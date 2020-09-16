«Фармамед» против «Нижфарм». Удастся ли переложить налоги на другую компанию?

Спор между создателем препарата «Аквалор» (компания «Фармамед») и выкупившей права на бренд компанией «Нижфарм» (российской структуры немецкого производителя лекарств Stada) длится с 2019 года и недавно принял новый поворот.

«Фармамед» добился в арбитражном суде взыскания с компании «Нижфарм» почти 2 млрд руб., которые ему начислили налоговые органы из-за привлечения к сделке офшорных структур.

Сделка между компаниями проходила еще в 2013-2015 гг., покупатель — компания «Нижфарм», предложила создать кипрскую компанию, которой будут переданы права на бренд.

В «Фармамеде» согласились на такую схему, но с условием, что «Нижфарм» возьмет на себя расходы по созданию этой компании, а сумма сделки не будет учитывать налоговых вычетов. В результате стоимость составила 5 млрд руб.

В итоге, к продавцу пришли налоговики, которые усмотрели в сделке умышленную схему по уклонению от налогов. И доначислили ему почти 2 млрд неуплаченных налогов, которые «Фармамед» решил взыскать с покупателя, ссылаясь на условия договора, согласно которым «Нижфарм» обязан компенсировать продавцу все налоги, и в частности, налог на прибыль.

В двух инстанциях была поддержана позиция «Фармамеда», сначала в АС города Москвы, а потом и в Девятом ААС.

Однако 9 сентября 2020 года кассационная инстанция отменила предыдущие решения и приняла новый судебный акт, в рамках которого «Фармамед» было отказано в удовлетворении требований.

Партнер КСК ГРУПП Станислав Ляпцев прокомментировал ситуацию «Коммерсанту»:

«Спор между «Фармамед» и «Нижфарм» является одним из наиболее ярких для фармацевтической отрасли и по сумме сделки, и по объему последовавших за ней требований. Независимо от окончательного результата он станет прецедентом в судебной практике и даст ответ на вопрос, возможно ли на основании условия о сумме без НДС переложить обязанность по уплате налога на другую сторону».

Вообще, на фармацевтическом рынке нередка ситуация, когда товарные знаки принадлежат не напрямую производителям, а аффилированным оффшорным структурам, которым платится роялти (лицензионное вознаграждение).

Эти суммы производители фиксируют как расходы для снижения налоговой базы. Правда, сейчас налоговики научились такие схемы отслеживать буквально в режиме реального времени, что приводит к постепенному отказу от такого способа налоговой экономии.