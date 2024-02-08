Российскому бизнесу придется платить больше за экспатов

Перечень профессий высококвалифицированных специалистов содержится в приказе Минтруда от 15.05.2023 № 459н «Об утверждении перечня профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан — квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся по имеющейся у них профессии (специальности), на которых квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу не распространяются».
Сумма минимального вознаграждения (заработной платы) иностранным работникам не может быть менее 750 тыс. рублей за 1 квартал (до вычета НДФЛ). В месяц это получается — не менее 250 тыс. рублей.
« С 1 марта 2024 года расходы работодателя на оплату труда данной категории работников существенно увеличатся. Это потребует в свою очередь внесение изменений в трудовые договоры с работниками, так как условие о заработной плате — это существенное условие трудового договора согласно статье 57 Трудового Кодекса РФ.
Существует ряд сфер и должностей, где запрещено принимать иностранного работника. Так, иностранных граждан, в том числе высококвалифицированных иностранных специалистов, запрещено принимать на работу на определенные объекты и в организации, деятельность которых связана с обеспечением безопасности РФ.
Иностранный гражданин вправе самостоятельно получить статус высококвалифицированного специалиста. Для чего ему нужно обратиться в представительство федерального исполнительного органа с пакетом документов и ходатайством. После обработки документов, информация о специалисте публикуется на официальном сайте Министерство внутренних дел РФ», — отметила Ирина Михеева.
Начать дискуссию