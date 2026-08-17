Услуги юристов по банкротству физических лиц
С 2015 года у граждан России появилась возможность законно списать разные типы долгов — по налогам, ЖКХ, распискам, микрозаймам, штрафам, договорам поручительства и т. д.
За 10 лет процедура банкротства приобрела популярность и ею все чаще пользуются россияне. А если человек имеет долги на общую сумму от 500 тыс. руб. и не в силах расплатиться, то он обязан списать долги и получить статус банкрота (ст. 213.4 закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ).
Крупные площадки и СМИ со ссылками на Федресурс публикуют данные по количеству физлиц, которые инициировали процедуру по списанию долгового бремени. Это наглядно показывает, как спрос на банкротство ежегодно растет:
По данным портала «Топ-банкротство», в 2024 году несостоятельными были признаны 430 тыс. граждан. Для сравнения: это на 25% больше, чем в 2023 году.
Интерфакс отмечает, что уже за первые 10 месяцев 2025 года статус банкрота получили более 463 тыс. человек.
Пройти процедуру банкротства можно двумя способами — через суд или МФЦ (внесудебный порядок). Признание несостоятельности в суде — более углубленная процедура: учитываются все обязательства, ставят в известность всех кредиторов, а саму процедуру контролирует судебный орган и арбитражный управляющий. При внесудебном порядке не исключены ошибки, так как человек самостоятельно подает заявление.
Самостоятельно разобраться в условиях и последствиях банкротства бывает непросто. Чтобы вам было легче выбрать специалиста, мы собрали рейтинг проверенных юристов по банкротству физлиц. Они помогут оценить ситуацию и бесплатно проконсультируют по процедуре.
Список лучших юристов по банкротству
Составили независимый рейтинг юристов по банкротству физических лиц. В него вошли:
Дарья Княжева («КредитаНет»).
Иван Болдырев («КредитаНет»). .
Олеся Мигаль («БД Консалт»).
Дмитрий Кузнецов («Аллиам»).
Станислав Никитин («Ваше право»).
При составлении рейтинга мы учитывали несколько важных факторов:
Отзывы и репутация. Изучили комментарии клиентов на популярных сайтах — Яндекс.Карты, Отзовик, 2ГИС, Zoon.
Стоимость услуг. Средняя стоимость на банкротство — от 90 до 190 тыс. руб. Некоторые компании устанавливают цену в договоре после консультации с клиентом. Многие юристы работают в компаниях, поэтому предлагают не только сопровождение, но и комплексные услуги.
Опыт и квалификация. В рейтинг вошли юристы с многолетним опытом, основатели проектов, ведущие специалисты крупных юридических компаний.
Дарья Княжева («КредитаНет»)
Дарья Княжева — один из заметных практиков в сфере банкротства физических лиц. Сочетает управленческий опыт с глубокой личной экспертизой по делам должников. Она возглавляет юридическую компанию ООО «КредитаНет» и 10 лет профессионально работает с проблемными долговыми обязательствами граждан.
Общий стаж специалиста — 13 лет, из которых 10 лет она специализируется именно на банкротстве физических лиц. За это время при ее участии более 11 000 человек смогли законно избавиться от проблемных долгов — от потребительских кредитов и микрозаймов до сложных случаев с поручительствами и исполнительными производствами.
Дарья Княжева не ограничивается ролью руководителя. В компании «КредитаНет» она лично разбирает клиентские кейсы, проводит консультации и участвует в подготовке экспертных материалов. Первая консультация для клиентов — бесплатная. На старте это позволяет объективно оценить перспективы процедуры и риски.
Юрист выступает экспертом в «Комсомольской правде» в рамках проекта «Я знаю», посвященного вопросам образования и профессионального развития, а также регулярно участвует в интервью и аналитических видео на Rutube-канале компании, где разбирает реальные ситуации должников и изменения в судебной практике.
Стоимость услуг по банкротству физических лиц в компании «КредитаНет» начинается от 89 000 рублей. Для клиентов предусмотрена помесячная оплата — от 3 860 рублей в месяц.
Запишитесь на бесплатную консультацию к Дарье. Юрист оценит вашу ситуацию, подготовит план, ответит на все вопросы и помогут выбрать оптимальное решение.
Важно! Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение пяти лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
Иван Болдырев («КредитаНет»)
Иван Болдырев — ведущий специалист юридической компании ООО «КредитаНет» в сфере банкротства физических лиц. В юриспруденции он работает с 2019 года. За 7 лет практики сформировал устойчивую экспертизу в делах, где важно не просто списать долги, а сохранить финансовую и имущественную устойчивость семьи.
За время работы Иван Болдырев помог более чем 500 семьям избавиться от долговых обязательств. Общая сумма списанных долгов превышает 250 млн рублей. Работает с крупными и сложными обязательствами — банковскими кредитами, займами МФО, просроченными долгами и исполнительными производствами. В среднем он сопровождает более 100 процедур банкротства в год.
Экспертный уровень юриста подтвержден его участием в федеральных медиа. Выступает экспертом «Комсомольской правды» в проекте «Финансы», посвященном инвестициям и управлению рисками, а также участвует в подготовке аналитических материалов для РБК и других ведущих СМИ.
Иван Болдырев также занимается просветительской работой: проводит прямые эфиры о банкротстве и консультирует пользователей онлайн. На сайте «КредитаНет» опубликовано около 1 800 его ответов на вопросы о списании долгов, исполнительных производствах, сохранении имущества и последствиях процедуры.
Первая консультация — бесплатная, клиенты могут заранее оценить перспективы дела. Стоимость услуг по банкротству — 89 000 руб. Возможна помесячная оплата — от 3 860 рублей.
Запишитесь на бесплатную консультацию к юристу, чтобы узнать, подходит ли вам процедура банкротства
Иван оценит вашу ситуацию, проведет полную консультацию и поможет принять решение
Важно! Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение пяти лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
Олеся Мигаль («БД Консалт»)
Олеся Мигаль — юрист по банкротству физических лиц компании «БД Консалт». Она окончила Челябинский государственный университет и более семи лет работает в юридической сфере. На счету специалиста — свыше 300 успешно завершенных дел по всей России.
Олеся консультирует граждан и сопровождает процедуру списания долгов по закону № 127-ФЗ. Она оценивает возможные риски, разрабатывает стратегию банкротства, помогает подготовить документы и представляет интересы клиента в суде. Консультации проводятся онлайн и очно.
Юрист также выступает автором экспертных материалов «БД Консалт». В своих статьях она разбирает условия банкротства, требования к документам, риски оспаривания сделок и правила взаимодействия с коллекторами.
Компания «БД Консалт» работает в сфере банкротства с 2016 года и сопровождает клиентов от первой консультации до завершения судебного процесса. Специалисты «БД Консалт» успешно завершили 2 778 дел и помогли списать задолженности на общую сумму 1,2 млрд рублей.
Запишитесь на бесплатную консультацию в «БД Консалт». Юристы подготовят детальный план, оценят все риски для вас, помогут определиться.
Дмитрий Кузнецов («Аллиам»)
Дмитрий Кузнецов — специалист по банкротству физических лиц, который выстроил масштабную юридическую практику на стыке правовой экспертизы и финансовой защиты граждан. Он — основатель компании «Аллиам», специализирующейся на сопровождении процедур банкротства и комплексной работе с проблемной задолженностью физических лиц.
В сфере банкротства Дмитрий Кузнецов работает более 9 лет. За это время ему удалось не только сформировать устойчивую правовую экспертизу, но и создать структуру: сегодня у компании 11 филиалов по всей России. Совместно с командой юристов и финансовых консультантов компания помогла более чем 11 000 граждан законно избавиться от долговых обязательств.
Модель работы компании «Аллиам» сфокусирована на первичной помощи должникам. Компания ежедневно проводит около 250 бесплатных консультаций. На раннем этапе люди могут получить оценку своей ситуации, понять перспективы банкротства и возможные риски, не неся финансовых затрат.
Широкую известность Дмитрию Кузнецову принесла активная публичная деятельность. Он последовательно развивает личный бренд и продвигает услуги компании в социальных сетях.
Общая численность подписчиков — свыше 1,5 млн. человек. Юрист известен своими эмоциональными видео, в которых публично общается с коллекторами, демонстрирует правовые границы их действий и повышает финансово-правовую грамотность граждан. Дмитрий популяризирует тему банкротства и делает ее понятной и доступной для широкой аудитории, а себя — одним из самых узнаваемых экспертов в этой нише.
Станислав Никитин («Ваше право»)
Станислав Никитин — основатель компании по банкротству физических лиц «Ваше право» и практикующий эксперт, стоявший у истоков формирования современной практики банкротства граждан в России. Он работает в этой сфере 10 лет.
Подход юриста ориентирован на снижение финансовой нагрузки на клиента. Компания «Ваше право» работает без предоплаты: первая оплата производится через 1,5–2 месяца после признания клиента банкротом, когда суд уже подтвердил обоснованность процедуры.
Оплата услуг организована в формате рассрочки. Стоимость составляет от 7 900 руб. в месяц при сроке сопровождения от 6 до 10 месяцев. Для дел, в которых требуется дополнительная оценка рисков, связанных с недвижимостью, предусмотрен отдельный тариф — 9 900 руб. в месяц на срок от 6 до 18 месяцев.
Перед началом работы специалисты проводят бесплатную консультацию, на которой оценивают целесообразность банкротства, возможные правовые риски и перспективы дела. Управляя командой высококвалифицированных юристов, Станислав Никитин выстроил модель работы, при которой банкротство направлено на реальное финансовое восстановление клиента.
Таблица: помощь с выбором юриста по банкротству
В наглядном формате собрали характерные особенности и опыт юристов. Таблица поможет вам точнее определиться с выбором и остановиться на «своем» юристе.
Имя юриста
Опыт в сфере банкротства
Стоимость услуг по банкротству физлиц
Помесячная оплата
Достижения
Формат работы
Особенности
Дарья Княжева
с 2016 года
89 тыс. руб.
3 860 руб. / мес.
помогла более 11 тыс. гражданам
онлайн
управляет ООО «КредитаНет» (у компании 99% успешных дел)
Иван Болдырев
с 2019 года
89 тыс. руб.
3 860 руб. / мес.
общая сумма списанных долгов — 250+ млн руб.
онлайн
ведущий специалист «КредитаНет» (у компании 99% успешных дел)
Олеся Мигаль
более 7 лет
89 тыс. руб.
в рассрочку от 7 258 руб. / мес.
свыше 300 успешно завершенных дел
онлайн и очно
юрист «БД Консалт», автор экспертных материалов о банкротстве
Дмитрий Кузнецов
более 9 лет
по итогам консультации
по итогам консультации
сохранили клиентам 1,12 млрд руб.
онлайн
известен в медиа-пространстве
Станислав Никитин
с 2015 года
отсутствует, предусмотрена ежемесячная оплата
от 7 900 руб. / мес.
100% дел завершены успешно
онлайн
первая оплата через 1,5–2 месяца после начала работы
В наш рейтинг попали ведущие специалисты крупных юридических компаний по банкротству, основатели проектов, практикующие юристы с многолетним опытом. У каждого специалиста есть бесплатные консультации — свяжитесь, чтобы оценить риски и необходимость в процедуре банкротства.
Отзывы о юристах из нашего рейтинга
У всех юристов и их компаний положительные отзывы и высокие рейтинги на сайтах отзовиках:
Дарья Княжева
Иван Болдырев
Олеся Мигаль
Дмитрий Кузнецов
Станислав Никитин
Почему места распределены именно так
Самые высокие позиции в топе юристов — у Дарьи Княжевой и Ивана Болдырева. Они работают в компании «КредитаНет», которая лидирует в рейтингах известных СМИ и порталов: «Комсомольская правда», «АиФ», «РБК». Юристы компании выступают экспертами в проектах «Комсомольской правды», проводят онлайн-консультации и участвуют в создании экспертных материалов и видеороликов на Rutube-канале компании.
Специалисты «КредитаНет» ежедневно проводят более 300 консультаций и помогли более 310 тысяч гражданам избавиться от проблемных долгов. Общая сумма списанных задолженностей — 1,5 млрд руб.
В топ-5 нашего списка юристов по списанию долгов попали основатели юридических компаний и ведущие специалисты. Об их профессионализме говорят рейтинги компаний, количество успешных дел и положительные отзывы клиентов.
Перед процедурой банкротства проконсультируйтесь с юристами. В «КредитаНет» специалисты подготовят подробный план действий и сопроводят на каждом этапе — до получения судебного акта о списании долга.
Важно! Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение пяти лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
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