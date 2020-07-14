Банк не дает кредитные каникулы. Стоит ли брать предлагаемую кредитную программу?

Обещанные заемщикам, потерявшим источник дохода, кредитные каникулы оказались доступны не всем. Многие банки навязывают таким клиентам собственные более дорогие программы реструктуризации, а отказаться от них нелегко.

ЦБ пока не решает проблему на глобальном уровне, ограничиваясь рассмотрением индивидуальных случаев и информационными письмами.

Ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП Ирина Михеева рекомендует клиентам, столкнувшимся с подобной ситуацией, обращаться к ЦБ и в Роспотребнадзор. При этом на руках нужно иметь скрины смс-рассылок, переписки и записи телефонных разговоров с представителями банков. «Включение в кредитный договор условия, ущемляющего права потребителя, является административным правонарушением согласно части 2 статьи 14.8 КоАП РФ и может грозить банкам штрафом — до 10 000 рублей», — отметила эксперт в комментарии «Ведомостям».

Конечно, если банк отказал в кредитных каникулах, возможны другие варианты облегчить тяжкое финансовое состояние, и на «Клерке» об этом уже как-то писали. Еще можно посмотреть специальный FAQ от ЦБ по кредитным каникулам.

Но, по сути, программы со льготными кредитами, или реструктуризация — это все равно кредит. Пусть можно снизить процентную ставку и ежемесячный платеж, но тогда сильно увеличивается срок кредита, а значит, и переплата по нему. Поэтому, если вы соответствуете условиям получения кредитных каникул, нужно добиваться от банка справедливости.

Кстати, как писал ЦБ:

«Кредиторы не вправе отказывать в предоставлении льготного периода по заявлению заемщика, если оно соответствует всем условиям и требованиям, установленным законом».

Напомним, условия для их получения следующие:

Доходы за месяц, предшествующий подаче заяления, снизились не менее, чем на 30%.

Каникулы даются раз в год, если уже давали — второй раз воспользоваться правом нельзя.

Правда, методика расчета падения дохода там строится на официальных цифрах. А ведь та же зарплата официальная не у всех.

В итоге, банк может отказать даже по формальным основаниям. Что он чаще всего и делает, чтобы завлечь клиента на свои, менее выгодные для клиента программы кредитования. Менеджеру нужно продать кредит.

Если же не дают кредитные каникулы для компании или ИП — возможно, не стоит брать предлагаемые кредиты. Нужно грамотно оценить все риски и прогнозы. И возможно, компанию придется закрывать. Как это сделать с наименьшими потерями?

У специалистов КСК ГРУПП есть решение. Подготовка к банкротству и защита активов.

Сейчас актуально, потому что:

не все компании выйдут из кризиса;

необходимо подумать над защитой активов и рисками субсидиарной ответственности уже сейчас.

Мы можем помочь:

подготовиться к банкротству;

учесть все возможные риски, включая субсидиарную ответственность;

разработать механизм защиты активов и план банкротных мероприятий.

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