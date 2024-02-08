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Иностранные работники

Российскому бизнесу придется платить больше за экспатов

Согласно новым поправкам в закон от 25.07.2002 № 115‑ФЗ (ред. от 10.07.2023) «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», (вступает в силу 01.03.2024) увеличен минимальный размер заработка некоторых высококвалифицированных иностранных специалистов.
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Перечень профессий высококвалифицированных специалистов содержится в приказе Минтруда от 15.05.2023 № 459н «Об утверждении перечня профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан — квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся по имеющейся у них профессии (специальности), на которых квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу не распространяются».

Сумма минимального вознаграждения (заработной платы) иностранным работникам не может быть менее 750 тыс. рублей за 1 квартал (до вычета НДФЛ). В месяц это получается — не менее 250 тыс. рублей.

« С 1 марта 2024 года расходы работодателя на оплату труда данной категории работников существенно увеличатся. Это потребует в свою очередь внесение изменений в трудовые договоры с работниками, так как условие о заработной плате — это существенное условие трудового договора согласно статье 57 Трудового Кодекса РФ.

Существует ряд сфер и должностей, где запрещено принимать иностранного работника. Так, иностранных граждан, в том числе высококвалифицированных иностранных специалистов, запрещено принимать на работу на определенные объекты и в организации, деятельность которых связана с обеспечением безопасности РФ.

Иностранный гражданин вправе самостоятельно получить статус высококвалифицированного специалиста. Для чего ему нужно обратиться в представительство федерального исполнительного органа с пакетом документов и ходатайством. После обработки документов, информация о специалисте публикуется на официальном сайте Министерство внутренних дел РФ», — отметила Ирина Михеева.

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КСК ГРУПП
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