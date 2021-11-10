Как вернуть деньги из лопнувшего банка

Клиенты лопнувших банков смогут получать страховое возмещение денег онлайн. Подать заявление на выплаты можно будет дистанционно через портал госуслуг. Такую инициативу обсуждают в правительстве.

Сейчас вкладчики банков-банкротов могут вернуть свои деньги, только обратившись в банк-агент «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ) в письменной форме. Но не всю сумму, а в пределах 1,4 млн рублей. Список банков-агентов можно найти на сайте Агентства.

Дистанционно обратиться в АСВ можно будет двумя способами — через портал Госуслуг с использованием ЭЦП, а также через сайт Агентства, и тоже с использованием ЭЦП.

Поправки также предусматривают возможность получения страхового возмещения по реквизитам национального платежного документа, то есть карты платежной системы «Мир».

Юрист компании КСК ГРУПП Андрей Трубицын прокомментировал «Профилю».

«Законопроект упрощает порядок подачи заявления о выплате возмещения. У многих граждан уже в данный момент существует верифицированный аккаунт на госуслугах, им не потребуются дополнительные действия для подачи заявления».

Но при этом эксперт не исключает, что возрастет число случаев мошенничества с помощью сайта госуслуг. Также на практике возможны проблемы с межведомственной коммуникацией – сайт госуслуг не всегда корректно будет направлять информацию в АСВ.