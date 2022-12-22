Чек-лист для бухгалтера: как закрыть 2022 год без ошибок

Учетная политика

Со следующего года будут действовать новые правила как в бухгалтерском, так и в налоговом учете. Например, в несколько ФСБУ внесут изменения (в частности, в ФСБУ 25/2018), а для налогов – введут единый налоговый платеж (ЕНП). Все эти правила, а также финансово-хозяйственные реалии компании должны быть отражены в учетной политике на следующий год. Утвердить документ нужно до 31 декабря 2022 года.

НДФЛ

С 2023 года меняется порядок исчисления и уплаты налога. Теперь НДФЛ нужно будет удерживать не только из окончательной зарплаты, но и из аванса (зарплаты за первую половину месяца). При этом уплачивать НДФЛ нужно будет один раз в месяц в рамках ЕНП – не позднее 28 числа.

Расчетным периодом теперь признается период с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего месяца, а последним периодом календарного года признается период с 23 по 31 декабря. Но в 2022 году правила удержания и перечисления налога остаются прежними.

Если у организации возникает обязанность по уплате НДФЛ раньше предоставления отчетности, то в ФНС подается уведомление об исчисленных суммах налогов (пп. «и» п. 17 ст. 1 закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ) или распоряжение на перевод денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ (п. 12, 14, 16 ст. 4 закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ).

Обратите внимание на размер аванса. Во избежание возможных разногласий с проверяющими и сотрудниками лучше установите аванс в размере 50% от зарплаты, или начисляйте его пропорционально отработанному времени. Если в компании иной порядок, то следует внести изменения в кадровые документы.

Стоит отметить, что немало сотрудников работают дистанционно и к тому же могли уехать из страны. Это значит, что есть вероятность изменения их налогового статуса. Следует собрать информацию по всем удаленным сотрудникам – где они сейчас, и если они находятся за границей, то как давно. Необходимо получить от них документы для верного расчета НДФЛ. В НК такие действия никак не регламентированы. Но можно зафиксировать такое требование в трудовом договоре.

Если сотрудник находится в России на постоянной основе, то он имеет статус налогового резидента и НДФЛ начисляется по ставке 13% (15%). Если сотрудник менее полугода пребывает за границей, то у него сохраняется статус налогового резидента и ставка НДФЛ также остается на прежнем уровне – 13% (15%).

А если сотрудник, получающий доход от российской фирмы, находится за границей уже более полугода, то он становится нерезидентом. Доходы, полученные от российской компании, будут облагаться НДФЛ по ставке 30%.

Также нужно сверить данные о месте работы, указанные в трудовых договорах и месте выполнения работ (оказания услуг) по ГПД. Если документы не совпадают с фактическим местом пребывания сотрудника или исполнителя, то следует внести изменения. Иначе могут быть разногласия с проверяющими по вопросу исчисления НДФЛ.

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По декабрьской зарплате

Если зарплата за декабрь 2022 года будет выплачена 30 декабря, то НДФЛ нужно перечислить до 9 января 2023 года. Если же зарплата за декабрь будет выплачена в январе 2023, то НДФЛ нужно перечислить до 30 января 2023 года.

Страховые взносы

Страховые взносы с последней зарплаты 2022 года нужно перечислить до 30 января 2023 года.

По страховым взносам при работе по ГПХ с физлицами без специального статуса (ИП/плательщик НПД) с 1 января 2023 года произойдут изменения.

В 2022 году действуют прежние правила: на вознаграждение по ГПХ начисляются страховые взносы на пенсионное и медицинское страхование. Взносы на социальное страхование, то есть на случай временной нетрудоспособности и материнства (ВНиМ) не начисляются.

В 2023 году на вознаграждение по договорам ГПХ взносы на социальное страхование (ВНиМ) будут начисляться в общем порядке, как по трудовым договорам. То есть, если есть возможность подписать акт за декабрь 2022 года и начислить вознаграждение в декабре, то лучше это сделать, чтобы не платить с декабрьского дохода исполнителя по ГПХ дополнительные страховые взносы.

Сроки уплаты налогов

Кардинально изменятся сроки уплаты налогов и сдачи отчетности. В общем случае налоги будут уплачиваться единым платежом до 28 числа следующего месяца (или позже – в следующий рабочий день, если 28 число выпадает на выходной). Отчетность сдается до 25 числа месяца, следующего за отчетным. Такие правила касаются практически всех налогов.

До 30 января нужно будет заплатить НДФЛ с декабрьской зарплаты, выплаченной в январе, страховые взносы, НДС (1/3 за 4 квартал 2022 года).

Отчетность по взносам (РСВ) и декларацию по НДС за 2022 год необходимо сдать до 25 января 2023 года. Обратите внимание, что за 2022 год РСВ нужно предоставить по старой форме.

6-НДФЛ за 2022 год нужно предоставить до 27 февраля 2023 года.

До 28 февраля 2023 года уплачиваются: налог на имущество, транспортный и земельный налог. Налог на прибыль за 2022 год нужно перечислить до 28 марта 2023 года. А декларации по налогу на прибыль и имуществу необходимо подать до 27 марта 2023 года.

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Отчетность по взносам

В 2022 году в ФСС подают: СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-М, 4-ФСС.

С 2023 года произойдут изменения: СЗВ-М не будет, а 4-ФСС, СЗВ-СТАЖ и СЗВ-ТД объединяют в одну форму отчетности ЕФС-1, которую нужно сдавать в новый фонд СФР.

Взамен отчета СЗВ-М с 2023 года появится новый отчет, который нужно будет сдавать в ФНС, - персонифицированные сведения о физлицах.

Но по итогам 2022 года нужно будет подать в СФР отчетность по действующим в 2022 году формам и срокам.

Следует провести кадровую работу: снять обязанности по оформлению и сдаче существующих отчетов и возложить новые обязанности на ответственного сотрудника по оформлению и сдаче указанной отчетности.

График отпусков

В этой сфере изменений нет, график на 2023 год составляется, как обычно, за две недели до наступления нового года. Важно сделать это вовремя и оформить документ в соответствии с нормами ТК.

Единственно, что тут можно отметить – специалисты Роструда выпустили разъяснения, согласно которым мобилизованные сотрудники не включаются в такой график. Разъяснения не носят официальный характер, в связи с чем организация сама решает – использовать их в своей деятельности или нет.

Новый МРОТ

Изменений по применению МРОТ нет. Но скорее всего повысят уровень показателя с нового года (пока законопроект № 201618-8 на рассмотрении). Организации следует обратить на это внимание и при необходимости привести выплаты сотрудникам в соответствие с новыми данными.

Также нужно будет обратить внимание на региональный и отраслевой показатель. Они тоже могут измениться с нового года.

Сверка расчетов и инвентаризация

Ежегодно до составления баланса организация должна провести инвентаризацию всех активов и обязательств компании, в том числе дебиторской и кредиторской задолженности.

Также нужно свериться с налоговой по уплаченным и начисленным налогам и взносам. Так как со следующего года будет введен ЕНП, то соблюдение такого правила особенно актуально.

Закрытие года

Последнее, что делает бухгалтер в текущем году – это реформацию баланса и закрытие года. До этого следует проверить, получены ли все документы от контрагентов и проведены ли в базе.

После того как все необходимые сверки завершены, составляются проводки по закрытию счетов доходов, расходов и финансовых результатов. Финансовый результат переносится в состав нераспределенной прибыли или непокрытого убытка.

Дополнительно:

Если у вас были нормируемые расходы, то сверьте еще раз суммы таких расходов с установленными лимитами. Суммы таких расходов сверх лимитов при расчете налога на прибыль не учитываются.

Если у вас трудятся иностранцы, то проверьте их численность и сверьте его с допустимым лимитом по вашей деятельности. При превышении лимита проведите необходимые кадровые процедуры. Сделать это нужно до 30 декабря текущего года.

Если у вас в организации трудятся выпускники вузов и иные соискатели до 30 лет без опыта работы, то вы можете подать заявку на получение субсидий от Минтруда. Субсидию можно получить, заполнив заявку на сайте ФСС до 15 декабря.

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