IT-компании хотят вернуть домой, поманив пониженными налогами. А как быть остальным отраслям?

Вчера на «Клерке» писали про налоговый маневр для IT-отрасли. Правда, выясняется, что там будут не только послабления, но и возвращение поборов. В частности, это возвращение с 2021 года НДС на продажи ПО.
С другой стороны, несмотря на то, что для IT-компаний хотят понизить ставку налога на прибыль до 3% (вместо действующей в 20%), и ставку страховых взносов (с 14 до 7,5%), в России есть ряд других проблем для отрасли.
К примеру, российский рынок достаточно узкий, производители ПО работают в основном на западный рынок. Есть проблемы с валютным контролем, с продажами через западные площадки (Steam, AppStore, GooglePlay), с двойным налогообложением.
Однако, власти, чтобы окончательно убедить IT-компании в возвращении домой, уже уведомили Кипр и Мальту о пересмотре соглашения об отсутствии двойного налогообложения, согласно которому налоговые льготы для российских компаниях в иностранных юрисдикциях со следующего года прекратятся.
Собственно, апрельское заявление Путина о поднятии налога до 15% при выводе прибыли в оффшорные юрисдикции — один из шагов большой реформы.
Но для IT-компаний хотя бы снижают ставку налога на прибыль и страховых взносов. А вот как быть тем, кому даже этого не дают? Но при этом, настоятельно предлагают перестать выводить деньги в оффшоры?
У специалистов КСК ГРУПП есть решение. Структурирование бизнеса с участием нерезидентов (если в составе есть нерезиденты или есть платежи по займам на нерезидентов).
Сейчас актуально, потому что:
- увеличивается налог у источника до 15% в большинстве соглашений об избежание двойного налогообложения;
- есть время до конца года, чтобы изменить структуру и подготовиться к новым реалиям.
Мы можем помочь:
- изменением структуры владения российской компании с участием нерезидента;
- применением сквозного подхода при выплате дивидендов;
- переездом компании-нерезидента в САР;
- добровольным признанием иностранной компании российским налоговым резидентом.
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