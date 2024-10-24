Может ли заказчик платить налог за самозанятого

Чем отличаются исполнители, с которыми компания сотрудничает по ГПД
По гражданско-правовым договорам компании могут сотрудничать с самозанятыми, физическими лицами без спецстатуса, а также ИП — в том числе предпринимателями на НПД. Исполнители по ГПД получают вознаграждения за определенный результат, сроки и объем оказываемых ими услуг четко зафиксированы.
Самозанятые. Самозанятые уплачивают налог за себя самостоятельно — заказчику этого делать не нужно. Также ему не придется сдавать по исполнителю ЕФС-1, РСВ и 6-НДФЛ.
Самозанятые сотрудничают с заказчиками по гражданско-правовым договорам — в этом они похожи на обычных исполнителей-физлиц без специального статуса. Но они не могут оказывать некоторые виды услуг. Например, услуги адвоката, услуги по перепродаже чужих товаров и др. Подробнее — в статье.
Физические лица без статуса. Они тоже сотрудничают с заказчиками по ГПХ. Но в отличие от самозанятых, заказчик перечисляет НДФЛ от 13% и страховые взносы в размере 30% с вознаграждения этих исполнителей.
Индивидуальные предприниматели. При сотрудничестве с ними заказчик не перечисляет налоги и взносы, не сдает отчетность. ИП может быть плательщиком НПД. Тогда он платит налог на профдоход так же, как и самозанятые.
Какие налоги самозанятые уплачивают в 2024 году
В 2024 году самозанятые платят только один налог — «налог на профессиональный доход». Больше налогов и взносов на этом специальном режиме нет. ИП на НПД тоже не перечисляют НДФЛ и фиксированные страховые взносы, а также НДС, за исключением НДС за ввоз продукции в Россию.
Ставка налога на профдоход одинакова для самозанятых-физических лиц и предпринимателей. Она зависит от источника получения дохода (ст. 10 закона № 422-ФЗ):
4% — если самозанятый получил доход от физических лиц;
6% — если самозанятый получил доход от предпринимателей или юридических лиц.
В приложении «Мой налог» нужная ставка применяется автоматически к каждому чеку.
Сегодня налог на профдоход — самый простой специальный режим. Если самозанятый в течение месяца не получал доход, то и платить ничего не придется. Если заказчики перечисляли исполнителю вознаграждение, оно облагается налогом по ставкам 4% или 6%. Такие ставки зафиксированы законодательно и не поменяются до 2029 года (п. 2, 3 ст. 1 закона № 422-ФЗ).
При этом у самозанятости есть ограничения. Налог на профдоход не начисляют на суммы, полученные от трудовой деятельности, продажи личного имущества и ценных бумаг, деятельности адвокатов, нотариусов, арбитражных управляющих, а также:
с вознаграждений от бывших работодателей, если с момента увольнения прошло меньше двух лет;
с дохода по договору простого товарищества или доверительного управления имуществом;
с доходов в натуральной форме;
с доходов от завещания, дарственной, авторских договоров;
с денег от продажи долей в уставном капитале;
с денег от передачи имущественных прав на недвижимости и уступки прав требований.
Перечисляет ли компания налоги при сотрудничестве с самозанятыми
Есть две ситуации, когда налоги следует уплатить за человека, который имеет или имел статус самозанятого:
Если исполнитель больше не самозанятый. Исполнитель может утратить статус плательщика налога на профдоход и стать обычным физлицом без специального статуса. Тогда заказчику придется перечислять за него страховые взносы и НДФЛ.
Самозанятые могут потерять свой статус по различным причинам: закрыть самозанятость по собственному желанию, оказать услуги, которые для плательщиков НПД запрещены по закону № 422-ФЗ, или превысить установленный лимит доходов.
Если в течение календарного года самозанятый зарабатывает более 2,4 млн рублей, то он утрачивает возможность оформлять свой доход через самозанятость до конца этого года. Это значит, что он не сможет уплачивать налог по ставке 4% или 6%. Вместо этого заказчику придется удерживать из его дохода НДФЛ и начислять взносы.
Если исполнитель работает по трудовому договору. Человек, у которого есть статус самозанятого, может работать в другой компании или у предпринимателя как наемный работник. При этом в трудовых правоотношениях он выступает как обычное физическое лицо, без учета статуса самозанятого. Штатный сотрудник не может регистрировать свою заработную плату как доход от самозанятости. Работодатель обязан выплачивать за него НДФЛ и страховые взносы.
Пример. Человек со статусом плательщика НПД работает в компании «Альфа» штатным водителем, а в выходные сотрудничает как самозанятый курьер с компанией «Бета». В этом случае компания «Альфа» платит с его дохода НДФЛ и взносы, а компания «Бета» перечисляет ему только вознаграждение, установленное договором.
Может ли компания платить НПД за действующего самозанятого
Компании нужно получать чек с каждой выплаты самозанятым. Без чека она не сможет подтвердить расходы и то, что платеж был проведен именно плательщику НПД и налог за него уплачивать не нужно. Поэтому кажется, что простой вариант — уплачивать налог за самозанятого вместо него и получать чек автоматически. Но тут есть нюансы.
Самозанятый оплачивает налог разными способами:
Через приложение «Мой налог».
В личном кабинете на сайте налоговой службы.
Через портал Госуслуг.
Через банк, если он предоставляет такую услугу.
Через электронную площадку — партнера ФНС. Список партнеров есть на сайте ФНС.
В последних двух вариантах налоги фактически уплачивает третье лицо и это безопасно. Как сообщает налоговая инспекция в письме от 01.04.2021 № АБ-4-20/4336@, исполнитель может поручить уплату налога банку или оператору электронной площадки. Это также подтверждает ст. 45 Налогового кодекса, согласно которой обязанность по уплате налога можно возложить на другое лицо, а не только на самого налогоплательщика.
Заказчик имеет право компенсировать самозанятому НПД, включив его в вознаграждение исполнителя. Самозанятый же вправе передать право на уплату налога третьему лицу.
Компенсация налога самозанятому исполнителю — право заказчика, а не его обязанность. Но для компании или индивидуального предпринимателя выгодно это делать, поскольку это повышает лояльность исполнителя и стимулирует его добросовестно платить налог.
Платформа Консоль.Про входит в перечень операторов, которые осуществляют информационный обмен с налоговой. Благодаря сотрудничеству с самозанятыми через платформу вам не придется беспокоиться об утрате ими статуса на дату выплаты вознаграждения. Также платформа может заранее резервировать с дохода исполнителя сумму, которую нужно перечислять в качестве налога, и автоматически уплачивать ее.
Иногда компании думают, что можно запросить доступ к приложениям «Мой налог» своих самозанятых и формировать чеки вместо них, а потом — уплачивать налог. Так делать не нужно. Этот способ грозит налоговой проверкой, ведь формирование чеков с одного технического устройства — красный флаг для ФНС.
Если нужно взять налоги и чеки исполнителей под свой контроль безопасно — воспользуйтесь специализированными платформами.
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Что будет, если не заплатить налоги
Если исполнитель утратил статус самозанятого, то компания-заказчик при продолжении сотрудничества обязана уплачивать НДФЛ в размере 13%, а также страховые взносы.
Иначе заказчику грозит штраф: 40% от суммы неуплаченных налогов и взносов в случае умышленного нарушения, и 20% — в случае неумышленного. Если заказчик не знал об утрате исполнителем статуса, нарушение вряд ли посчитают умышленным, но утверждать это с полной уверенностью нельзя.
Проверить статус самозанятого можно вручную через сайт налоговой. Но если вы сотрудничаете с большим числом самозанятых, удобнее использовать платформу Консоль.Про. Она автоматически проверяет актуальность статусов самозанятых перед выплатой вознаграждения. Если статус потерян — платформа предупредит об этом заказчика.
Ответственность для самозанятого. Для самозанятого, который не платит НПД вовремя, есть две налоговых санкции: пени и штраф. Пени начисляют за каждый день просрочки. Также самозанятый может получить штраф, если скроет от ФНС доход. Штраф составит 20% от суммы незаявленного дохода (статья 129.13 НК).
Кратко о главном
Компании и предприниматели могут сотрудничать по ГПД с самозанятыми, физлицами без специального статуса и ИП.
За физлиц без статуса заказчик уплачивает НДФЛ и страховые взносы, ИП и самозанятые несут ответственность за уплату своих налогов самостоятельно.
Самозанятые уплачивают только один налог со своего дохода — налог на профдоход: 4% — при сотрудничестве с физлицами, 6% — при сотрудничестве с юрлицами.
Самозанятый может перечислять налог разными способами, в том числе через банк или электронную площадку — партнера ФНС. В этих случаях НПД фактически перечисляет третье лицо — это не запрещено законом.
Заказчик имеет право компенсировать самозанятому НПД, включив его в вознаграждение. Налог можно перечислять через платформу — например, Консоль.Про. Платформа автоматически резервирует сумму для уплаты самозанятым НПД.
Также есть две ситуации, когда налоги следует уплатить за человека, который имеет или имел статус самозанятого: если самозанятый утратил статус или если вы — работодатель человека, у которого есть статус плательщика НПД и который работает в вашей компании как штатный сотрудник.
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