Как изменить реквизиты карты для получения пособия из СФР?

Здравствуй, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался.

5
11
Общество

Не шутка: с 1 апреля подорожает пиво

Крупнейшие производители пива и безалкогольных напитков предупредили ретейлеров о предстоящем подорожании своей продукции.

60
Красный уголок бухгалтера

Можно ли полностью выплатить дивиденды при убытке в следующем квартале?

Коллеги день добрый! Вопрос по дивидендам. Если у меня есть нераспределенная прибыль за 2023 год, делаем протокол о выплате дивидендов, но выплачиваем их в апреле, а за 1 квартал у нас уже убыток вырисовывается Мы на дату выплаты должны заново посчитать чистые активы и получается сумму дивидендов всю не можем выплатить?

10
22
Наталия Лукина

IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». О чем рассказывают спикеры

Начались выступления первых спикеров на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»! О том, как исправить ошибки в уведомлениях, какие изменения произошли в РСВ, что проверять бухгалтерам, отвечающим за воинский учет, какие изменения нас ждут в 2024 году расскажем в нашем репортаже. Следите за обновлениями.

IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». О чем рассказывают спикеры
9
146

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Консалтинг Онлайн
Учет в медицине

Регистрация в личном кабинете ЕГИСЗ до 01.04.2024 или штраф 250 тысяч и потеря медицинской или фармацевтической лицензии

Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) — платформа Минздрава, которая создана, чтобы собирать, анализировать и хранить информацию от медицинских учреждений. Передавать данные в ЕГИСЗ должны все организации с фармацевтической и медицинской лицензией. 

Регистрация в личном кабинете ЕГИСЗ до 01.04.2024 или штраф 250 тысяч и потеря медицинской или фармацевтической лицензии
29

Интересные материалы

Законопроекты

Молодой специалист будет иметь право на льготы и при наличии опыта работы

Госдума приняла в первом чтении законопроект о поддержке молодых специалистов, которая будет расширена.

46