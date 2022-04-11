Расходы у перевозчиков сократяться: новые меры поддержки

Госдума 6 апреля сразу во втором и третьем чтении приняла законопроект о мерах поддержки транспортной отрасли в условиях санкций. Документ ограничивает права иностранных инвесторов, предоставляет льготы фурам и защищает лизинговые суда, чьи владельцы оказались под санкциями.

Управляющий партнер КСК ГРУПП Елена Межуева в комментарии «Ведомостям» отметила, что это временная вынужденная мера.

«В краткосрочной перспективе она представляется обоснованной, но для ограниченного круга дружественных стран (Китай, Монголия, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Азербайджан и проч.). Но потребуется согласие этих государств в случае экспортных перевозок из России», — уточнила она.

По мнению Межуевой, инициатива частично поможет наладить логистические цепочки за счет привлечения круга перевозчиков, «менее притязательных» в части соблюдения весогабаритных норм. Эта мера позволит снизить финансовую нагрузку на перевозчика, что приведет к снижению стоимости тоннокилометра.

«Но в долгосрочной перспективе это приведет к незапланированному дополнительному ремонту автодорог», — говорит топ-менеджер.