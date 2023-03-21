Отпуск в мае – удар по бюджету

«В мае отпуск брать не выгодно, так как работнику выплатят меньше отпускных. Для расчета отпускных, применяется формула, приведенная в статье 139 ТК: средний дневной заработок равно заработок за расчетный период разделить на 12 и разделить на среднемесячное число календарных дней (оно равно 29,3). Обращаю внимание, что эта формула применяется, если сотрудник отработал расчетный период полностью. Таким образом, чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее брать отпуск в этом месяце».

Ирина Михеева отметила, что самыми выгодными месяцами с точки зрения суммы отпускных являются март, август и октябрь. Потому что в августе 23 рабочих дня, а в марте и октябре – по 22 рабочих дня.

«Это правило не действует в случае с сотрудниками, для которых установлена работа по графику, – подчеркивает эксперт. – Очевидно, что если сотрудник работает в праздничные дни по графику, то они не исключаются из расчета отпускных».