Аренда в коронакризис. Все ли так гладко в нашумевшем Обзоре практики Верховного суда №2

Верховный суд РФ опубликовал второй обзор судебной практики по делам в период пандемии. В нем не все гладко по аренде для бизнеса.

Документ разъясняет, как рассматривать гражданские и банкротные дела в ситуации кризиса. Например, как получить кредитные каникулы, добиться отсрочки платежей или обанкротить должника, несмотря на мораторий.

Юрист КСК ГРУПП Андрей Трубицын в комментариях «Коммерсанту» отметил, что приветствует отсутствие бюрократии по отдельным пунктам: так, арендаторам для получения отсрочки достаточно только, чтобы их отрасль находилась в списке наиболее пострадавших от кризиса. Однако в обзоре ВС существуют и правовые пробелы: например, в нем не указаны критерии недобросовестности арендаторов, которые могут попытаться воспользоваться такой отсрочкой, несмотря на то, что их бизнес не пострадал от пандемии.«Разбираться в конкретных обстоятельствах придется уже суду, который может занять сторону арендодателя, особенно если таковым выступает госорган», – говорит Андрей Трубицын. Юрист считает проблемным и пункт об уменьшении арендной платы.«ВС не объясняет, как определить момент невозможности использования имущества и какие могут быть объективные препятствия для арендатора, из-за чего арендодатели получают простор для споров» – пояснил он.

Кстати говоря, не все так радужно и в реальности. Так, в одном ТЦ пришлось съехать некоторым арендаторам. Арендодатель, чтобы не терять доход, повысил арендную плату оставшимся. С другой стороны, при переводе сотрудников на удаленную работу, после того, как все это закончится, вообще не понадобится аренда. Либо вместо большого офиса понадобится лишь пара кабинетов для руководства. А остальные будут работать также удаленно.

Возможно, после эпидемии рынок аренды коммерческой недвижимости будет снова меняться. Скорее всего, будут делить большие помещения на множество маленьких, которые будут сдавать в почасовую аренду, в качестве отдельных кабинетов и под юридические адреса. Либо вообще предоставлять их не для офисов, а, к примеру, под склады интернет-магазинов.

А может, будут вообще избавляться от коммерческой недвижимости. Но это в случае очень больших убытков. Вчера прошла новость, что ТЦ в Москве пойдут под снос. Но в данный момент арендные отношения пока существуют, есть много компаний, которые продолжают снимать офисы, хоть и терпят убытки. Как же сократить издержки, чтобы постараться остаться на плаву в это непростое время?У специалистов КСК ГРУПП есть решение. Это снижение арендных платежей и предоставление отсрочки.

Сейчас актуально, потому что:

многие компании приостановили работу и несут убытки в связи с арендой;

появились законы, которые позволяют уменьшить арендные платежи или получить отсрочку.

Чем мы поможем:

получить арендатору льготу по арендной плате (освобождение от ее уплаты или снижение размера).

Для этого, исходя из «ограничительных» законов субъектов РФ и положений договора:

определяется стратегия получения льгот по арендной плате,

оказывается помощь в сборе доказательств,

составляются письма арендодателю со ссылкой на законы, доказательства и льготы по арендной плате,

со ссылкой на законы, доказательства и льготы по арендной плате, ведутся переговоры с арендодателем (переписка, общение по телефон, ВКС) для заключения дополнительного соглашения на уменьшение арендной платы.

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