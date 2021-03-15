Сотрудники неплохо экономят, работая на «удаленке». А работодатели?

После «ковидного» 2020 года часть работников, отправленных на удаленку, поняла плюсы такой работы, и пожелала на ней остаться даже после ослабления режима вынужденных ограничений.

Это и экономия на проезде, и на офисных обедах, и возможность потратить время, которое тратилось на дорогу, более продуктивно. Так, в среднем, экономия выходит примерно 15 тысяч в месяц на человека.

К примеру, проезд в столице обходится в среднем 200 рублей, в регионах — 50 рублей. Обед в Москве около 400 рублей, в регионах 200-250 рублей. А если в компании предусмотрен дресс-код, то стоимость будет разниться от 1500 руб. за простую сорочку до десятков тысяч за брендовые костюмы.

При этом, работодатели тоже подсчитали, насколько выгоднее им стало работать с сотрудниками, находящимися дома, нежели в офисе.

Телекомпания «Россия 1» решила выяснить, сколько сэкономили на удаленке сами работодатели. И как они к ней относятся.

Так, кому-то удалось за прошедший год сэкономить не меньше 1 миллиона только на аренде, не считая мелких затрат на интернет, канцелярию, другие затраты для офиса. Которые, в свою очередь, составляют около 100-150 тысяч рублей. Это цифры для средней организации.

Причем, сэкономить могут и другие компании, у которых нахождение сотрудников на рабочем месте обязательно. Имеются в виду строительные, транспортные, производственные компании. У них тоже можно найти, кого отправить на удаленку.

Управляющий партнёр КСК ГРУПП Елена Межуева прокомментировала ситуацию:

«В этих компаниях, как правило, большая управленческая надстройка: бухгалтеры, кадровики и прочие административные подразделения. И именно эти подразделения компании сегодня отправляют на дистанционную работу, что позволяет оптимизировать расходы».

Конечно, работодатель, отправляя сотрудников на удаленную работу, обязан компенсировать сотруднику все необходимые для этого траты. Это может быть предоставление ноутбука, оплата защиты компьютера, компенсации за интернет, за электроэнергию.

В среднем по стране размер компенсации составляет от 1 до 2 тысяч рублей. И это в любом случае выходит выгоднее, чем оплата рабочего места в офисе.