Банкротство

Спор о начислении неустойки в банкротстве

Портал «PROбанкротство» анализирует спор о начислении неустойки по лизинговым платежам в банкротстве. ООО «Юнистрой» систематически не оплачивало лизинговые платежи, поэтому ООО «Вольво ФСВ» расторгло договор лизинга, а предметы лизинга продала с торгов.

Версия для печати

Но лизингополучатель настаивает, что начисление неустойки по лизинговым платежам после введения процедуры наблюдения нарушает статью 63 закона о банкротстве. Верховный суд рассмотрит этот спор 13 октября

Ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП Ирина Михеева прокомментировала данную ситуацию:

«Одним из триггерных моментов был спор о начислении неустойки по лизинговым платежам после даты введения процедуры наблюдения. Статья 63 закона о банкротстве прямо говорит о том, что с момента введения наблюдения не начисляются финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей.

Наблюдение было введено в ООО „Юнистрой“ с 10 октября 2019 года, при этом денежные обязательства ООО „Юнистрой“ перед ООО „Вольво ФСВ“ не являются текущими платежами (что подтверждено судами). С учетом этого, начисление неустойки по лизинговым платежам за период после 10 октября 2019 года нарушает положения абзаца 10 пункта 1 статьи 63 закона о банкротстве, поскольку с 10 октября 2019 начисление неустоек в отношении „Юнистроя“ по конкурсным обязательствам не допускается. Шанс на выигрыш у заявителя достаточно высок.

﻿Учитывая, что по лизинговым делам в банкротстве не так много практики, судебный акт, принятый СКЭС Верховного суда по данному делу, послужит формированию единообразной судебной практики».

КСК ГРУПП
КСК ГРУПП
Профессиональные решения для развития бизнеса

Информационные технологии

IT-безопасность бизнеса: обзор 2022-2023. Как обезопасить работу на серверах, в облаках, с ЭДО и в банковских приложениях

Хакеры и вирусы атакуют не только банки или госсайты, но и обычные орагнизации. Бизнесу нужно обезопасить работу в облачных сервисах, ЭДО, банковских приложениях, чтобы злоумышленники не добрались до денег, персональных данных или коммерческих тайн. Собрали самое важное и нужное про хранение и защиту данных, антивирусы, работу с СКЗИ и страхование рисков.

IT-безопасность бизнеса: обзор 2022-2023. Как обезопасить работу на серверах, в облаках, с ЭДО и в банковских приложениях

Повышение квалификации

Общество

С 1 октября водители могут ездить с электронными правами. Но гаишники все равно будут требовать их бумажный вариант

С октября водители могут показывать свои права с экрана смартфона, но бумажный документ нужно по-прежнему возить с собой. Цифровая копия пока не действительна.

Банкротство

Спор о начислении неустойки в банкротстве

Портал «PROбанкротство» анализирует спор о начислении неустойки по лизинговым платежам в банкротстве. ООО «Юнистрой» систематически не оплачивало лизинговые платежи, поэтому ООО «Вольво ФСВ» расторгло договор лизинга, а предметы лизинга продала с торгов.

Мероприятия

Разместить
Управление персоналом

Как сделать собственную компанию мечтой потенциальных сотрудников?

Сделать так, чтобы работники хотели попасть в вашу компанию, — здоровые амбиции начинающего и действующего бизнеса, который понимает ценность каждого работника, как винтика в огромном механизме.

Как сделать собственную компанию мечтой потенциальных сотрудников?
Налоговый учет при УСН

Уменьшение налога по УСН «доходы» на сумму страховых взносов

Для ИП, выбравших подвид режима УСН «Доходы». все налоги заменяются на один. И уплатить требуется 6% в год от полученного дохода (не с разницы между доходом и расходом). Однако часто размер налога можно сократить, либо вообще исключить.

Уменьшение налога по УСН «доходы» на сумму страховых взносов
Читать еще