Субсидиарная ответственность: кому и за что грозит, взыскание долгов за границей

Благодаря понятию субсидиарной ответственности, кроме должника, за его долги будет отвечать контролирующее его лицо (КДЛ). Но если КДЛ уехало за границу, то в случае привлечения к субсидиарке его сложнее будет известить о судебных заседаниях. Кредиторам придется преодолеть множество препятствий, чтобы вернуть деньги или имущество.

Проблема извещения

Срок привлечения к субсидиарной ответственности сильно зависит от продолжительности судебных разбирательств. Судебный процесс должен быть полностью соблюден, чтобы решение не было опротестовано. Одним из препятствий становится проблема оповещения участников судебного разбирательства.

При извещении участников о назначенных судебных заседаниях необходимо учитывать требования законодательства иностранных государств.Иначе покинувшего страну КДЛ невозможно будет призвать к субсидиарной ответственности и привести в исполнение судебное решение.

Аналогичное правило закреплено в ст. 244 АПК. При нарушении правил извещения в исполнении иностранного судебного акта будет отказано.

На территории иностранных государств действует Гаагская конвенция 1965 года о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам. Если соблюдаются установленные в ней правила, извещение будет считаться надлежаще исполненным.

Кроме соблюдения процедуры извещения, есть другая проблема — достоверное определение точного местонахождения релоканта. Однако на такой случай уже имеется сложившаяся судебная практика. С этой точки зрения, если КДЛ выехало из страны без обратного билета, то есть на неопределенный срок, то для защиты своих интересов должно самостоятельно подготовить адрес для получения судебной корреспонденции.

Если гражданин не отказался от гражданства, хотя покинул страну на неопределенный срок, то из-за ненадлежащего уведомления не может быть отказано в исполнении судебного решения. Такой вывод был сделан в постановлении 11 ААС от 25.042018 по делу № А65-1797/2016. Ответчик не позаботился об иностранном адресе, а истцы, в свою очередь, добросовестно отправляли извещения на российский адрес.

При этом нельзя однозначно распространить отечественную судебную позицию на иностранные органы исполнения судебных решений. Подобный подход к извещению сторон может оказаться незаконным.

Исполнение судебного акта

Проблема поиска и законного извещения КДЛ — не единственное препятствие для исполнения судебного акта. Контролирующие лица зачастую стараются спрятать имущество и вывести активы. В такой ситуации применение обеспечительных мер защищает интересы кредиторов. Но при релокации использовать их крайне затруднительно.

К тому времени, когда кредиторы добиваются через суд привлечения к субсидиарной ответственности и наложения ареста на имущество КДЛ, активов на территории РФ уже нет. Единственный выход — применение обеспечительных мер к имуществу, которое находится за рубежом.

Большинство стран в этом вопросе придерживаются международного принципа взаимности. В то же время некоторые иностранные государства не приемлют исполнение судебных решений, носящих промежуточный характер. Наложение ареста является только промежуточной мерой до вынесения окончательного вердикта. Отечественные суды, в свою очередь, неохотно исполняют иностранные судебные решения и часто идут вразрез с международными принципами.

Таким образом, кредиторы не могут полностью положиться на применение обеспечительных мер к имуществу КДЛ, которое скрывают за рубежом. Поэтому, чтобы взыскать долг с контролирующего лица по правилам субсидиарной ответственности, мало вернуть релоканта на родину. Нужно убедиться в наличии имущества и активов.

Исходя из сложившейся судебной практики, суды крайне редко выносят решение о запрете на выезд КДЛ. Всему виной отсутствие оснований, которые сформулированы в ст. 15 закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Даже если кредиторы располагают информацией о том, что контролирующее лицо готовится к эмиграции, российские суды могут отказать в применении такой обеспечительной меры, как запрет на выезд (постановление 7 ААС от 23.05.2022 по делу № А45-32568/2020).

Расширение круга привлекаемых к ответственности лиц

У кредиторов остается все меньше шансов и все больше препятствий, чтобы взыскать задолженность с уехавших с имуществом контролирующих лиц. В связи с тем, что исполнение судебных актов на международном уровне затруднено, одним из выходов становится поиск других лиц, которых можно привлечь к субсидиарной ответственности.

В круг привлекаемых к ответственности лиц в первую очередь попадают КДЛ, имеющие на территории РФ ликвидное имущество. Хотя зачастую статус контролирующего лица обладает только формальными признаками и выглядит искусственно созданным.

Подобная практика была использована в деле о банкротстве ООО «Дальняя степь» — см. определение Верховного суда от 06.08.2018 года по делу № А22-941/2006. Иностранный инвестор перед банкротством юрлица покинул территорию РФ вместе с активами.

Налоговая выступала единственным кредитором и смогла спустя десять лет судебных разбирательств взыскать сумму свыше 1,3 млрд руб. с российского участника международной банковской группы HSBC. Из выводов суда становится очевидным, что банк был искусственно добавлен в круг привлеченных к субсидиарной ответственности лиц.

Однако создать ответственного на территории РФ намного эффективнее, чем искать эмигрировавшего КДЛ. Получить компенсацию от контролирующего лица, которое успевает вывести имущество до предъявления требований, практически невозможно.

Общие проблемы привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности

На практике вскрывается огромное число проблем и препятствий, мешающих привлечению к ответственности КДЛ в роли ответчика. Все они вытекают из нарушения баланса интересов между кредиторами и ответчиками. Иностранное местоположение ответчика лишь усложняет привлечение к ответственности.

К общим проблемам привлечения можно по праву отнести установление размера субсидиарной ответственности — то есть какую сумму долга нужно взыскивать с КДЛ.

Объем субсидиарной ответственности является разницей между общим долгом должника и имеющимся имуществом, которое может быть изъято для погашения. Такой прямолинейный подход не всегда является справедливым для КДЛ. Назначенная субсидиарная ответственность часто превышает действительные убытки, которые возникли в связи с действием (бездействием) КДЛ. Требования конкурсных кредиторов также причисляют к сумме субсидиарке, независимо от участия КДЛ в процессе рассмотрения и включения их в реестр.

Эти риски можно оспорить на основании ч. 2 ст. 69 АПК. Преюдиция в отношении размера и состава требований каждого конкурсного кредитора в деле о банкротстве не распространяется на КДЛ в споре о привлечении его к субсидиарной ответственности, и соответствующие факты не могут ему противопоставляться.

Другая общая проблема — это наличие большого числа предположений, которые считаются истинными, пока ответчик не докажет обратное. Поэтому КДЛ приходится самостоятельно доказывать наличие признаков контроля, причинно-следственной связи и противоправности действий или бездействия. Чаще всего этот процесс усложняется отсутствием необходимой информации о финансовом состоянии должника и наличии заключенных сделок, которые можно оспорить. Из-за действующего судебного процесса сведениями обладают должник и кредиторы, но не КДЛ.

Далее рассмотрим проблемы привлечения к ответственности, связанные с наличием иностранных правоотношений.

Применимое право и компетенция форума: vis attractiva concursus и lex fori concursus

Для трансграничного банкротства в российском законодательстве нет специальных правил, которые могли бы определить компетенции судов в этом вопросе и помочь привлечь к субсидиарной ответственности КДЛ за рубежом.

Чтобы исправить ситуацию, ВАС для подобных дел определил отдельную категорию «права государства, в котором было возбуждено дело о банкротстве».

Поэтому нижестоящие суды в делах о банкротстве на территории РФ должны учитывать особенности этой категории при определении применимого права к спору. В делах из данной категории у судов появляются компетенции на рассмотрение споров с привлечением иностранных КДЛ.

Аналогичный принцип используется в иностранных судах, что делает его универсальным в применении и позволяет приводить в исполнение решения российских судов за пределами РФ. Законодательное обоснование такого подхода можно встретить в ст. 7 Регламента Европейского союза о процедурах несостоятельности от 20.05.2015 № 2015/848 и в Руководстве ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности (принято решением ЮНСИТРАЛ 25.06.2004).

Признание и приведение в исполнение российских судебных актов

Тем не менее в мировой практике встречаются случаи по отказу в исполнении иностранных судебных решений. Перечислим наиболее распространенные причины для отказа:

государство, суд которого вынес решение об исполнении, не выполняет принципы взаимности (the Supreme Regional Court of Hamburg, 13 July 2016, No. 6 U 152/11);

принятое к исполнению судебное решение является промежуточным и неокончательным (Societe Eram Shipping Co Ltd v. Compagnie Internationale de Navigation [2003] UKHL 30);

при вынесении решения были нарушены основные принципы процессуального права (Parsons & Whittemore Overseas Co v. Société Générale de l’Industrie du Papier, Yearbook Comm Arb’n I [1976]);

принятое решение противоречит публичному порядку иностранного государства, на территории которого исполняется (Resorts World at Sentosa Pty Ltd v. Kok (2016) WASC 96).

В каждом отдельном случае необходимо тщательно проанализировать иностранное законодательство, чтобы понять, что понимается под каждой категорией. То есть если кредитор привлекает к субсидиарной ответственности КДЛ, находящееся под иностранной юрисдикцией, то следует изучить соответствующую судебную практику о банкротстве в иностранном государстве, где планируется исполнить судебное решение.

Взаимность при признании и приведении в исполнение судебных актов о применении обеспечительных мер

Не стоит забывать, что среди всех трансграничных аспектов процедуры банкротства особую сложность у кредиторов вызывает применение обеспечительных мер к имуществу на территории иностранных государств. При этом отечественные суды не разграничивают имущество иностранных и российских КДЛ. Проблемы начинаются при применении обеспечительных мер за границей в качестве промежуточного судебного решения и на стадии исполнения окончательного решения о привлечении КДЛ к субсидиарной ответственности.

Промежуточные судебные акты останутся без исполнения, как и наложение ареста на имущество, если КДЛ находится на территории, например, Англии или Германии.

Даже если иностранная система исполнения судебных решений допускает применение промежуточных актов и обеспечительных мер (например, такие процедуры допускает Австрия) кредиторы сталкиваются с проблемой отсутствия взаимности между государствами. Иностранное государство готово идти навстречу, когда и отечественные суды принимают аналогичные меры.

Но отечественные суды редко придерживаются принципов взаимности. Согласно п. 26 информационного письма президиума ВАС от 07.07.2004 № 78, признание иностранных обеспечительных мер невозможно. Российский суд может применять такие меры по иску, который рассматривается по существу за границей (постановление пленума ВС от 27.06.2017 № 23).

Извещение иностранных лиц о судебном разбирательстве: особенности регулирования

Даже при соблюдении принципов взаимности нарушение правил извещения ответчика может стать препятствием для исполнения судебного решения на территории иностранного государства. Извещение о времени и месте рассмотрения спора должно производиться в соответствии с Гаагской конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам 1965 года. Россия, как и большинство стран, признает действие этой конвенции.

Международное право гласит, что извещение должно быть вручено своевременно, чтобы ответчик успел подготовиться к защите. Без соблюдения этой процедуры итоговый судебный акт не может быть вынесен.

Однако в российской судебной системе действует исключение из данного правила, которое позволяет не признавать конвенцию, если будут выполнены следующие условия:

повестка была передана ответчику по правилам, установленным в конвенции;

со дня отправления извещения прошло не менее шести месяцев;

от компетентных органов иностранного государства не получено свидетельств о передаче извещения.

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Кого могут привлечь к субсидиарной ответственности

Мы рассмотрели проблемы, с которыми могут столкнуться кредиторы во время взыскания задолженности, но, кроме должника, отвечать за ущерб будет контролирующее его лицо. Перечислим лиц, которых можно привлечь к субсидиарной ответственности:

собственник государственного, муниципального или коммерческого предприятия;

поручители по кредитам;

сотрудники, занимающие руководящие должности или имеющие возможность принимать или влиять на принятые решения (акционеры, члены совета директоров, собственники, учредители, топ-менеджеры, главные бухгалтеры);

юридические и физические лица, отвечающие за несовершеннолетнего, который нанес вред чьему-то имуществу.

Рассмотрим подробнее отдельные категории лиц, которых в случае банкротства предприятия могут привлечь к субсидиарной ответственности.

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Когда наступает субсидиарная ответственность учредителей и директора

Причиной банкротства может стать неэффективное управление и заключение невыгодных сделок. Поэтому с помощью заключенных договоров, подписанных актов выполненных работ (услуг), оплаченных счетов можно доказать причастность подписантов к банкротству всего предприятия.

Учредители могли и не подписывать сомнительные договоры, но участвовали в собраниях по избранию единоличного исполнительного органа. Поэтому также несут солидарную ответственность за его действия (бездействия).

Из судебной практики можно назвать несколько критериев, которые являются доказательствами причастности руководителя к ухудшению финансового положения должника:

заключенные сделки не имели экономической целесообразности и принесли убытки, например, закупочная цена в несколько раз превысила стоимость реализации;

заключение договоров с сомнительными контрагентами, которые не обладают ресурсами для выполнения условий сделки;

заключение фиктивных сделок;

отсутствие подтверждающих документов по сомнительным сделкам;

крупные сделки заключались без согласования с собственниками;

сокрытие финансового положения предприятия и несвоевременное заявление о предстоящем банкротстве.

Все эти критерии сводятся к одному главному правилу — умышленное причинение вреда экономическому состоянию организации.

Поэтому неумышленные или неосознанные действия, приведшие к банкротству, суд не сочтет доказательством для привлечения к субсидиарной ответственности.

Ответственность главного бухгалтера

Бухгалтер хоть и не является лицом, непосредственно принимающим решения или подписывающим договоры с контрагентами, но его также может коснуться субсидиарная ответственность. На основании его финансовых рекомендаций руководитель принимал решения. За несвоевременное сообщение об ухудшении финансового положения также предусмотрена субсидиарная ответственность.

Кроме этого существует несколько причин, по которым главному бухгалтеру придется отвечать:

главный бухгалтер входил в состав совета директоров, на котором принимались решения, приведшие к банкротству;

главбух совершал незаконные действия с целью получить собственную финансовую выгоду;

скрывал долги или несвоевременно вносил по ним оплату;

намеренно портил финансовую и бухгалтерскую отчетность, предоставлял недостоверные отчеты;

доля участия главбуха в компании — более 50%.

Суд вправе призвать к субсидиарной ответственности не только штатных сотрудников, а также исполнителей по ГПД или самозанятых.

Могут ли физическое лицо привлечь к субсидиарной ответственности при банкротстве юридического лица

Юридическое лицо может быть признано банкротом в ходе ликвидации или по заявлению кредиторов, с которыми не может расплатиться организация. Процедуру банкротства не может выполнять учредитель или руководитель организации. Для этих целей привлекают арбитражного управляющего.

Взаимодействие между должником и его кредиторами производится только через управляющего, поэтому в его обязанности входит поиск активов и формирование конкурсной массы, продажа имущества и расчет с кредиторами.

Кредиторы через управляющего анализируют прошлую финансово-хозяйственную деятельность должника, наводят справки о сделках, заключенных за последние 3 года. В ходе расследования можно обнаружить не только скрытое имущество, но и виновных лиц, причастных к ухудшению финансового состояния должника.

Если собранной конкурсной массы не хватает для покрытия всей задолженности перед кредиторами, то кредиторы и управляющий могут ходатайствовать в суд о привлечении к субсидиарной ответственности других виновных лиц и взыскания долгов за счет их имущества.

Родственники субсидиарного ответчика

Как мы можем судить по существующей судебной практике, суды не ограничиваются привлечением к субсидиарной ответственности только собственников или работников предприятия-банкрота. К субсидиарной ответственности могут привлечь бывших руководителей, которые уволились в течение двух лет до банкротства организации, а также родственников, друзей и партнеров, которые влияли на принятие решений и получили выгоду от своих действий.

Достаточно доказать, что на деньги компании были приобретены для личного пользования недвижимость, транспорт и другие ценности, чтобы владельца этого имущества привлекли к субсидиарной ответственности.

Если раскрутить цепочку движения денежных средств, то можно привлечь к ответственности любое третье лицо. В некоторых ситуациях взаимосвязь банкрота и КДЛ не очевидна, но в конечном итоге суд призывал их к субсидиарке. Рассмотрим некоторые из таких случаев:

Руководитель на деньги организации оформлял на родственников права собственности или передавал во владение на основании договоров дарения имущество. Такие сделки будут признаны недействительными и оспорены, в итоге имущество заберут на погашение долгов.

У родственников руководителя при отсутствии соответствующих источников дохода появилось дорогостоящее имущество и денежные средства на счетах. У кредиторов высокие шансы доказать, что источником дохода стали денежные средства банкрота.

Заключались фиктивные сделки с другими организациями, которые находились в собственности родственников. Суд будет проверять экономическую целесообразность оформленных договоров.

Для привлечения лиц к субсидиарной ответственности суд в первую очередь должен доказать их причастность к ухудшению финансового положения должника.

В рамках процедур банкротства КСК ГРУПП помогает среднему и крупному бизнесу избежать риска привлечения к субсидиарной ответственности учредителей, руководителей, собственников имущества должника–унитарного предприятия, иных лиц, контролирующих юридическое лицо.

Порядок взыскания субсидиарной ответственности

Правила взыскания задолженности не зависят от того, кто является кредитором: банк, контрагент, работники или любое третье лицо. В любом случае для привлечения к субсидиарной ответственности, а затем и к ее взысканию порядок действий будет следующий:

Кредитор обращается к должнику с претензией в письменном виде о необходимости погасить задолженность в установленный срок. Если должник проигнорировал извещение о долге, уклоняется от исполнения обязательств, не выполняет установленные сроки или не предоставляет гарантии для погашения задолженности, то кредитор обращается с требованиями к субсидиарному должнику. Если субсидиарный должник не согласен с предъявленным долгом, то подает претензию в суд. При этом основной должник признается соответчиком. При согласии с требованием кредитора КДЛ перенаправляет полученную претензию должнику. Суд привлекает КДЛ к субсидиарной ответственности и взыскивает с него долг, предъявленный кредитором должнику.

Что могут забрать

Взыскание долга с субсидиарного ответчика начинается с момента получения решения суда о признании должника банкротом. С этого момента запускается процедура банкротства, в ходе которой:

фиксируется размер долга перед каждым кредитором из очереди;

выявляется имущество банкрота, которое может быть реализовано на аукционе для погашения долга;

если вырученных средств от продажи имущества банкрота не хватает, чтобы полностью расплатиться со всеми кредиторами, то расширяется круг лиц, которых можно привлечь к субсидиарной ответственности;

даже в течение трех лет после объявления банкротства КДЛ могут быть привлечены к субсидиарной ответственности и за счет своего имущества обязаны покрыть убытки кредитора.

Взыскание имущества с лиц, привлеченных к субсидиарной ответственности, производится в том же порядке, что и при банкротстве должника.

Субсидиарный должник лишается денежных средств на счетах и вкладах, движимого и недвижимого имущества, за исключением единственного жилья и предметов первой необходимости, перечисленных в ст. 446 ГПК.

Взыскание будет обращено на все имущество, приобретенное не только после связи с банкротом, но и купленное до работы.

Кроме взыскания денежных средств и имущества, к субсидиарному ответчику могут быть применены обеспечительные меры, например, запрет на выезд за пределы территории РФ. Банкротство должника может стать началом банкротства лица, привлеченного к субсидиарной ответственности.

Налоговые органы успешно реализуют свои правовые возможности и в 50% случаев им удается привлечь КДЛ к субсидиарной ответственности. В условиях жесткого контроля бизнеса со стороны ФНС и успешной судебной практики по привлечению КДЛ к субсидиарной ответственности своевременное обращение в КСК ГРУПП позволяет минимизировать все негативные риски.

Как избежать субсидиарной ответственности

Чтобы сократить риски привлечения к субсидиарной ответственности, руководитель и сотрудники, влияющие на принятие решений, должны придерживаться следующих рекомендаций:

Не допускайте порчи , подделки, кражи или потери документов , подтверждающих законность и экономическую целесообразность заключенных сделок.

При выявлении сомнительных договоров начинайте сразу формировать доказательства своей непричастности к ним. Бухгалтер может до заключения сделки проверить контрагента на наличие признаков фирмы-однодневки, т.е. проявить должную осмотрительность. Ему следует письменно предупредить об этом руководителя и сохранить доказательства своей невиновности в случае привлечения к субсидиарной ответственности.

Оцените риски от фиктивных сделок . Чрезмерная оптимизация налоговой базы поможет сэкономить в текущем периоде, но затем еще в течение трех следующих лет будет угрожать привлечением к ответственности.

Не игнорируйте требования кредиторов. Начинайте решать претензии во внесудебном порядке. Не доводите до реализации имущества, когда можно прийти к мировому соглашению и оговорить удобный график для погашения задолженности.

Специалисты КСК ГРУПП имеют многолетний опыт по комплексному консультационному сопровождению банкротства как на стороне должника, так и на стороне кредитора, и помогут решить любые вопросы, связанные с этой процедурой.

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