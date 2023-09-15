Срок давности имеет значение

«Адвокатская газета» анализирует определение ВС по одному из дел.

ВС разъяснил нюансы течения срока исковой давности по дополнительному требованию о взыскании процентов за неправомерное пользование деньгами банкрота ввиду признания недействительными сделок по перечислению денежных средств контрагенту должника по основному требованию.

В комментарии изданию юрист КСК ГРУПП Никита Одновалов заметил: «Верховный Суд занял однозначную позицию: исковая давность по уплате процентов за неправомерное удержание денежных средств исчисляется отдельно от основного требования. Представляется, что данная правовая позиция крайне важна для судебной практики, в связи с тем, что должники получат дополнительную защиту от злоупотреблений кредиторов в части удержания денежных средств».