Клерк.Ру

Налоговый маневр для IT-отрасли компенсируют возвращением с 2021 года НДС на продажу ПО

Анонсированный не так давно Путиным налоговый маневр для IT-компаний, как выясняется, будет не такой уж будет выгодный.

Об этом пишет издание The Bell

Предлагаемые условия сравнимы с Кипром, который достаточно привлекателен для российских IT-компаний. Там ставка налога на прибыль составляет 2,5%, когда как в России хотят снизить ее до 3%. Однако в той же Беларуси ставка вообще нулевая.

Однако на следующий день после объявления налогового маневра выяснилось, что Минкомсвязи предложило компенсировать выпадающие от снижения налоговой нагрузки доходы бюджета возвращением с 2021 года НДС на продажу программного обеспечения.

Издание пишет, что маневр начался несколько раньше, еще в апреле, когда Путин объявил о поднятии налога до 15% на выплаты дивидендных доходов в офшоры. И после этого Россия уже уведомила Кипр и Мальту о своем желании отменить все льготы по налогам на дивиденды и проценты для граждан России. Тем самым российские власти решительно уменьшают привлекательность других юрисдикций для российского бизнеса.

Такском
📌 Реклама
Мероприятие
Всероссийский деловой онлайн-конгресс
"Квартальная, полугодовая отчётность 2020: разъяснения ФНС и экспертов».
08 Июль 2020
Узнать больше

У предпринимателей в России обещания налогового маневра и новости о возможном возврате НДС вызвали сложные чувства.

«Обещали бизнесу одно, а сделают другое. Лучше бы сказали сразу: “вот, мы хорошо умеем администрировать НДС, его возвращаем, но, чтобы айтишники не сильно расстраивались, вот вам снижение налогов”. Это было бы хотя бы честно, а так — ввели всех в заблуждение, вышло очень некрасиво», — говорит инвестор Александр Чачава.

Плюс, возврат НДС сделает софт дороже для потребителей. Хотя власти уверяют, что уплаченный НДС вернут в виде субсидий, если софт внесен в специальный реестр отечественного ПО. Хотя большинство производителей софта ориентируются не на российский рынок, он для них слишком узкий.

Плюс, работая в России, не очень выгодно и удобно продавать свою продукцию через зарубежные платформы, такие, как AppStore, Google Play, Steam, EGS. Есть и проблемы с валютным контролем.

📌 Реклама
Отключить

Поэтому, для IT-компаний низкие налоги — не самое важное. Есть проблемы с валютным контролем,  двойным налогообложением НДС, судебной защитой.

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама
Отключить