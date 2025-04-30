Банкротство лудоманов: как списать долги и избежать финансового краха

Что такое банкротство лудомана

Банкротство лудомана – это не особенная процедура. Это то же самое, что и стандартное банкротство физического лица, которое проводится в соответствии с законом № 127-ФЗ. И зачастую это единственный выход из замкнутого круга долгов, в который попадают люди, увлеченные азартными играми.

Ставки на спорт, онлайн-казино и лотереи — это скорее путь к долгам, а не к заветным миллионам, иллюстрация: macrovector_official/freepik

История Кирилла Шишкова — яркий пример того, как страсть к ставкам на спорт может разрушить жизнь, но при этом есть шанс на ее восстановление.

Кирилл начал играть в 22 года. После окончания техникума он устроился на работу, где зарабатывал 60 тысяч рублей в месяц. На жизнь хватало, но любовь к спорту и азарту привела его в мир ставок. Сначала это были небольшие суммы — 100–200 рублей, просто ради интереса. Удача улыбалась ему: выигрыши в 500, 800 рублей казались легкими деньгами. Это чувство эйфории, когда за секунды зарабатываешь то, что другие получают за часы работы, вскружило голову.

Азартные игры — это всегда риск, иллюстрация: rawpixel.com/freepik

Однако азарт — коварная штука. Постепенно ставки становились все крупнее, а игра — все более рискованной. Кирилл начал терять контроль над собой. Проблемы на работе не заставили себя ждать: он стал опаздывать, не высыпаться, конфликтовать с начальством. В итоге его уволили. Оставшись без стабильного дохода, он решил, что теперь у него есть время, чтобы «отыграться». Но вместо этого все глубже погружался в зависимость.

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Когда деньги закончились, Кирилл обратился к кредитам. Сначала это была кредитка, потом микрозаймы. Он был уверен, что сможет все вернуть. Но удача отвернулась. Долги росли, проценты множились. Ежемесячный платеж достиг 40 000 руб., а общий долг перевалил за миллион. Родные и друзья перестали давать в долг, а кредиторы начали давить. Кирилл оказался в ситуации, когда платить было нечем. Стресс и чувство вины только усугубляли состояние.