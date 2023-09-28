Как списать кредиторскую задолженность с «дружественным» кредитором?

Что делать, если в учете долг фигурирует, а по факту считается погашенным? В Гражданском кодексе предусмотрено несколько оснований, позволяющих списать кредиторскую задолженность, независимо от того, дружественный кредитор или нет. Это может быть невозможность исполнения обязательств или ликвидация одного из предприятий, а в общем случае задолженность списывается после истечения срока давности. Рассмотрим оформление в бухучете и подробности списания кредиторской задолженности.

Сроки списания

Кредиторская задолженность (далее — КЗ) отражается в бухгалтерском балансе до тех пор, пока она не погашена. Если же она осталась невостребованной, а срок давности прошел, КЗ становится «просроченной». Такую задолженность необходимо списать и учесть в составе доходов.

Срок исковой давностиравен 3 годам и документально закреплен в ст. 195, 196 ГК. Такой же срок действует в отношении КЗ. Момент, с которого он начинает отсчитываться, устанавливает ст. 200 ГК.

Бухгалтеру тоже важно понимать, с какого времени вести отсчет. Если срок исполнения обязательств четко определен договором, то отсчет начнется после этой даты. В ситуации, когда срок исполнения обязательств документально не закреплен, исковая давность исчисляется с даты предъявления требования об уплате. Если у должника с этой даты есть время для исполнения обязательства, то исчислять срок давности нужно с окончания этого периода.

Исчисление срока может быть прервано, если исполнитель признает долг. Признанием долга считается, к примеру, его частичная оплата, подписание акта сверки или выплата процентов. Согласно п. 2 ст. 200 ГК, даже если срок давности прерывается, в общем он все равно не может превышать 10 лет.

Команда профессионалов КСК ГРУПП поможет выявить и минимизировать налоговые риски. Актуальность вопроса по минимизации рисков непогашенной кредиторской задолженности обусловлена действующим налоговым законодательством и позицией налоговых органов. Обратившись в КСК ГРУПП вы минимизируете возможные финансовые риски непогашенной задолженности, в том числе доначисления по налогу на прибыль и налоговые санкции, а также защитите свою компанию от действий «недобросовестных» кредиторов. Запись на консультацию

Как оформить списание КЗ в бухучете

КЗ необходимо отдельно списывать по каждому обязательству. Согласно п. 78 Положения по ведению бухгалтерского учета, прежде чем списать КЗ, нужно провести инвентаризацию и подготовить документы.

Инвентаризация может проводиться выборочно по некоторым обязательствам, не обязательно по всему имуществу и расчетам сразу — дополнительные основания и объекты инвентаризации устанавливаются директором предприятия.

После того, как инвентаризация по расчетам прошла, оформляется акт (форма ИНВ-17). В этом акте отражаются сведения о просроченной КЗ и ее общем размере.

В разрезе отдельных кредиторов представлены информация об их наименованиях, счетах учета, где отражена КЗ, сверке взаиморасчетов и размере просроченной КЗ. Акт оформляется в двух экземплярах и подписывается участниками комиссии.

Кроме акта, нужно также составить документ с обоснованием списания просроченной КЗ. Это бухгалтерская справка о списании КЗ, которая является документом подтверждения долга. Она показывает размер КЗ, из-за чего и когда она сформировалась. Кроме того, в ней необходимо зафиксировать реквизиты кредитора.

После подготовки необходимых документов нужно оформить приказ, после чего проводится списание просроченной КЗ. Руководитель организации заверяет приказ своей подписью.

Как в бухгалтерском учете отражать задолженность

Для списания просроченной КЗ в бухучете используется следующая проводка:

Дт 60 (62, 66, 67, 70, 71, 76.4) — Кт 91.1

КЗ отражается по кредиту субсчета 1 счета 91. Выбор счета по дебету зависит от происхождения средств:

товары, поступившие от поставщика — сч. 60;

аванс, поступивший от покупателя — сч. 62;

непогашенная задолженность по займу — сч. 66, 67.

Если долг оформлен с помощью векселя, необходимо открыть к сч. 60 субсчет «Векселя выданные». Плата за отсрочку платежа (номинальная стоимость векселя минус размер долга перед поставщиком) влияет на увеличение КЗ и должна включаться в прочие расходы. По индоссаменту вексель может предъявить к оплате любое лицо, а не только поставщик. Из-за этого не осуществляется аналитический учет векселей по первоначальным держателям.

В бухучете операции с векселями отражаются с помощью проводок:

Дт 10 — Кт 60 — оприходование материалов, оплаченных векселем;

Дт 19 — Кт 60 — начисление по материалам НДС;

Дт 60 — Кт 76, субсчет «Векселя выданные» — оформление долга;

Дт 91.2 — Кт 76, субсчет «Векселя выданные» – отражение разницы между номиналом векселя и стоимостью материалов (сумма превышения или дисконт по векселю)

Дт 76, субсчет «Векселя выданные» — Кт 50 или 51 — погашение долга по векселю

Подробнее об отражении в бухгалтерском учете НДС — в следующих пунктах.

Когда организации стоит списать КЗ

Сумма прибыли, учитываемой при расчете налога, увеличивается на сумму списываемой КЗ. А значит, списание ее становится выгодным для предприятия, если у него в этом налоговом периоде есть убытки, размер которых превышает размер списываемого долга. В этой ситуации налог на прибыль с суммы задолженности начисляться не будет.

Когда лучше повременить со списанием КЗ

Компания заинтересована в продлении срока давности, если убыток в том же налоговом периоде намного меньше размера задолженности или тем более если предприятие получило прибыль.

При этом нельзя не списывать КЗ без оснований — могут возникнуть неприятные последствия. Чтобы не списывать КЗ в рамках закона, отсчет срока давности должен начаться сначала. Причины, по которым он начнется заново, указывали в начале статьи:

Должник может признать долг, например, перечислив часть средств.

Кредитор подает на исполнителя в суд. При принятии судом иска начинается новый отсчет срока, а списание КЗ в данном налоговом периоде будет невозможно.

Уменьшите риски непогашенной задолженности с КСК ГРУПП. Почему это нужно сделать прямо сейчас? Непогашенная списанная кредиторская задолженность увеличивает налоговую базу по налогу на прибыль, с которой должен быть оплачен налог в размере 20%. В случае невключения данной задолженности в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль в отношении организации возможно применение налоговых санкций. Кроме того, непогашенная кредиторская задолженность может стать предметом злоупотреблений со стороны «недобросовестных» кредиторов (рейдеров), и ваш бизнес окажется под угрозой. Обратиться за помощью к профессионалам КСК ГРУПП

Учет НДС при списании КЗ

Схемы учета налога при списании КЗ отличаются: имеет значение, принят ли налог покупателем к вычету раньше, получил ли поставщик аванс. Каждый случай рассмотрим подробнее.

Просроченная КЗ списывается с аванса вместе с НДС

Продавец получает предоплату, на нее начисляет НДС и уплачивает его в бюджет. Основанием уплаты является пп. 2 п. 1 ст. 167 НК, из которого следует, что при поступлении от покупателя аванса определяется база расчета налога. Продавец не получает товар и обратно не передает деньги — так возникает КЗ, включающая НДС.

Несмотря на то, что поставщик уплачивает налог в бюджет, он не может просто так принять его к вычету. Необходимо либо отгрузить товар (п. 8 ст. 171, п. 6 ст. 172 НК), либо вернуть предоплату (п. 5 ст. 171 НК).

Если же предоплата не возвращается, по окончании срока давности КЗ подлежит списанию. Применить вычет нельзя — в НК нет оснований для этого. Поставщик, который получил аванс и не вернул его, вычетом воспользоваться не может. Подтверждение можно найти в письмах Минфина от 10.02.2010 № 03-03-06/1/58, от 07.12.2012 № 03-03-06/1/635.

В этих письмах также указано, что налог, рассчитанный с предоплаты, нельзя отнести квнереализационным расходам со ссылкой на гл. 25 НК. НК позволяет при списании КЗ включать НДС в расходы только для тех, кто получает товары и услуги.

Однако есть прецеденты, доказывающие обратное. Например, в постановлениях ФАС МО от 19.03.2012 № Ф05-12939/11, Северо-Западного округа от 24.10.2011 по делу № А42-9052/2010 установлено, что:

Если организация решит учесть авансовый НДС как внереализационные расходы, скорее всего, доказывать законность этого действия ей нужно будет в суде.

Согласно п. 18 ч. 2 ст. 250 НК КЗ с учетом НДС учитывается как внереализационные доходы, является налогооблагаемой базой. В бухучете НДС всегда списывается на расходы.

Бухгалтерские проводки:

Дт 51 — Кт 62 — учет аванса, полученного от покупателя;

Дт 76 — Кт 68 — начисление НДС с суммы с предоплаты;

Дт 62 — Кт 91 — списание просроченной КЗ с НДС;

Дт 91 — Кт 76 — НДС с аванса учитывается в составе прочих расходов.

НДС не восстанавливается при списании КЗ, если он принят к вычету

Минфин в письме от 21 июня 2013 № 03-07-11/23503 разъяснил, что если НДС принят покупателем к вычету, то его не нужно восстанавливать при списании КЗ. НК в ст. 171 и 172 указывает, что покупатель принимает налог к вычету несмотря на то, был ли товар оплачен или нет (при этом важно, чтобы имелись закрывающие документы).

Бухгалтерские проводки:

Дт 10 — Кт 60 — поступление товаров, работ, услуг;

Дт 19 — Кт 60 — учет «входного» НДС;

Дт 68 — Кт 19 — принятие НДС к вычету;

Дт 60 — Кт 91.1 — списание КЗ с учетом «входного» НДС.

Списание КЗ у покупателя, если налог к вычету не принят

Если покупатель не принял налог к вычету, то КЗ списывается с его учетом. Ст. 265 НК позволяет учесть НДС в составе внереализационных расходов, так как при продаже материально-производственных ценностей налоги списываются в отчетном периоде в виде задолженности с истекшим сроком давности по п. 18 ст. 250 НК.

Бухгалтерские проводки:

Дт 60 — Кт 91.1 — списание КЗ с «входным» НДС;

Дт 91 — Кт 19 — включение в расходы НДС, не принятого к вычету.

Последствия не списания кредиторской задолженности

Практика показывает, что организации нередко забывают вовремя провести списание КЗ. Между тем, ежегодную инвентаризацию имущества и задолженностей перед формированием годовой отчетности следует осуществлять каждой компании.

Не вовремя проведенное списание задолженности чревато возможными претензиями со стороны налоговой службы. Это дает основание подозревать, что фирма занижает налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. В результате налоговая может доначислить налог и назначить штраф — его размер регулируется ст. 122 НК.

Определение срока давности

Срок исковой давности долга по векселю

Такой срок равен трем годам от даты истечения срока платежа (п. 22 постановления Пленума Верховного суда, Пленума ВАС от 04.12.2000 № 33/14). Если у векселя есть отметка «по предъявлении, но не ранее определенной даты», то его можно предъявить в течение 4 лет. Дело в том, что срок предъявления такого векселя составляет один год с даты его оформления или установленной в нем даты (п. 34 положения о переводном и простом векселе). Через год начинается отсчет обычного срока давности.

Срок давности кредиторской задолженности по дивидендам

Внереализационные доходы включают и задолженность по объявленным, но не выплаченным дивидендам. Такая КЗ тоже является базой для расчета налога на прибыль.

В этом случае необходимо предоставить обоснование, по какой причине дивиденды не выплачены. Если это произошло по причине того, что у организации нет реквизитов или данных адреса, то получатель может востребовать дивиденды в течение 3 лет с даты установления решения о выплате.

Если в уставе организации указан больший период времени, чтобы обратиться за выплатой, то общий срок не может составлять более 5 лет с момента принятия решения.

По окончании этого периода обязанность переводить дивиденды снимается, КЗ списывается, а сумма восстанавливается в составе нераспределенной прибыли.

Если лицо не получило объявленные дивиденды из-за отсутствия на это у компании средств, то после окончания срока давности их нужно включить во внереализационные доходы (п. 18 статьи 250 НК).

Минимизация рисков непогашенной задолженности с КСК ГРУПП проходит в несколько этапов:

Полный анализ документации компании в целях выявления и изучения информации по непогашенной КЗ. Диагностика — определение способа безопасного закрытия задолженности для уменьшения налоговых рисков. Планирование — разработка и представление клиенту детального плана действий при проведении налоговой проверки. Документация — составление документов по закрытию задолженности (различные соглашения, договоры уступки права требования, акты о зачете взаимных требований и пр). Правовая позиция — подготовка правовой позиции по особенностям исчисления срока исковой давности по незакрытой задолженности для представления в налоговые органы с целью избежания доначислений.

Отправить заявку

Заключение

КЗ становится просроченной после истечения срока исковой давности — он составляет 3 года. После этого задолженность нужно списать. Перед списанием необходимо провести инвентаризацию, составить акт, оформить бухгалтерское обоснование и приказ.

В налоговом учете списываемая КЗ включается в состав внереализационных доходов, а в бухучете относится к прочим доходам.

Предприятию важно своевременно проводить инвентаризацию расчетов и списывать просроченную КЗ, чтобы налоговая не доначислила налог на прибыль.

Доверьте сложный учет и расчет налогов экспертам КСК ГРУПП Аутсорсинг бухгалтерии сведет к минимуму риск ошибок и нарушений законодательства и сократит расходы на наемный персонал Бесплатная консультация для пользователей Клерк.ру Отправить

Реклама: ООО "КСК", ИНН: 7725685410, erid: LjN8KTXYD