Штрафы и претензии со стороны работодателя при увольнении сотрудника

Увольнение по собственному желанию может обернуться для сотрудника неприятностями и денежными претензиями со стороны работодателя.

Например, если накануне увольнения сотруднику выдали подотчетную сумму, при задолженности за неотработанные дни отпуска, в случае неотработанного аванса или если работник несет материальную ответственность. Кроме того, при увольнении работника могут попросить расплатиться за оплаченные компанией семинары, курсы повышения квалификации, профессиональной переподготовки и т.п.

«Правомерность таких требований зависит от условий трудового договора, —отметила в комментарии агентству „Прайм“ ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП Ирина Михеева. — При отсутствии прямого указания на то, что работник обязан проходить обучение за свой счет, претензии несостоятельны».

Работодатель может решить взыскать с сотрудника при увольнении сумму какой-либо недостачи. Такое возможно, если с работником заключён договор о полной материальной ответственности. Заключать подобный договор можно только с теми работниками, должность которых значится в перечне, утвержденном в Постановлении Минтруда РФ от 31.12.2002 №85.

«При этом работодатель обязан осуществить проверку (инвентаризацию); взять письменное объяснение сотрудника; определить сумму ущерба; выяснить причины его возникновения; определить виновного. В противном случае сотрудник может избежать выплат», — отмечает Михеева.

Отдельным пунктом стоят случаи по взысканию убытков с бывшего руководителя компании, отмечает Михеева. Для этого необходимо понять, кто был ответственным за принятие решения по сделке. Как правило, решение принимает собственник, поэтому топ-менеджер ответственности не несет.

Особенно актуально вопрос субсидиарной ответственности руководителя стоит в делах о банкротстве юридических лиц.