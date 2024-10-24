Может ли заказчик платить налог за самозанятого

В 2024 году самозанятые платят только один налог — «налог на профессиональный доход». Больше налогов и взносов на этом специальном режиме нет. ИП на НПД тоже не перечисляют НДФЛ и фиксированные страховые взносы, а также НДС, за исключением НДС за ввоз продукции в Россию.

Ставка налога на профдоход одинакова для самозанятых-физических лиц и предпринимателей. Она зависит от источника получения дохода (ст. 10 закона № 422-ФЗ):

4% — если самозанятый получил доход от физических лиц;

6% — если самозанятый получил доход от предпринимателей или юридических лиц.

В приложении «Мой налог» нужная ставка применяется автоматически к каждому чеку.

Сегодня налог на профдоход — самый простой специальный режим. Если самозанятый в течение месяца не получал доход, то и платить ничего не придется. Если заказчики перечисляли исполнителю вознаграждение, оно облагается налогом по ставкам 4% или 6%. Такие ставки зафиксированы законодательно и не поменяются до 2029 года (п. 2, 3 ст. 1 закона № 422-ФЗ).

При этом у самозанятости есть ограничения. Налог на профдоход не начисляют на суммы, полученные от трудовой деятельности, продажи личного имущества и ценных бумаг, деятельности адвокатов, нотариусов, арбитражных управляющих, а также: