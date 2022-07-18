Какие налоговые риски могут создать недобросовестные работники

О налоговых проблемах, связанных с недобросовестными контрагентами, мы рассказывали в статьях «Топ причин для отказа в вычете НДС» и «Как найти разрыв по НДС до камеральной проверки».

Что может совершить работник, за что потом накажет ФНС

Налоговые риски, которые могут создать недобросовестные недобросовестные работники, как правило, сводятся к созданию подставных фирм, которые предстают в образе поставщиков. Часто организаторами таких нечестных схем выступают работники, занимающиеся закупками или сбытом.

Первые, например, могут закупать сырье, материалы и прочее у подконтрольных себе компаний по завышенным расценкам. Такие компании могут быть созданы одним работником или целой группой сотрудников именно для сбыта конкретному поставщику нужных объемов. А при изучении коммерческих предложений цены, качество и прочие факторы, предлагаемые такими компаниями могут уступать иным продавцам.

Чаще всего цель таких контор заработать разово или в коротком промежутке времени и вывести деньги со счетов. Такие фирмы принято называть «однодневками», а налоговики вычисляют их оперативно.

Отметим, что чаще всего такие схемы реализовывают в среднем и мелком бизнесе. В крупных предприятиях подборка и проверка контрагентов, как правило, многоэтапный отлаженный процесс, завязанный на согласовании договора (контракта) и, как следствие, партнера с руководителями разных структурных подразделений.

Риски работы с такими контрагентами заключаются в том, что если в числе учредителей компании есть сотрудник вашей организации, то, проанализировав сделки между двумя фирмами, налоговики придут к выводу, что фирма сотрудника является дочерней по отношению к вашей, а ваша — выгодоприобретатель.

Доказать, что сотрудник действовал самостоятельно, без участия руководства и в тайне от компании-работодателя, будет тяжело. Причем отбиваться от позиции налоговиков придется, скорее всего, в суде.

Соответственно, все недоплаченные той стороной сделки налоги, насчитанные на них пени и вынесенные штрафы будут обращены к вам. В рамках трудовых отношений потребовать с сотрудника возмещение ущерба не удастся, так как подобный спор относится к гражданским. Работодатель может обратиться в суд с иском гражданско-правового характера, а в ходе разбирательств дело может быть переквалифицировано в уголовное.

Самые большие риски несут компании на общей системе налогообложения, уплачивающие налог на прибыль и НДС. Налоговая нагрузка у них высокая, а количество контрагентов может быть очень большим. Обычной проверкой (сайт ФНС, арбитраж, приставы, банкротство) тут не обойтись. Нужна глубокая проверка именно в отношении работы с НДС.

Контрагент.рф создал платформу для такой проверки. Мы находим юрлиц, в отношении которых ФНС имеет сведения о неправомерной налоговой выгоде, разрывы в цепочках НДС, негативные данные, которые свидетельствуют о высоких рисках работы с контрагентами. Точность проверки 97%.

Почему сложно обнаружить нарушение?

Как правило, работу специалистов по закупкам контролируют финансисты и юристы. Они ставят свои визы на договорах и контрактах в знак того, что финансовая и юридическая экспертизы проведены.

Однако, нередко оказывается, что из-за спешки согласование на бумаге прошло раньше, чем получены результаты проверки, или проводимая проверка не дала повода для подозрения партнера в недобросовестности. Или вовсе проведена формально. Да и сговор сотрудников исключать нельзя.

Кроме того, если в небольшой компании сделку все же в итоге визирует руководитель, то в крупных организациях право подписи может быть передано менеджерам и прямого контроля со стороны руководства нет. Оно получает только обобщенные данные о сделках, выручке и т. п.

Как не допустить налоговые риски, связанные с недобросовестными сотрудниками

Для начала стоит разработать политику привлечения к ответственности работников, превысивших описанным способом свои полномочия. Люди должны понимать, что им грозит за махинации, и всегда помнить об этом.

Ознакомьте с политикой всех действующих сотрудников, и предупреждайте об ответственности новобранцев. Важно, не допустить саму возможность создания подобных схем в умах изобретателей, желающих заработать нечестным образом, и всех так или иначе имеющим доступ к закупкам, продажам, подбору контрагентов.

Далее проанализируйте действующую в вашей организации процедуру согласования договоров, контрактов, разовых сделок. Вычислите ситуации, когда контрольные мероприятия минимальны и появляется лазейка для работника провести свою фирму.

При необходимости пересмотрите процедуру согласования, предметы и объекты проверок. Акцентируйте внимание на:

истории будущего партнера, его руководстве, бенефициарах;

изучении коммерческих предложений;

причинах стремительного перехода с мелких сделок на крупные;

наличии проблем с контролирующими органами, в первую очередь с ФНС.

Внедрите дополнительные контрольные мероприятия. Контрагент.рф выявит налоговые риски работы с недобросовестными контрагентами в режиме онлайн. Вы будете видеть, кто является участником или учредителем фирмы, как давно она существует, нарушала ли она налоговое законодательство, «засветилась» ли в сомнительных схемах.

Выводы в аналитике сервиса делаются по итогам анализа:

информации, полученной из открытых источников и баз данных;

отзывов и рейтингах бизнес-сообществ, основанных на историях реальных бизнес партнеров;

отзывах и рассказах участников сообществ об опыте работе с конкретным контрагентом, проявлениях недобросовестности.

Также сопоставьте по времени приход новых специалистов по закупкам с появлением новых поставщиков. Если всплывет связь между недобросовестным контрагентом и работником, возможно, стоит принять кардинальные кадровые решения.