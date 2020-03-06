Олег Тиньков рассказал, что болен лейкемией

Бизнесмен Олег Тиньков сообщил, что у него диагностирована лейкемия. Об этом говорится в заявлении Олега Тинькова, которое передал РБК его представитель.
основатель TCS Group Holding
В последние дни я не появлялся на публике, что вызвало некоторые вопросы и спекуляции, особенно в свете того, что идет судебный процесс. И хотя я долго не хотел раскрывать подробности, но, видимо, пришло время сообщить — у меня диагностирована острая форма лейкемии.
Мне поставили диагноз в октябре, я прошел уже несколько курсов химиотерапии. Мне приходилось в жизни бороться за себя и за своё дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь. Огромное спасибо моим друзьям, прекрасным детям и ангелу-жене, они все сплотились вокруг меня и показывают, как меня любят.
Слава богу, с моим бизнесом все хорошо. Там прекрасная команда во главе с Оливером (Оливер Хьюз — предправления «Тинькофф», vc.ru), и факт, что я уже пару лет, как отошёл от операционной деятельности, помогает. Все по плану, я могу быть спокоен.
Что касается вопросов от США по моим налогам в прошлом, по ним работают юристы, оставляя мне силы на тяжбу с моим главным врагом. Безусловно, это самый сложный этап в моей непростой жизни, но я надеюсь на бога, своё тело, друзей и вашу поддержку!!
Тиньков отметил, что болезнь никак не скажется на его бизнесе, так как он «уже пару лет, как отошел от операционной деятельности».
- Утром 6 марта стало известно, что министерство юстиции США обвиняет Тинькова в сокрытии миллиарда долларов активов и доходов, с которых он должен был заплатить налог при выходе из американского гражданства в 2013 году.
- Тиньков сейчас находится в Лондоне. 27 апреля начнется суд по вопросу его экстрадиции в США.