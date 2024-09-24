Как бухгалтеру оказывать услуги внештатно, чтобы не подставить себя и заказчика

Если внештатный бухгалтер оказывает компании или предпринимателю услуги на регулярной основе, важно соблюдать требования ГК. Налоговая в ходе проверки любит задавать вопрос: «А что является целью вашего сотрудничества?» — и если бухгалтер занят процессом ведения бухгалтерии, а не оказывает какую-то конкретную услугу, ФНС переквалифицирует правоотношения в трудовые.

Можно привлечь специалиста для восстановления учета, подачи заявления о переходе на другой налоговый режим, консультации по расчету НДС. Но сотрудничать с бухгалтером на ГПД, если нужно полностью вести бухучет: регулярно работать с первичкой, оформлять авансы, счета на оплату, сверки, выполнять эти задачи по графику, который установила компания — нельзя.

Если в компании уже есть штатный бухгалтер — остальные бухгалтеры тоже должны быть оформлены в штат. Исключение — если компании разово необходимо оказать специфичную услугу, а штатные бухгалтеры в силу отсутствия компетенций или по другим значимым причинам это сделать не могут.

Например, компания решила оптимизировать налоговую нагрузку в рамках закона и нужна консультация опытного специалиста. Или фирма купила оборудование в лизинг и нужен специалист, который сможет правильно оформить операции с таким имуществом.