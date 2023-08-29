Повышение контроля устойчивости лизинговых компаний

«Экономический смысл деятельности лизинговых компаний — перераспределение финансовых ресурсов владельцев, банков, фондового рынка в пользу реального сектора с целью инвестиций в средства производства и прочие активы. До тех пор, пока лизинговые компании использовали свои или банковские средства, их риски не были столь заметны участникам рынка. Однако в текущих условиях, когда источником становятся деньги частных игроков и институцианолов, финансовая нестабильность лизинговых компаний угрожает потрясениями», — отметилаСветлана Крапивенцева.

Эксперт считает, что «контроль их устойчивости к рискам, кредитный рейтинг должны быть предметом более пристального наблюдения со стороны регулятора. Адаптировать РСБУ и формы отчётности реального сектора под нужды организации, получающей в основном процентный доход, будет проблематично».

«Мы ожидаем, что необходимая всем, не только лизинговым, компаниям строка «чистые инвестиции в аренду» будет добавлена в формы отчётности. Однако остальные аспекты должны раскрываться в пояснениях к отчётности на основе принятых в лизинговом профсообществе единых подходах. В этом случае форм и раскрытий для адекватной оценки результатов деятельности и финансового положения достаточно», — уверена Крапивенцева.