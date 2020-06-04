Пострадавшие отрасли освободят от налогов за II квартал. А как быть тем, кого не освободят?

В мае произошло одно из важных событий. Госдума в третьем чтении приняла проект закона об освобождении от налогов за II квартал.

Проект Федерального закона № 959325-7 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

Эксперты КСК ГРУПП прокомментировали это событие:

«Согласно проекту, от налогов за II квартал (кроме НДС) освободят:

Организации, которые:

включены в реестр малых и средних предприятий (реестр МСП) на основании отчетности за 2018 г. (такую отчетность можно будет подать не позднее 30 июня 2020 г. — об этом говорит еще один проект, тоже принятый в третьем чтении — проект Федерального закона № 953580-7);

заняты в отраслях экономики, больше всего пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Перечень таких отраслей утвержден Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434.

социально-ориентированные и некоторые другие некоммерческие организации.

А также индивидуальные предприниматели, которые ведут деятельность в пострадавших отраслях.

Проектом предусмотрен также нулевой тариф страховых взносов в отношении выплат в пользу физлиц, которые начислены за апрель, май, июнь 2020 года. Напомним, что ранее Правительством РФ была предусмотрена только отсрочка по налогам и взносам на 3 — 6 месяцев (п. п. 1, 2 Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 № 409)».

Однако, как уже сказано, эти льготы даются не всем. Не все отрасли отнесены к перечню пострадавших. Бывает и такое, что просто все контрагенты относятся к пострадавшим отраслям, а конкретно ваша компания просто с ними работает. Но если нет работы у них — не будет ее и у вас.

Точно также, если по состоянию на 1 марта основной ОКВЭД организации не относится к «пострадавшим» — то эти льготы также пройдут «мимо».

Однако, несмотря на то, что до конца июня (возможно, продлят) действует мораторий на проверки бизнеса, налоговики продолжают рассылать разные сомнительные требования.

А когда все эти моратории закончатся, проверки возобновятся. Бюджет нужно будет наполнять, поскольку траты на различные меры гоподдержки немаленькие. А еще ведь нацпроекты нужно будет исполнять.

Так что, к проверкам налоговой нужно готовиться. Уже сейчас.

Специалисты КСК ГРУПП предлагают следующее решение: минимизация рисков прошлых лет.

Сейчас актуально, потому что есть высокая вероятность, что после окончания ситуации с covid-19, налоговая начнет возмещать налоговые недоимки в связи с предоставленными льготами.

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