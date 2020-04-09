Олег Тиньков покидает совет директоров Тинькофф-банка

Бизнесмен Олег Тиньков объявил, что покидает совет директоров Тинькофф-банка и передает свои акции в семейный траст.

По мнению экспертов, это позволит защитить Тинькофф-банк от претензий налоговых служб США, которые обвиняют российского предпринимателя в неуплате налогов.

Как прокомментарировал эту ситуацию заместитель руководителя практики структурирования бизнеса КСК групп Станислав Ляпцев "Коммерсанту":

«Если Олег Тиньков перестанет распоряжаться активом и передаст его в семейный траст, это позволит его сохранить. Большинство юрисдикций, где регистрируются трасты, обеспечивают такую защиту — если выгодоприобретателем будет семья, а Олег Тиньков не сможет контролировать актив — его нельзя будет взыскать».

Пару недель назад Тинькофф опубликовал опубликовал годовой отчет. Там все круто, несмотря на суд и болезнь Олега (Тиньков недавно объявил, что болен лейкемией).

Общая выручка выросла на 45% и составила 46,7 млрд рублей.

Чистая прибыль увеличилась на 36% — до 11 млрд рублей. За весь 2019 год группа получила 36,1 млрд рублей чистой прибыли ( 33% год к году).

Суд — это история последних двух месяцев. Америка требует выдачи российского предпринимателя Олега Тинькова в связи с уклонением от уплаты налогов на сумму около $40 млн. Компания подтверждает, что ордер на задержание Тинькова касается обвинений в неуплате налогов со стороны Налогового управления США.

Мы уже писали, к чему может привести этот процесс.

В России Олега очень активно поддерживает бизнес-сообщество.