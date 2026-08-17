Лучшие юристы по банкротству физических лиц в РФ

Услуги юристов по банкротству физических лиц

С 2015 года у граждан России появилась возможность законно списать разные типы долгов — по налогам, ЖКХ, распискам, микрозаймам, штрафам, договорам поручительства и т. д.

За 10 лет процедура банкротства приобрела популярность и ею все чаще пользуются россияне. А если человек имеет долги на общую сумму от 500 тыс. руб. и не в силах расплатиться, то он обязан списать долги и получить статус банкрота (ст. 213.4 закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ).

Крупные площадки и СМИ со ссылками на Федресурс публикуют данные по количеству физлиц, которые инициировали процедуру по списанию долгового бремени. Это наглядно показывает, как спрос на банкротство ежегодно растет:

По данным портала «Топ-банкротство», в 2024 году несостоятельными были признаны 430 тыс. граждан. Для сравнения: это на 25% больше, чем в 2023 году.

Интерфакс отмечает, что уже за первые 10 месяцев 2025 года статус банкрота получили более 463 тыс. человек.

Пройти процедуру банкротства можно двумя способами — через суд или МФЦ (внесудебный порядок). Признание несостоятельности в суде — более углубленная процедура: учитываются все обязательства, ставят в известность всех кредиторов, а саму процедуру контролирует судебный орган и арбитражный управляющий. При внесудебном порядке не исключены ошибки, так как человек самостоятельно подает заявление.

Самостоятельно разобраться в условиях и последствиях банкротства бывает непросто. Чтобы вам было легче выбрать специалиста, мы собрали рейтинг проверенных юристов по банкротству физлиц. Они помогут оценить ситуацию и бесплатно проконсультируют по процедуре.