Олег Тиньков рассказал, что болен лейкемией

Олег Тиньков

основатель TCS Group Holding

В последние дни я не появлялся на публике, что вызвало некоторые вопросы и спекуляции, особенно в свете того, что идет судебный процесс. И хотя я долго не хотел раскрывать подробности, но, видимо, пришло время сообщить — у меня диагностирована острая форма лейкемии.

Мне поставили диагноз в октябре, я прошел уже несколько курсов химиотерапии. Мне приходилось в жизни бороться за себя и за своё дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь. Огромное спасибо моим друзьям, прекрасным детям и ангелу-жене, они все сплотились вокруг меня и показывают, как меня любят.

Слава богу, с моим бизнесом все хорошо. Там прекрасная команда во главе с Оливером (Оливер Хьюз — предправления «Тинькофф», vc.ru), и факт, что я уже пару лет, как отошёл от операционной деятельности, помогает. Все по плану, я могу быть спокоен.

Что касается вопросов от США по моим налогам в прошлом, по ним работают юристы, оставляя мне силы на тяжбу с моим главным врагом. Безусловно, это самый сложный этап в моей непростой жизни, но я надеюсь на бога, своё тело, друзей и вашу поддержку!!