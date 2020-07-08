Арендодатель не снижает плату. Съезжать, закрываться, или пробовать договориться?

Как вчера писали на «Клерке», в центре Москвы пустует 11,5% помещений для магазинов и ресторанов. Есть мнение, что это только начало...

Проблема оказалась в том, что арендодатели, не желая терять прибыль, не стали идти навстречу арендаторам. А с учетом того, что качество помещений на той же Маросейке в Москве не всегда самое лучшее, и цена там высокая чаще всего потому, что это Маросейка, многие арендаторы предпочли съехать.

Еще один момент — часть ресторанов закрылась из-за все того же коронавируса. Падение притока клиентов, «драконовские» требования Роспотребнадзора, отсутствие рентабельности. Не все сумели перестроиться на доставку еды, либо как-то оптимизировать затраты.

С магазинами та же история. Особенно, если они не торговали товарами первой необходимости в период ограничений. У них вынужденный простой, а аренду никто им не отменял. Поэтому часть закрылась совсем, кто-то перешел на дистанционную торговлю, а кто-то, как уже говорилось, сократил количество точек, либо съехал в менее дорогие районы.

Однако и офисные площади начинают пустовать. Кто-то попробовал для своей компании удаленную работу, и, либо перевел сотрудников на нее полностью, либо в большинстве. Понятно, что в таких случаях большой офис избыточен, это лишние затраты, которые совершенно ни к чему даже не в кризис, а вообще всегда.

Смысл троим сотрудникам сидеть в офисе, рассчитанном на комфортную работу 10 и более человек? Конечно же, бизнес будет оптимизировать затраты.

Тем более, работа в центре города, конечно удобна, но не всем. Бывает и такое, что сотруднику удобнее ехать в офис на окраине города, чем в центр. Да и в связи с эпидситуацией многие не очень готовы к большому количеству людей в общественном транспорте. А ехать на машине — дорого (бензин, парковки, да и время в пробках).

Потому и пустеет центр. Время гордости «наш офис в центре» проходит, в том числе и из-за коронакризиса.

Но это хорошо для тех, кто может съехать, перейти на дистанцинную работу с клиентами, найти другое помещение немного подальше от центра, но подешевле, и с более сговорчивыми собственниками. А вот как быть тем, кто не может помещение оставить? Например, внес много улучшений, которые нужны в работе, либо это специализированное помещение, заменить которое непросто. К примеру, производственный цех?

У специалистов КСК ГРУПП есть решение! Это снижение арендных платежей и предоставление отсрочки.

Сейчас актуально, потому что:

многие компании приостановили работу, и не вернулись к ней до сих пор, и несут убытки в связи с арендой;

появились законы, которые позволяют уменьшить арендные платежи или получить отсрочку.

Мы можем помочь: получить арендатору льготу по арендной плате (освобождение от ее уплаты или снижение размера).

Для этого исходя из «ограничительных» законов субъектов РФ и положений договора:

определяем стратегию получения льгот по арендной плате,

помогаем в сборе доказательств,

составляем письма арендодателю со ссылкой на законы,

доказательства и льготы по арендной плате,

ведем переговоры с арендодателем (переписка, общение по телефон, ВКС) для заключения дополнительного соглашения на уменьшение арендной платы.

Оставляйте контакты, мы расскажем, как можно помочь вашему бизнесу сэкономить: