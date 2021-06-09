Как понять, что банк скоро будет банкротом?

Если банк предлагает неправдоподобно высокие ставки по вкладам, при этом у него резко падает позиция в рейтинге — он на грани банкротства.
Очень важно это отслеживать, поскольку некоторые организации (и граждане) не имеют счета в разных банках, а только в одном, и на нем хранят все свои средства. И если для физлиц существует система страхования вкладов, позволяющая получить хотя бы в пределах 1,4 млн рублей, то для организаций это только предлагают ввести, причем с тем же лимитом. И случаи, когда организация оказывается вообще без денег из-за отзыва лицензии у ее банка, к сожалению, не редкость.
О том, что банк скоро могут лишить лицензии и начать в его отношении процедуру банкротства, можно понять по целому ряду признаков.
Основными из них являются получение предписания от Центробанка, неправдоподобно высокие процентные ставки, предлагаемые банком по вкладам и счетам, резкое ухудшение позиции банка в кредитном рейтинге.
Ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП Ирина Михеева прокомментировала эти параметры для «Прайм»:
«Конечно, предписания выдаются не только банкам на грани банкротства, но это важный повод проверить финансовые показатели банка — стоимость активов, получен ли убыток по итогам финансового года».
Важно следить за рейтингом банка.
«О понижении рейтинга банка зачастую можно узнать из новостей и самостоятельно на сайте рейтингового агентства. Кстати, агентства также публикуют сведения об активах, ликвидной позиции и, что немаловажно, о прогнозах. Если вы вкладчик банка, следите не только за прогнозом погоды», — предупреждает Михеева.
Если вдруг банк по непонятным причинам стал предлагать слишком хорошие условия кредитования, есть смысл задуматься.
«Отклонение от стандартных условий кредитования — знак к дополнительной проверке. Банки на грани банкротства идут на все, чтобы завлечь клиентов. Помним, что бесплатный сыр — только в мышеловке», — отмечает Михеева. — «Кроме того, любые проблемы с выдачей наличных денежных средств в банкомате или кассе банка, а также задержки в проведении платежей — явный признак финансовых проблем у банка».