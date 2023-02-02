Как оптимизировать кадровую работу компании

Зачем нужна оптимизация кадровой работы

Оптимизация – это упрощение процесса с сохранением или повышением его эффективности. Данная процедура должна привести к таким положительным результатам как:

сокращение времени на документооборот;

автоматизация рабочих процессов;

сокращение количества сотрудников, необходимых для ведения кадрового документооборота;

сокращение количества ошибок, а вместе с этим и вероятности получить штрафы;

увеличение эффективности и скорости бизнес-процессов.

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Как провести оптимизацию кадровой работы

Прежде чем задуматься об оптимизации процесса, первое, что нужно сделать – понять в каком состоянии кадровая служба находится сейчас.

Предварительный анализ

Необходимо подробно ознакомиться с планом и графиком кадрового документооборота.

При изучении этих документов важно ответить на вопросы:

Какие документы и в скольких экземплярах заполняются на каждого сотрудника?

Какие документы являются обязательными, а какие – нет?

Где нужна подпись директора/главного бухгалтера/специалиста по кадрам и, самое главное, сотрудников? У кого есть право подписи и для работы с какими документами?

Какие документы должны быть подписаны всеми сотрудниками организации или группой, а какие документы – личные.

Пошаговая инструкция по оптимизации кадровой работы компании

Шаг № 1. Создание действующих «маршрутов» документов.

Нужно прописать:

кто из сотрудников составляет документ;

кто из сотрудников обрабатывает документ;

кто из сотрудников участвует в согласовании документа;

кто регистрирует утвержденный документ.

Важно отметить ситуации, когда один и тот же документ проходит через одного сотрудника несколько раз.

Таким образом составляется «карта» документооборота. Уже из нее можно увидеть «нефункциональные отрезки путей» документа и прочие процессы, усложняющие работу кадровой службы компании.

Шаг № 2. Оптимизация плана и графика документооборота.

Для этого нужно максимально сократить объем документов, а также минимизировать количество операций с документами. Этого можно достигнуть за счет:

Уничтожения документов с истекшим сроком хранения.

Отмены в организации документов с неактуальными формами.

Перевода документов в электронную форму.

В последующих шагах распишем принцип действий по каждому направлению.

Шаг № 3. Уничтожение документов с истекшим сроком хранения.

Уничтожить документы можно только после истечения законодательно установленного срока их хранения. При проведении процедуры нужно соблюсти все требования закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ.

И прежде чем приступить к уничтожению, нужно оценить содержание документов, проверить сроки хранения, убедиться в том, что документы больше не имеют для компании никакой ценности и практического значения.

Шаг № 4. Анализ форм документов.

Существуют обязательные документы, которые определены нормами законодательства. Требования к их содержанию и форме устанавливает закон, а не организация.

А есть документы, которые утратили свою актуальность, но компания продолжает их вести по привычке.

Нужно отследить, какие формы документов устарели, и подумать об их отмене в организации.

Например, ранее упразднили форму личной карточки Т-2. Также отменили обязанность создавать приказ о приеме на работу, достаточно оформить трудовой договор. Но многие кадровые службы продолжают их применять.

Шаг № 5. Анализ содержания документов.

Каждый документ должен:

иметь юридическую силу (реквизиты, подписи и т. д.);

защищать организацию от разногласий с сотрудниками, проверяющими, от штрафов;

быть понятным;

учитывать потребности работодателя и сотрудников.

Если в документе содержатся лишние реквизиты и сведения, не установленные законом, то их лучше убрать из формы. Таким образом оптимизируем не только сам документооборот, но и форму каждого документа в организации.

Шаг № 6. Анализ дополнительного кадрового документооборота.

Сотрудники отдела кадров часто также занимаются:

воинским учетом;

работой с персональными данными;

ведением журналов по соблюдению техники безопасности;

соблюдением норм проведения обязательных медосмотров;

вопросами взаимодействия с миграционными отделениями МВД по работе иностранных сотрудников;

полностью или частично проведением СОУТ.

В перечисленных направлениях нужно провести такую же работу, как по основному документообороту.

Шаг № 7. Перевод документов в электронную форму.

Самый главный этап оптимизации кадровой работы компании – это перевод документов и операций с ними в электронный формат. Так можно сократить временные затраты на кадровый документооборот, избежать ошибок и беспорядка в работе кадровой службы.

Опишем подробнее последовательность действий при переходе на кадровый электронный документооборот (КЭДО).

Разработка кадровых документов от КСК ГРУПП – подготовка проектов кадровых документов любой сложности: от типовых трудовых договоров и штатных расписаний до специализированных локальных нормативных актов, учитывающих все нюансы работы компании или предприятия.

Переход на кадровый электронный документооборот

Сразу отметим, что не все документы можно вести в электронной форме.

Закон требует оформлять исключительно в бумажном виде:

акты о несчастных случаях на производстве;

приказы об увольнении;

журналы инструктажей по охране труда.

Приказы о премировании, на отпуска, командировки, трудовые договоры и дополнения к ним, должностные инструкции, табели, расчетные листки и многие другие документы можно перевести в электронный формат.

Ранее существовала возможность ведения КЭДО только с дистанционными сотрудниками (ст. 312.3 ТК), но с конца 2021 года такая возможность появилась для всех работодателей (закон от 22.11.2021 № 377-ФЗ).

Чтобы перевести кадровый документооборот в электронный формат по правилам ст. 22.2 ТК нужно создать ЛНА по организации, в котором прописать:

дату начала применения КЭДО в организации;

порядок применения КЭДО;

порядок ознакомления сотрудников с возможностью КЭДО;

наименования кадровых документов, которые переводятся в электронный формат;

тип применяемой ЭЦП со стороны организации и сотрудников;

прочие правила применения КЭДО в организации.

А если вам некогда заниматься постановкой эффективной системы кадрового делопроизводства, поручите это специалистам КСК ГРУПП. Кадровый аутсорсинг представляет собой комплекс решений для бизнеса с учетом специфики и масштабов деятельности.

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