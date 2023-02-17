Банкротство

Бенефициары не всегда отвечают по обязательствам банкрота

Портал «PROбанкротство» рассмотрел спорную ситуацию, в которой Верховный суд отказал поручителю во взыскании неосновательного обогащения с заказчика вместо банкрота.

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ООО «Софтинтегро» выполняло госконтракты для ГКУ ИАЦ в сфере здравоохранения Москвы. Однако заказчик расторг контракты и затем взыскал задолженность по гарантиям и неустойку с выступавшего гарантом по сделкам ПК-банка.

Банк, в свою очередь, потребовал деньги по гарантии с ООО «Софтинтегро». Но поскольку в отношении ООО «Софтинтегро» было возбуждено дело о банкротстве, ПК-банк взыскал уплаченные по гарантии деньги солидарно с поручителей (в частности, ООО «УК БИЗОН плюс»).

ООО «УК БИЗОН плюс» потребовало в суде взыскать с ГКУ ИАЦ неосновательное обогащение и проценты. Суды трех инстанций удовлетворили требование ООО «УК БИЗОН плюс». Однако Верховный суд, рассмотрев жалобу ГКУ ИАЦ, отменил акты нижестоящих судов и признал требования ООО «УК БИЗОН плюс» к ГКУ ИАЦ необоснованными

Руководитель практики банкротства КСК ГРУПП Нина Бабинова в комментарии для «PROбанкротство» отметила, что Верховный суд в данной ситуации не нашел оснований перехода прав.

«Суды первой и апелляционной инстанции руководствовались вероятностным подходом о том, будет или не будет исполнено обязательство. ВС же остался на позиции 45 Пленума от 24.12.2020. И, соответственно, указал на то, что права перешли только к должнику, а не к бенефициару. И при этом в случае исполнения обязательств также не переходят права должника к третьим лицам», – пояснила Бабинова.

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