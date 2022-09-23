Спор о начислении неустойки в банкротстве

Но лизингополучатель настаивает, что начисление неустойки по лизинговым платежам после введения процедуры наблюдения нарушает статью 63 закона о банкротстве. Верховный суд рассмотрит этот спор 13 октября

Ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП Ирина Михеева прокомментировала данную ситуацию:

«Одним из триггерных моментов был спор о начислении неустойки по лизинговым платежам после даты введения процедуры наблюдения. Статья 63 закона о банкротстве прямо говорит о том, что с момента введения наблюдения не начисляются финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей.

Наблюдение было введено в ООО „Юнистрой“ с 10 октября 2019 года, при этом денежные обязательства ООО „Юнистрой“ перед ООО „Вольво ФСВ“ не являются текущими платежами (что подтверждено судами). С учетом этого, начисление неустойки по лизинговым платежам за период после 10 октября 2019 года нарушает положения абзаца 10 пункта 1 статьи 63 закона о банкротстве, поскольку с 10 октября 2019 начисление неустоек в отношении „Юнистроя“ по конкурсным обязательствам не допускается. Шанс на выигрыш у заявителя достаточно высок.

﻿Учитывая, что по лизинговым делам в банкротстве не так много практики, судебный акт, принятый СКЭС Верховного суда по данному делу, послужит формированию единообразной судебной практики».