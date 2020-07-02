Налоговый маневр для IT-отрасли компенсируют возвращением с 2021 года НДС на продажу ПО

Анонсированный не так давно Путиным налоговый маневр для IT-компаний, как выясняется, будет не такой уж будет выгодный.

Об этом пишет издание The Bell.

Предлагаемые условия сравнимы с Кипром, который достаточно привлекателен для российских IT-компаний. Там ставка налога на прибыль составляет 2,5%, когда как в России хотят снизить ее до 3%. Однако в той же Беларуси ставка вообще нулевая.

Однако на следующий день после объявления налогового маневра выяснилось, что Минкомсвязи предложило компенсировать выпадающие от снижения налоговой нагрузки доходы бюджета возвращением с 2021 года НДС на продажу программного обеспечения.

Издание пишет, что маневр начался несколько раньше, еще в апреле, когда Путин объявил о поднятии налога до 15% на выплаты дивидендных доходов в офшоры. И после этого Россия уже уведомила Кипр и Мальту о своем желании отменить все льготы по налогам на дивиденды и проценты для граждан России. Тем самым российские власти решительно уменьшают привлекательность других юрисдикций для российского бизнеса.