В центре столицы пустуют 11,5% помещений. Для магазинов и ресторанов

В центре Москвы пустует 11,5% нежилых помещений За последние четыре года это самый высокий показатель, когда в 2016 году их доля была 13%.

Об этом пишут «Ведомости», со сслкой на отчет консалтинговой компании JLL.

Больше всего пустых помещений сейчас на 1-й Тверской-Ямской улице, следует из отчета. Там доля вакантных помещений составляет 20,7%. 14,3% площадей остаются свободными на Арбате и 11,8% — на Садовом кольце. 65% всех закрытых магазинов и ресторанов за последний квартал находилось как раз в этих районах, а также на Покровке и Мясницкой улице.

Руководитель отдела исследований JLL Владислав Фадеев рост этого показателя называет «естественным следствием пандемии коронавируса».

Для сравнения: на конец прошлого года доля вакантных помещений была лишь 8,7%.

Вообще, если взять ту же Маросейку, то там очень большое старых домов, которым по сто и более лет. Там просто некоторые офисы не особо комфортные, и при этом, очень дорогие. Просто из-за того, что они на Маросейке.

А для ресторанов площади больше, и они гораздо дороже. Да и конкуренция между ними там высоченная. Не проще ли переехать чуть подальше?