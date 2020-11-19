Дочерняя компания аэропорта «Шереметьево» начала «чистку» кадров

Сотрудники «Шереметьево Хэндлинг», дочерней структуры АО «Международный аэропорт Шереметьево», пожаловались на нарушение трудового законодательства в Государственную инспекцию труда в Московской области (Роструд) и Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру.

По их словам, компания проводит массовые сокращения персонала под видом добровольного увольнения.

«Довожу до вашего сведения, что на предприятии ООО «Шереметьево Хэндлинг» проводится массовая зачистка кадров, применяя статью «Увольнение по соглашению сторон», хотя ни о каком добровольном соглашении сторон нет и речи. Это замаскированное массовое увольнение, скрытое под соглашение сторон с выплатой двух окладов», - пишет один из сотрудников компании в письме, направленном в Роструд.

Далее в письме указано, что работников вынуждают написать заявление по собственному желанию, в противном случае грозят уволить по статье.

Руководитель практики «Кадровый комплаенс» КСК ГРУПП Аида Ибрагимова прокомментировала «Известиям» юридические аспекты ситуации:

«Увольнение «по соглашению сторон» — одно из безопасных оснований. В этой ситуации работник дает свое согласие и подписывает двустороннее соглашение. В определенных случаях сотрудник может через суд доказать, что его принудили подписать соглашение, но для этого требуются аудио- или видеозаписи, письменные доказательства или свидетельские показания», - подчеркнула эксперт.

Также эксперт указала, какие санкции ждут работодателя, если работник сумеет доказать, что его вынудили уволиться по соглашению сторон.